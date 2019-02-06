Закрыли — а теперь постройте!

В Янгильдино выросло поколение, не знающее, что такое сельский клуб

В редакцию приехала жительница Янгильдино Чебоксарского района, пенсионерка Галина Кальчова и рассказала, что в ее родном селе сравняли с землей клуб, а в строительстве нового селянам отказывают. И это длится уже на протяжении почти 20 лет. Зная, как активно сейчас в республике идет процесс ремонта и строительства сельских и районных Домов культуры, мы решили разобраться, в чем дело.

В целом ситуация с сельскими клубами хоть и не так быстро, но уже заметно входит в обнадеживающую колею. После тотального закрытия и разрухи в 90-е годы их пробовали поднимать с помощью средств на модельные библиотеки и энтузиазма сельской интеллигенции. Потом взялись организовывать социально-культурные центры, где у клубов также был свой уголок. А несколько лет назад заработали новые программы, как республиканские, так и федеральные, которые позволили процессу двинуться вперед гораздо ощутимее.

Уже введены в строй клубы в Аликовском, Батыревском, Янтиковском, Ибресинском и Комсомольском районах. В 2016 году запущен проект строительства рекордного количества сельских учреждений культуры — 25, из которых 12 уже работают. На подходе планы строительства еще такого же количества ДК в глубинке. Тему сельского «культурного» строительства в своем Послании Госсовету затронул Глава Чувашии Михаил Игнатьев: «В прошлом году в рамках реализации проекта «Местный Дом культуры» ремонтные работы проведены в тридцати трех клубах, современным оборудованием оснащены 24 сельских клуба, а всего с начала реализации проекта — 111 клубов. В ближайшие два года предстоит отремонтировать и модернизировать 132 учреждения культуры».

Дословно АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВ,

заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: — Есть определенный порядок отбора проектов, где прописаны все ограничения по смете, и все участвующие в конкурсе по отбору проектов строительства (реконструкции) зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности об этом прекрасно знают. Клубы по такой схеме строятся уже не первый год. И каждый год, раз в квартал, в министерстве собирают глав поселений, консультируют и объясняют все детали и тонкости. И там, где есть желание жителей и разработанный проект, средства, и немалые, получают. Так что перспектива в этом деле есть. Тем более что и порядок предоставления субсидий на такое строительство в этом году будут пересматривать. И по условиям, и по самим проектам.

Но в каждом селе своя «культурная» история. Разумеется, есть она и в Янгильдино. Здесь, например, клуб почти два десятилетия назад закрыли вовсе не потому, что там некому было работать, что он развалился или туда никто не ходил. Нет. Двери клуба были заколочены после скандала, задевшего высокопоставленного чиновника в Чебоксарах. В селе однажды летом гостил сын этого чиновника и не сошелся по какому-то вопросу с местными парнями. Завязалась драка, сыну крепко досталось от сельских. И уже на следующий день в Янгильдино прибыли силовики и клуб опечатали. Все думали, что ненадолго. Оказалось — навсегда. Сельские власти успели за это время продать под ним, а потом обратно вернуть землю, клуб ветшал и старел. А самое печальное: здание успели элементарно растащить на стройматериалы до такой степени, что от него остались лишь голые кирпичные стены. И в позапрошлом году строение, а вернее, уныло торчащие останки, окончательно разобрали.

Болеющие душой за село десятки активных янгильдинцев требовали от главы поселения восстановления клуба, писали письма и ходили по инстанциям, ссылаясь на бездействие и попустительство сельской администрации. Глава же Кшаушского сельского поселения, к которому относится Янгильдино, Сергей Мульдияров убежден, что клуб надо было отстаивать сразу после того, как его закрыли, пока он был цел и невредим. Почти новое еще, говорят, было здание. А теперь уже поздно об этом плакать.

До 90-х годов на территории Кшаушского сельсовета работало шесть учреждений культуры. Это были Дома культуры как в селе Янгильдино, так и в деревнях Курмыши, Большие Котяки, Мемеши, Мижеры и Тимер–Сирма. Сейчас они остались лишь в Курмышах и Больших Котяках. Остальные четыре исчезли с карты поселения. В том числе и янгильдинский. И теперь жителям четырех сел, которые он обслуживал, негде ни собраться, ни порепетировать, ни спеть, ни сплясать, ни собрание провести. Даже для встреч с районными чиновниками приходится искать уголок то в магазине, то в медпункте, а то и просто на улице.

