В поисках маяков дружбы

От башен Кавказа до великой Волги

«Помогать, познавать, рассказывать — дружить» — таков девиз культурно-просветительского волонтерского движения «Маяки дружбы. Россия сближает», к которому нынче присоединилась и Чувашия. Четыре августовских дня гостил в республике один из его отрядов. Накануне отъезда активисты движения поделились своими впечатлениями

с журналистами.

Немного истории

«Маяки дружбы. Россия сближает» — проект молодежный, посвящен укреплению добрососедских отношений между народами России. Как рассказали ребята, это расширенная версия проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа».

Его идея возникла после того, как в одном из московских вузов в результате опроса среди студентов будущие организаторы выяснили, что между различными национальными группами молодежи нет должного взаимопонимания и доверия. Причина оказалось банальной — они очень плохо знают друг о друге, что и формирует комплексы и стереотипы.

Тогда подумали, что совместный общественно-полезный труд и познавательный отдых могли бы помочь решить проблему, и решили предложить молодым людям выехать на Кавказ, не просто на экскурсию, а с миссией, которую заключили в формулу «Добровольный труд в обмен на просвещение». Там студенты московских вузов вместе со сверстниками из местных регионов в дни летних каникул должны были участвовать в работах по сохранению и восстановлению кавказских памятников истории и культуры: знаменитых сигнальных, боевых и родовых башен и крепостей, а местные власти — организовать просветительские, культурные и спортивные мероприятия.

Башни и стали первыми маяками дружбы. Ведь ими, по словам автора и руководителя проекта, журналиста, председателя межрегионального движения за межнациональное согласие Руслана Гусарова, могут быть как материальные объекты, исторические памятники, так и нематериальные — различные добрые события, инициативы, акции, то есть то, «что дает людям сигнал добра, знаний, нравственности, то, что сближает нас, делает лучше».

Проект стартовал в 2016 году и прошел на ура. Первыми участниками стали студенты из вузов Москвы, Северной Осетии — Алании и Ингушетии, всего 20 человек. На следующий год он проводился уже в семи регионах Северо-Кавказского федерального округа и Республике Южная Осетия — Государство Алания, а количество участников движения достигло 80. Оказалось, идея удивительным образом отражает желание многих молодых россиян разных национальностей лучше узнавать страну, ее народы, друг друга и внести личный посильный вклад в конкретное доброе и полезное дело.

К организаторам стали поступать запросы на то, чтобы проводить подобные проекты не только на Кавказе, но и в других областях и республиках России. Так, нынче к движению присоединились 8 регионов Поволжья, проект получил название «Маяки дружбы. Россия сближает» и проходил в два этапа. Первый, по-прежнему носящий название «Башни Кавказа», охватил Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, а также Южную Осетию и Абхазию. На втором этапе, получившем название «Волга — река кооперации» (Федеральным оператором проекта является Центросоюз РФ), послы доброй воли, также разбившись на группы, посетили Астраханскую, Волгоградскую, Саратовскую, Самарскую и Ульяновскую области, а также Калмыкию, Чувашию и Татарстан.

«Здесь живут добрые люди с открытой душой»

«В первую очередь мы приезжаем, чтобы помочь, потом познаем традиции и быт народов, — с воодушевлением рассказывали активисты волонтерского движения на пресс-конференции, акцентируя внимание на составляющих слогана движения. — Две недели живем в интернациональной среде, активно общаемся, и, естественно, приобретаем много новых друзей. Ведь у нас одинаковые интересы и много общего, просто кто-то живет среди гор, а кто-то среди небоскребов».

Нынче знакомились с народами, познавали их культуру и заводили дружбу уже 120 молодых людей из 18 регионов, по пять человек из каждого. Чувашию представляли три студента Чебоксарского кооперативного института и два молодых сотрудника Чувашпотребсоюза.

