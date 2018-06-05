К людям — с душком?

От свалки страдают земля, вода и местные жители

Едкий запах в воздухе, донимавший чебоксарцев, особенно жителей новоюжного района и центра, прошлым летом, не так давно вновь разнесся по городу. Жаловались на зловоние и в Кугесях, а также в других населенных пунктах Чебоксарского района.

По мнению экспертов, «аромат» исходит от залежей куриного помета, устроенных с нарушением всех мыслимых норм агрохолдингом «Юрма» недалеко от своего производства в Чебоксарском районе. С каждым годом свалка вблизи деревень Хурынлых и Малые Карачуры становится только больше: местные жители возмущаются, экологи бьют тревогу.

Буквально через овраг от производственных корпусов агрохолдинга — гектары полей, на которых ничего не растет. Земли сельхозназначения, взятые предприятием в аренду, покрыты толстым слоем, местами до одного метра, птичьего помета. Масштабы свалки говорят сами за себя — она занимает более 40 гектаров земли. А в конце прошлого года местные жители обнаружили новое место складирования: свалка поглотила еще один участок земли площадью около 10 гектаров. Именно туда в конце мая наведались активисты регионального отделения ОНФ и журналисты.

…Когда-то урожайное поле сейчас напоминает пустыню — потрескавшаяся корка, унылый пейзаж. Но пересохшее оно только на вид — даже если стоять у самого края поля, резиновые сапоги увязают в навозной жиже. Запах здесь, без преувеличения, отвратительный — не пугает он разве что ворон, летающих над полем. «Такие «ароматы» тут круглый год. Особенно тяжело летом, когда все это начинает преть, — рассказывает житель деревни Хурынлых Станислав Смирнов. — Раз пять-шесть собирали подписи всей деревней, но пока результатов нет».

Птичий помет в поле вываливают, не утруждая себя заботой об экологии. Располагается «склад» на небольшой возвышенности под открытым небом, так что по весне и после сильных дождей содержимое свалки беспрепятственно стекает в небольшую речку Рыкша. Местные, к слову, уже прозвали ее мертвой — рыба в ней давно не водится.

«Даже перепревший птичий помет относится к 4-му классу опасности и размещение его в таком виде на землях сельхозназначения запрещено, — говорит Александр Воробьев, член регионального штаба ОНФ, руководитель межрегиональной экологической организации «ЭКА». — По закону складировать его можно на специальных площадках — асфальте, бетоне, керамической плитке. Сверху он должен быть накрыт навесом или брезентом — для защиты от атмосферных осадков, а по краям защищен валами и ливневыми очистными сооружениями, чтобы стоки не оказались в ближайшем водоеме. Здесь ничего этого нет».

Специалисты считают: даже если сгрести метровый слой помета с поля, почве потребуется на восстановление не меньше десяти лет. Но последствия, уверены экологи, могут быть и гораздо серьезнее. Проникая глубоко в почву, вредные вещества загрязняют водоносные горизонты. «Если свалку можно перенести, то подземные воды очистить невозможно, — рассказывает гидрогеолог, эксперт регионального отделения ОНФ Вячеслав Николаев. — Вокруг этого места расположено семь деревень, жители которых пьют воду из артезианских скважин. Пока она пригодна для питья, но если дело и дальше так пойдет…»

Впрочем, у руководителей агрохолдинга «Юрма» свой взгляд на происходящее. К представителям ОНФ и журналистам генеральный директор предприятия Владимир Ермолаев прибыл в сопровождении внушительной группы поддержки. Разговор поначалу явно не клеился.

— Не мешайте работать! Это не отходы, а навоз! Мы вносим его, чтобы удобрить поля, — выпроваживал нас с поля предприниматель, искренне пытаясь доказать ежившимся от витавших «ароматов» журналистам, что никакого запаха вокруг нет. Что же до «газовых атак» в Чебоксарах, то в этом, считает он, виноваты городская канализация, не справляющаяся с нагрузкой по причине своей ветхости.

Не чувствовала никакого запаха в воздухе и начальник службы охраны труда, техники безопасности и экологии «Юрмы» Ольга Мухарьямова. По ее словам, все процессы на производстве выполняются строго по технологии. Свежий помет сначала выдерживают в специальных хранилищах и лишь потом выносят на поля. «Заявлять категорически, что это запах «Юрмы», никто не имеет права. Нужно сначала доказать. Докажите! Запаха нет. Это просто какие-то провокационные моменты», — стойко держала оборону представитель агрохолдинга.

Между тем у экспертов ОНФ накопилось довольно внушительное портфолио, в котором собраны фото- и видеодокументы несанкционированного размещения отходов на землях сельхозназначения. Ситуацией уже заинтересовались в природоохранной прокуратуре и правоохранительных органах. Как сообщил старший помощник прокурора Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры Андрей Хрычев, по двум материалам выявленных в 2017 году фактов незаконного складирования птичьего помета в отношении агрохолдинга «Юрма» возбуждены уголовные дела, еще по одному ведется процессуальная проверка. Санкциями предусмотрены как штраф от 200 тысяч рублей, так и исправительные работы до двух лет.

В природоохранной прокуратуре также отметили, что в настоящее время в Арбитражном суде находятся два исковых заявления Управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области в отношении агрохолдинга. В случае признания вины предприятия суд обяжет его возместить причиненный экологический ущерб на общую сумму около 300 млн рублей, а также провести рекультивацию земель. На «свежем» участке представители Россельхознадзора не так давно также взяли пробы и, в случае загрязнения почвы, примут решение о возмещении ущерба.

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…Уже когда журналисты и представители ОНФ собирались уезжать, на свалке появилась техника. Одинокий экскаватор грузил в КамАЗ массы с полей, после чего грузовик уезжал в неизвестном направлении. А генеральный директор Владимир Ермолаев, сменив гнев на милость, пообещал: представители агрохолдинга встретятся с жителями ближайших деревень, чтобы наладить диалог. Готов на предприятии и проект завода по переработке навоза в удобрение. Сейчас он находится на стадии экспертизы. Вопрос с его реализацией должен решиться в течение трех лет.

Ольга Казакова

Фото автора

Заверениям представителей агрохолдинга о том, что запах не их, общественники не поверили. В их распоряжении — многочисленные фото- и видеофакты нарушений.