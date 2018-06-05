Шаг третий. Что это? Что ты делаешь?

Ыра кун пултар, туссем! Да будет ваш день добрым, друзья! Сегодня у нас снова чувашский, а значит, вам понадобится 5-7 минут свободного времени, чтобы прочитать, еще столько же времени вечером, чтобы вспомнить, и еще 3-5 минут утром следующего дня, чтобы запомнить материал сегодняшнего «шага» к чувашскому языку. Сегодня мы научимся задавать два главных вопроса в изучении любого языка: «Что это?» и «Что ты делаешь?» (Что вы делаете?).

Почему это главные вопросы? Потому что с помощью первого мы будем учиться «собирать» слова-предметы, а с помощью второго — слова-действия, создавая тем самым некий прототип «конструктора предложений», которые состоят, как правило, из подлежащих и сказуемых. Идеальный вариант реализации данного урока — помощь друзей, которые бы отвечали на ваши вопросы. А теперь к делу!

Итак, «Что это?» — «Ку м?н?» (ку мэнь?), где «ку» — это и «м?н» — что?

Предположим следующие ответы:

Ку кенеке (ку кенеГЕ) — это книга.

Ку каранташ (ку коранДАШ) — это карандаш (слово тюркского происхождения: кара — черный + таш — камень, черный камень, а вы что думали?).

Ку сехет (ку сеХЕТЬ) — это часы.

Ку хача (ку ХАчо) — это ножницы.

Усложним немного!

Ку манан блокнот (ку МАнон блокнот) — это мой блокнот.

Ку манан тус (ку МАНон тус) — это мой друг.

Теперь попробуйте задать этот вопрос друзьям и, если вам позволяют обстоятельства, прикрепите к предметам надписи: например, «сетел» (сэДЕЛЬ) очень хорошо подойдет к столу, а «пукан» (пуГАН) — к стулу. Если у вас более серьезные намерения, то пишите больше: «Ку пысак сетел (… ПЫзок …) — это большой стол», или «Ку шура тесле сетел (ку ШУро ТЭСле сэДЕЛЬ) — это стол белого цвета», то же самое можно сделать с «пукан»: «Ку сене пукан (ку ЩЭне пуГАН) — это новый стул» и с другими предметами.

А теперь перейдем ко второй фразе: «Эсе мен таватан?» (эзе мэнь тоВАдон?) — «Что ты делаешь?» Второй вариант для более формального общения: «Эсир мен таватар?» (эЗИР мэнь тоВАдор) — «Что вы делаете?»

Какие есть варианты? Конечно же, много!

Эпе ларатап (лаРАдоп) — я сижу.

Эпе таратап (тоРАдоп) — я стою.

Эпе итлетеп (итЛЕдеп) — я слушаю.

Эпе сыратап (щыРАдоп) — я пишу.

Эпе вулатап (вуЛАдоп) — я читаю.

Эпе еслетеп (эщЛЕдеп) — я работаю.

Эпе канатап (каНАдоп) — я отдыхаю.

Ну а на десерт запомните следующую фразу, как можно среагировать на ответ вашего собеседника: «Апла пулсан (апЛА пулЗАН) — в таком случае, ну тогда, лар — сиди, тар — стой, итле — слушай, сыр — пиши, вула — читай, есле — работай, кан — отдыхай». Вот они, корневые основы в чувашском языке. К которым и прибавляются морфемы -атап или -етеп, когда мы говорим про себя: я пишу, смотрю, иду и так далее.

Неплохо иметь с собой небольшой блокнотик, в который записывать все эти слова и с регулярной периодичностью прочитывать фразы. Отдельно можно записывать грамматику, то есть основные правила языка.

«Юрать, паянлаха ситет (юрать, паянлоХА щиДЕТЬ) — ну, на сегодня хватит!» «Тепре тел пуличчен! (тепРЕ тэль пулыЧЭНЬ) — до следующей встречи!»

Ведущий рубрики Александр Блинов,

преподаватель чувашского и иностранных языков