Рассказывать миру о нашей республике будут ребята (30 человек) группы «Кунаки–Итиль» — ведь это один из постулатов девиза проекта «Помогать, познавать, рассказывать — дружить». Как выразился на пресс-конференции Эльдар Сузаев, студент Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. Бербекова, «после завершения проекта все приедут домой и начнут рассказывать брату, другу, знакомому о том, где был, что делал, что видел. Впечатления и наблюдения появятся также в социальных сетях, блогах, по возможности, в средствах массовой информации».

Оказывается, одним из основных условий участия в проекте является ежедневное ведение электронных дневников (их, кстати, можно прочитать и на сайте движения). Нынче волонтеров 120 человек, значит, пользователи интернет-ресурсов могут ознакомиться со 120 оригинальными публикациями из регионов! По мнению организаторов движения, это очень мощная информационная волна с позитивным контекстом.

Кстати, мнение послов доброй воли (в нашей республике побывали представители Кабардино-Балкарии, Южной Осетии, Татарстана, Москвы и Московской области) самое позитивное: «Здесь живут добрые люди с открытой душой».

«У вас такая прекрасная река…»

Программа знакомства с республикой была весьма обширной — началась она с посещения Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова и продолжилась экскурсиями в музеи — Национальный, чувашской вышивки, Чапаева, а также в Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева в Шоршелах.

Из увиденного ребят больше всего поразил девичий чувашский наряд. «В университете нас встречали сверстники в национальных костюмах. Девушки в них особенно величавы, — отметил уже упомянутый Эльдар Сузаев. — Приятно, что в наше время, когда стираются границы и национальности, когда большого значения не придают традициям, национальные наряды имеют место быть среди молодежи».

К слову, Эльдар по национальности балкарец. Отметив, что наши народы родственны, заметил: «Чувашский и балкарский языки имеют некоторое сходство. Просто приятно слышать что-то родное за тысячи километров от родных мест». По его словам, общее у двух братских народов есть и в национальных кухнях, это в основном касается блюд, приготовленных из баранины.

С чувашской кухней волонтеров знакомили работники Чувашпотребсоюза. К примеру, в Цивильске вместе со специалистами местного хлебокомбината они готовили пряники, а в одном из кафе лепили «хуран кукли». Продегустировав свои изделия, вынесли однозначный вердикт: «Очень вкусно!» Взамен, как полагается, с удовольствием поработали — покрасили заборы, заложили клумбы.

Несколько огорчил гостей неубранный мусор на берегу Волги: «У вас такая большая полноводная река, и так больно, что люди мусорят в этом красивом месте». Гости чистили Казанскую набережную и собрали несколько десятков мешков полиэтилена, пластика, стекла — «следы» множества пикников. А в одном из дневников на сайте движения появилась такая запись: «…как же обидно, люди такие «свиньи», как можно столько мусорить, а еще и самим потом купаться в этой грязи…»

Увы, подобная картина практически везде. Так, проводили волонтеры экологическую акцию у Чегемских водопадов, недалеко от Нальчика, и в зоне кемпинга собрали около 35 мешков мусора… «Мне было так стыдно перед товарищами: несколькими часами ранее они восхищались красотами нашей природы, нашими знаменитыми башнями, а потом увидели неприглядные рукотворные пейзажи», — не без горького сожаления признался Сузаев. На вопрос, что делать, послы доброй воли отвечают: «Важно начать с себя. Каждый из нас, кто работал под палящим солнцем, больше будет задумываться о том, чтобы внимательнее и бережнее относиться к окружающему нас миру».

Отмечая, что экология — один из глобальных вопросов современности, активисты движения все же надеются, что их пример окажется «заразным» и маяки добрых дел, инициативы, чистоты зажгутся по всей стране. «У нас удивительно красивая и разнообразная природа, огромное количество разных культур и традиций, и очень важно сохранить это наследие, жить в согласии и с природой, и друг с другом!»

Фото Минкультуры чувашии: Волонтерам понравилось, что у студенток ЧГУ имени И.Н. Ульянова в чести чувашское национальное платье.