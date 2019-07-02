Водоемы таят в себе опасность

Тихий омут бороной опасен

Водная гладь — самое привлекательное место в жару и для детей, и для взрослых. Вот только мы не всегда задумываемся, что она таит, когда сломя голову летим в нее за долгожданной прохладой.

Про то, что на центральном пляже Чебоксар спасли сразу четверых ребятишек, в городе уже слышали, наверное, все. А вот о том, что один молодой человек лечится в нейрохирургии Республиканской клинической больницы, мало кто знает. Врачи борются за его здоровье: перелом шейных позвонков дело серьезное, но будем надеяться, что медицина победит. Каждый год сотрудники МЧС и врачи предупреждают, что купание и особенно ныряние в не предназначенных для этого местах — опасно, однако травмы ныряльщиков каждый год упорно преследуют юношей.

О том, как нужно вести себя у воды, на что обращать внимание, мы беседуем с начальником отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Чувашской Республике Германом Майковым.

Первое, о чем поведал собеседник, — нельзя купаться в необорудованных местах. Казалось бы, проезжаешь мимо симпатичного озерка или пруда, и почему бы не освежиться: вода прозрачная, песочек… Но Герман Геннадьевич непреклонен. Техника безопасности — она кровью написана, в буквальном смысле этого слова. У берега речка прозрачная, на дне чистый песочек, но проплыли несколько метров, а там стремнина, из которой может не хватить сил выбраться. Или притаилась проволока, брошенная неизвестно кем и в ней легко запутаться.

Кстати НЕ НАДО ЗАПЛЫВАТЬ ЗА БУЙКИ Самое жаркое время еще впереди, поэтому не нужно терять бдительности. В республике за июнь уже утонули девять человек, среди которых есть дети — все они, кстати, не умели плавать. При этом погибшие ребятишки купались на «диких пляжах». Поэтому уже в какой раз напомним родителям — купаться малышам можно только в разрешенных местах, а взрослым нельзя сводить с детей глаз, если они рядом с водой или в воде. Особенно внимательно надо относиться к предупреждающим знакам на берегу, которые ставит служба МЧС. На Центральном пляже вода размыла дно, там образовалось место с резким перепадом глубин. Это место огородили буями, поставили стенд с предупреждением, что здесь купаться нельзя. Однако спасателям пришлось буквально «выгонять» с этого пятачка не только взрослых, но и детей, родители которых просто не считали нужным позаботиться о безопасности своих чад. К сожалению, лихость на воде оборачивается лихом. Иностранные студенты решили посоревноваться, кто дальше заплывет. Произошло это опять-таки в необорудованном месте. Молодые люди не учли, что Волга – это холодная река, с коварным течением. Одному из студентов, по словам сотрудников МЧС, не хватило сил вернуться на берег — тело юноши вытащили водолазы…

Пруды-озера не менее коварны. В республике 55 мест, оборудованных для купания — от Волги до Суры и маленьких сельских прудов. Не везде есть спасатели, небольшие муниципалитеты не имеют возможности их содержать, но тем не менее купаться там можно. Из городов, пожалуй, только Шумерля осталась без пляжа.

Когда водоемы готовили к летнему сезону, водолазы чистили дно, выравнивали его, убирали мусор. По словам Германа Геннадьевича, чего только не вытаскивали на берег: тут и провода, и железобетонные конструкции с торчащей арматурой, и даже… бороны. Вот не приведи судьба с разбегу наткнуться на такую, притаившуюся под водой. А уж сколько битого стекла было утилизировано — наверное, небольшой стекольный заводик можно было обеспечить работой на пару месяцев.

Родители, отправляя детей в лагеря, конечно же, хотят, чтобы они вернулись в город окрепшими, а отдых не был омрачен происшествиями. Герман Геннадьевич заверил, что все водоемы, на которые детей водят купаться, обследованы. Вожатые и воспитатели прошли обучение, как не допустить беды. Свой пляж есть только в одном лагере, все остальные ребятишки загорают и плещутся на общих пляжах, где есть для этого условия, в том числе работают спасатели.

И еще одна тема. Раньше чуть не в каждой семье была лодка. Сейчас их стало в разы меньше, но все же они бороздят волжскую гладь. По словам главного госинспектора по маломерным судам, в последние годы дисциплина владельцев маломерных судов заметно выросла. Пьяных судоводителей «за штурвалом» стало меньше, хотя штрафы на любителей прокатиться по Волге в подпитии все же время от времени накладываются.

На что надо обратить внимание, так это на наличие спасательных жилетов, без которых лучше оставаться на берегу. А еще нельзя набиваться на судно как сельди в бочку: перегруз на воде очень опасен. И, конечно, лучше развлекаться на воде в светлое время суток, потому что ночью при свете звезд спасателям сложно будет найти потерпевших крушение.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Если родители рядом, то воздух, солнце и вода — лучшие друзья ребенка.