На чебоксарском симпозиуме работают 11 художников из 6 стран

Трудно даже сказать, сколько лет скульптор Владимир Нагорнов убеждал местные власти и бизнес провести в Чувашии симпозиум скульпторов, дающий возможность в одночасье украсить родной ландшафт произведениями именитых ваятелей. Помогли же ему организовать такой форум победа в конкурсе Фонда президентских грантов РФ для НКО и Союз художников Чувашии — в первом случае со средствами, в другом — разработкой конкурсного проекта. Сегодня 11 художников из разных уголков мира уже начали воплощать свои замыслы, приехав в Чувашию на Первый Международный симпозиум монументальной и парковой скульптуры по камню «Искусство за мир».

По сути, каждый такой симпозиум, коих в мире проводится множество, это открытая скульптурная мастерская, во многом экспериментальная творческая площадка, где мастер воплощает идею на заданную тему за весьма короткое время, представляя в финале свое творение. По словам академика Российской академии художеств Андрея Балашова, в России немного скульпторов, активно ездящих на симпозиумы, может быть, наберется с десяток. Однако по миру их около трех сотен. Существует Международный альянс скульптурных симпозиумов (ISSA), основатель которого, скульптор из Китая Лю Янг, также участник чебоксарского симпозиума.

На первый симпозиум скульпторов в истории Чувашии Владимир Нагорнов, который успел побывать на многих подобных творческих форумах, пригласил 11 собратьев по искусству, с которыми он там познакомился, и тех, кого они же ему и порекомендовали. Получилась очень интересная и, конечно, именитая команда.

Тот же Андрей Балашов, профессор МГАХИ имени В.И. Сурикова — автор многих интересных памятников, в том числе, например, Федору Шаляпину в Казани. Он также принимал участие в воссоздании скульптурного убранства Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Профессор МГХПУ имени С.Г. Строганова Степан Сагайко является лауреатом международных конкурсов, а произведения Бориса Сергеева находятся в собраниях Русского музея и Третьяковской галереи. Член-корреспондент Академии народного искусства Дмитрий Смирнов участвует в симпозиумах по камню уже с 1989 года, его парковые и мемориальные скульптуры украшают Москву, Клин, Тулу, Саратов, Пензу. Уроженец Владикавказа Олег Цхурбаев работает в керамике и дереве, но в основном отдает предпочтение бронзе, как материалу более прочному и вечному.

МНЕНИЕ КАРЛОС ЭНРИКЕ РОДРИГЕЗ АРАНГО, координатор Центра искусств и культуры в Университете прикладных и экологических наук U.D.C.A в Боготе (Колумбия): — Очень хотелось бы, чтобы такие симпозиумы развивались и дальше, в том числе и в Чувашии. Надеюсь, что я буду вам полезен и постараюсь сделать все, что в моих силах и возможностях. АНДРЕЙ БАЛАШОВ, профессор МГАХИ имени В.И. Сурикова: — Движение скульптурных симпозиумов динамично развивается во всем мире. Их много проводится, например, в Латинской Америке. В Германии и Франции — по пять-шесть в год. Сейчас в Японии начинается симпозиум по граниту. Очень активно все вокруг скульптуры развивается в Китае, там каждый год проходит по восемь-десять симпозиумов, и все на хорошем уровне. В Южной Корее их немного, но это очень солидные, большие симпозиумы. Работа идет с ассистентами, не в одни руки, то есть еще целые институции ассистентов, либо профессионалов, работающих с камнем, либо студентов художественных институтов.

А вот в Чебоксарах все скульпторы будут работать в мраморе. Белые глыбы специально привезли с уникального месторождения белого мрамора Коелга в Челябинской области. По словам Владимира Нагорнова, этот российский мрамор так хорош, что его считают близким к самому известному в мире — каррарскому из Италии.

«Местом силы» чебоксарского скульптурного форума стал санаторий «Жемчужина Чувашии», где ближайшие две недели будут жить и работать гости из Москвы и Санкт-Петербурга, Перми и Северной Осетии — Алании, Азербайджана и Чехии, Чили, Китая и Колумбии. Каждому скульптору здесь выделено место для работы — небольшая площадка с подиумом для камня, закрытая навесом от дождя. Все, что они высекут из белых глыб, останется в Чувашии — скульптуры станут экспонатами организованного здесь же парка «TUS-ARТ».

Сам Владимир Нагорнов принимать участие в работе в качестве автора нового произведения не будет, у него много организационных забот, к тому же как автор он планирует выступить на симпозиуме вне Чебоксар и копит для этого творческие силы. От Чувашии в этой исторической встрече участвует уроженец республики Алексей Дмитриев, работающий сейчас в Москве.

— Хочется, чтобы наш симпозиум хорошо восприняли, — говорит Владимир Нагорнов, — и поняли, какая это интересная, красивая, а в экономическом смысле выгодная акция. Приглашение известного скульптора для осуществления какого-то скульптурного проекта, тем более зарубежного, — весьма дорогое удовольствие. На симпозиум приезжают обычно сразу 10 именитых мастеров, которые оставляют свои работы приглашающей стороне. Если делать такие симпозиумы, предположим, пять лет, то Чувашия обретет десятки уникальных произведений на улицах и в парках своих городов. Я очень за это переживаю, очень хочу, чтобы город насыщался работами авторов с мировыми именами.

Когда автор чувашского монумента Матери был на одном из симпозиумов во Франции, то видел подобный скульптурный парк на берегу Сены, что так напоминает, по его словам, берег нашего Чебоксарского залива. И этот парижский парк?— настоящее украшение города и притяжение для туристов. То есть это еще и очень привлекательно в туристическом плане. Люди тысячами приезжают посмотреть на скульптуры авторов из разных стран и с разным творческим почерком.

Как рассказал «Советской Чувашии» Андрей Балашов, прибывшие в Чебоксары скульпторы пока мало знают ситуацию в Чувашии и приехали даже просто из любопытства. Ведь на симпозиум каждый приезжает со своим замыслом и обычно делает то, что трудно, а иногда и невозможно сделать в условиях мастерской. Интересно что-то попробовать, обкатать какую-то идею. Балашов, как и все, привез на симпозиум эскизы будущей скульптуры, но, по его признанию, пока не присмотрелся к куску мрамора и, возможно, сделает что-то иное. И хотя времени на работу дается совсем немного, как говорится, торопиться не надо, камень спешки не любит. С этим согласен и китайский скульптор Лю Янг, сравнивший рождение скульптуры с рождением ребенка.

Фото: Руководитель проекта «Искусство за мир» Владимир Нагорнов и основатель Международного альянса скульптурных симпозиумов Лю Янг.

Фоторепортаж Халиля Гайнутдинова: