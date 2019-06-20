Состоялся деловой завтрак Главы Чувашии Михаила Игнатьева с предпринимательским сообществом

19 июня состоялся деловой завтрак Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева с предпринимательским сообществом «Власть и бизнес. Бизнес и власть», посвященный вопросам улучшения инвестиционного климата в рамках реализации национальных проектов в Чувашской Республике.

В открытом обсуждении актуальных вопросов взаимодействия органов власти и предпринимательства приняли участие члены Кабинета Министров республики, представители институтов поддержки бизнеса, общественных организаций.

В своем приветственном слове Михаил Игнатьев отметил, что власть открыта к диалогу и заинтересована в эффективной коммуникации с бизнес-сообществом.

Глава региона подчеркнул, что республика с 2015 года входит в ТОП-15 лучших регионов России по состоянию инвестиционного климата. По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Чувашия в 2019 году заняла 11 место. В 2018 году республике было присуждено 8 место, в 2017 году – 2, в 2016 году – 6, в 2015 году – 5. Пятый год подряд Чувашия остается в тройке регионов-лидеров по Приволжскому федеральному округу наряду с Татарстаном и Ульяновской областью.

Глава республики поблагодарил представителей бизнеса и экспертов за высокую оценку деятельности органов власти.

«Эта оценка дорогого стоит. От вашего мнения во многом зависит привлечение инвестиций и в реальный сектор экономики, и в социальную сферу», – сказал он.

Михаил Игнатьев также выразил признательность общественным организациям, которые сотрудничая с предпринимательским сообществом, формируют предложения для совершенствования федерального и республиканского законодательства.

Глава Чувашии обратил внимание на тесное и плодотворное взаимодействие Правительства республики с федеральными органами власти. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в ходе обсуждения с Михаилом Игнатьевым перспектив ускоренного социально-экономического развития Чувашии выразил готовность оказывать государственную поддержку предприятиям республики.

«Вопросы в сфере стандартизации и сертификации продукции, таможенной и тарифной политике и в любых других областях, в которых предприниматели ощущают сложности, на федеральном уровне готовы рассматривать и обсуждать. Наша задача – совместно выработать и представить аргументированные предложения», – обозначил Михаил Игнатьев.

Глава региона подчеркнул, что одна из сильных сторон республики – созданная в системе среднего профессионального образования база для подготовки высококвалифицированных специалистов по современным компетенциям, востребованным у работодателей республики и других субъектов России.

«В рамках реализации национального проекта «Образование» мы получаем дополнительные инвестиции, благодаря которым будем оснащать производственные лаборатории в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования», – отметил Михаил Игнатьев.

Большое значение для предприятий имеет национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В Чувашии создается Республиканский центр компетенций, который будет распространять лучшие практики по повышению производительности труда, содействовать в оказании экспертной поддержки предприятиям по внедрению инструментов повышения эффективности производства.

Усилия органов власти направлены на дальнейшее совершенствование инфраструктуры поддержки предпринимательства. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осенью текущего года откроется центр «Мой бизнес», где бизнесмены смогут получить все виды государственной поддержки, начиная от консультирования, разработки бизнес-плана, получения мер финансовой поддержки, государственных услуг и до вывода их на экспорт.

В ходе общения в формате диалога представителями бизнеса поднимались темы взаимодействия с контролирующими органами, проведения кадастровой оценки земель населенных пунктов, доступности кредитных ресурсов, поддержки со стороны Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Также были обсуждены вопросы дальнейшего снижения административных барьеров, совершенствования налогообложения, защиты прав на интеллектуальную собственность, перехода на расчеты по эскроу-счетам в сфере строительства, доступа местных товаропроизводителей к прилавкам магазинов федеральных сетей, развития женского предпринимательства и др.