Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в церемонии официального вступления Дмитрия Азарова в должность Губернатора Самарской области

17 сентября в г. Самаре в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония официального вступления Дмитрия Азарова в должность Губернатора Самарской области.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Губернатор Омской области Александр Бурков, Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Дмитрий Азаров в присутствии членов правительства Самарской области, депутатов Самарской губернской Думы, руководителей территориальных федеральных органов исполнительной власти, глав муниципальных образований, представителей СМИ и общественных организаций принес торжественную присягу. Он обязался при осуществлении полномочий Губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, Устав Самарской области и законы региона.

Со сцены Дмитрия Азарова поздравили гости.

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров подчеркнул, что итоги голосования и внимание граждан к выборам губернатора говорят о реальной поддержке Дмитрия Азарова в Самарской области. Он напомнил Дмитрию Азарову о высокой ответственности губернатора перед жителями области.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев сказал: «Дмитрий Азаров очень многое делает для развития межрегионального сотрудничества. Поэтому я благодарен всем избирателям Самарской области за то, что они сделали правильный выбор». Он пожелал Губернатору Самарской области здоровья, благополучия и успехов в реализации всех намеченных планов и замыслов.

Отметим, на досрочных выборах Губернатора Самарской области 9 сентября 2018 года Дмитрий Азаров получил 72,63% голосов, в голосовании приняли участие 48% избирателей.

В целом в Приволжском федеральном округе было проведено порядка тысячи избирательных кампаний на всех уровнях, это 22% всех кампаний, проведенных в России.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики