Глава Чувашии обсудил с Министром промышленности и торговли России перспективы ускоренного социально-экономического развития региона

11 июня Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе рабочего визита встретился в Москве с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.

Стороны обсудили вопросы подготовки дорожной карты ускоренного социально-экономического развития Чувашской Республики.

Глава региона проинформировал Министра об основных показателях развития промышленного комплекса по итогам 2018 года и первых четырех месяцев 2019 года. Индекс промышленного производства республики в 2018 г. составил 101,2%; в январе-апреле 2019 г. – 101,8%. Инвестиционный портфель промышленных предприятий насчитывает более 70 проектов с общим бюджетом более 26 млрд рублей. В 2018 году в промышленном комплексе создано 1,4 тыс. рабочих мест со средней заработной платой 27,6 тыс. рублей.

В ходе обсуждения вопросов дальнейшего взаимодействия Минпромторга России с Чувашской Республикой рассмотрены меры по подготовке дорожной карты ускоренного социально-экономического развития региона и обеспечению мониторинга ее реализации.

Особое внимание будет уделено привлечению инвестиций, развитию экспортного производства, стимулированию открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест.

Будет усилена поддержка со стороны Фонда развития промышленности, основанного для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Для реализации новых промышленных проектов Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

В настоящее время федеральным Фондом развития промышленности поддержано три проекта, представленных предприятиями Чувашской Республики на общую сумму 1,3 млрд рублей. Еще одна заявка на получение займа на сумму 352,3 млн рублей находится на рассмотрении. Региональным Фондом развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике рассматриваются три проекта на сумму также 1,3 млрд рублей.

Денис Мантуров отметил позитивную динамику в развитии промышленности региона, а также рост доходной части консолидированного бюджета Чувашской Республики, основной вклад в который вносит промышленность. Флагманами промышленности являются предприятия электротехнической и химической отраслей.

Была отмечена важность таких мер поддержки промышленности региона, как займ на реализацию субъектами малого и среднего предпринимательства инновационных проектов в научно технической сфере, а также возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках.

Министр подтвердил готовность и далее оказывать государственную поддержку предприятиям региона.