«Клубный вопрос» жители поднимали перед каждыми выборами, на встречах с кандидатами в депутаты, хоть районными, хоть республиканскими, и во время внезапных приездов разного уровня властей. Но, как говорят в селе, дальше разговоров дело не идет. Как заколдовал кто. Письма летели в администрацию района, в республиканское и российское Минкультуры, Михаилу Игнатьеву и даже Владимиру Путину. Под ними подписывались больше трехсот человек (всего здесь около 700 жителей, в том числе больше 100 школьников). Самые активные обивали пороги той же администрации и того же Минкульта.

Старожилы рассказывают, что в 2012 году в село приехал представитель культурного ведомства республики. Тогда здание еще стояло, хоть и изрядно потрепанное, требовавшее немалых вложений. Больше миллиона на ремонт. Чиновник заявил, что бюджет уже сверстан на три года. И уехал.

Жителям обидно. В 70-90-е годы здешний Дом культуры на 200 мест был полноценным культурным центром. Здесь действовали хор и драматический кружок, которые успешно выступали на разных смотрах, их показывали по телевидению. Сюда же приезжали другие коллективы, частыми гостями были артисты Чувашского драматического театра.

В прошлом году, наконец, забрезжил свет в конце этого длинного тоннеля. Поселение вошло со своими проектами в программы инициативного бюджетирования и «Устойчивое развитие сельских территорий». Первым этапом шло благоустройство Школьной улицы. Там, где школа, а рядом и храм Рождества. Это озеленение, тротуар и бордюры, детская площадка, парк. А в центре мраморная стела в память о погибших воинах. И вторым этапом — долгожданное строительство клуба. Разработанный проект вместе с заявкой были поданы в Минсельхоз Чувашии для финансирования строительства. По словам Мульдиярова, он был уверен, что проект пройдет, поскольку все в нем было продумано, а сметная стоимость достоверна.

Однако продумано, оказалось, было не все. Как рассказала начальник отдела культуры, туризма и социального развития администрации Чебоксарского района Екатерина Кириллова, в смету входили как строительство, так и благоустройство. А в проекте надо было разделить эти вещи. Почему они не были разделены, осталось непонятным. Ведь поселение обращалось с этим в первую очередь в администрацию.

Одним словом, смета в более чем 26 млн рублей почти в два раза превысила объем субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета. Поэтому конкурсная комиссия рекомендовала скорректировать проект и его стоимость до требуемых 15 млн, если у поселения нет дополнительных источников финансирования. А таких источников действительно не было. Администрация Чебоксарского района представила гарантийное письмо о финансировании за счет средств местного бюджета лишь на 2,4 млн. Сколько могли.

Ближе к лету будет объявлен уже новый конкурсный отбор. Председателем комиссии в этом конкурсе традиционно выступает представитель Министерства сельского хозяйства, потому что конкурс реализуется в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики». Минкульт же выступает в этом деле в качестве разъясняющего и принимающего документы. Здесь обещают попробовать в этом году участие и в федеральных программах по этой теме. Ведь еще осталось много сел, где нет клубов и они очень нужны. Но, как заметил представитель Минкультуры республики, проблема и в том, что в селах все меньше населения. И по этой причине невозможно в каждом селе поставить клуб. А вот там, где село развивается, где больше людей, то оно в приоритете.

Глава Кшаушского сельского поселения тоже уповает на новую, уже федеральную, программу и готовится подать заявку на участие в конкурсе: «Очень нужно, чтобы в поселении на четыре села работал хоть один клуб. В проект входят также спортзал и библиотека».

По его словам, снизить смету разработанного проекта до 15 млн рублей невозможно. Проектанты считают это нереальным. Потому что для такого большого села, а вернее, для четырех сел и деревень, это и так «сравнительно дешевый проект». Так что и этот год опять будет для Янгильдинского клуба решающим.

Екатерина Кириллова добавляет, что район в этом деле никого не бросает и помогает с документами и посильным финансированием. Да, проект в минувшем году не прошел. Но на сегодня уже подготовлена новая заявка в Минкультуры на участие в федеральном проекте «Культура». И на каждой планерке этот вопрос про Янгильдино постоянно поднимается: «Мы хотим добиться, чтобы клуб в Янгильдино был построен».

Да, видимо, пора этого добиться. А то, как говорит Галина Федоровна Кальчова, и по сей день занимающаяся в Янгильдино саженцами и посадкой деревьев, здесь уже выросло целое поколение, которое не знает, что такое сельский клуб, интересные кружки и занятия творчеством, и для которого на досуге привычны лишь нетрезвые посиделки под кусточком.

Кусточков не жалко, а вот поколение — да.

Фото cap.ru: Старый янгильдинский клуб был интересным и весьма не стандартным образцом советской архитектуры.