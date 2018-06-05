Дорога его жизни

к 80-летию со дня рождения Александра Никитина

24 мая исполнилось 80 лет со дня рождения Александра Семеновича Никитина (1938–2008) — человека необыкновенной, удивительной судьбы, патриота, прекрасного организатора, известного ученого, градостроителя, навсегда оставившего о себе добрую память в Чувашии, которая стала для него второй родиной.

Организатор

Он родился в Ленинграде. В раннем детстве перенес страшную блокадную зиму, унесшую жизнь многих тысяч его земляков и защитников города-героя, и был спасен благодаря героической Дороге жизни. Обездоленного, голодного малыша в Чувашии, где он с тех пор прожил всю жизнь, усыновили секретарь обкома ВКП(б) Семен Петрович Никитин и его жена Нина Гавриловна.

Александр учился в школах в Батырево, Кугесях, в чебоксарской школе № 6 — вместе с будущим народным художником Элли Юрьевым. После школы начал работать на заводе имени В.И. Чапаева токарем по обточке толовых шашек и вскоре был избран секретарем комитета комсомола. Позже он предложил поставить в Чапаевском поселке памятник легендарному красному начдиву и так настойчиво добивался этого, что прекрасный памятник В.И. Чапаеву — один из символов столицы — был доставлен из Москвы и воздвигнут в самом центре Чебоксар.

Высшее образование Александр Семенович получил в Казанском химико-технологическом институте, а после его окончания вернулся в Чувашию на Всесоюзную комсомольскую стройку — химический комбинат, где работал сначала мастером ремонтно-механического, затем начальником антикоррозийного цеха. Уже тогда проявил организаторские способности, жизненную энергию, общественную активность и в 25 лет был избран депутатом городского Совета депутатов трудящихся, а в 26 — секретарем обкома ВЛКСМ. Он участвовал в строительстве Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области, выезжал на целину, посещал земляков в легендарной Чапаевской дивизии. Под его руководством в 1968 году в юном Новочебоксарске на субботниках и воскресниках в честь 50-летия ВЛКСМ молодежь вместе с ветеранами посадила тысячи деревьев, соорудила детские площадки, благоустроила Ельниковскую рощу.

Градостроитель

После окончания в 1971 году Высшей партийной школы при ЦК КПСС, где Александр Семенович подготовил диссертацию «Роль и значение современных городов как центров экономики, науки, культуры», он с успехом проявил полученные знания на посту секретаря Новочебоксарского горкома КПСС по промышленности и транспорту, одновременно являясь депутатом городского Совета. Он руководил строительством объектов химкомбината, завода силикатного кирпича, домостроительного комбината, Дворца культуры химиков, троллейбусного депо, новых жилых кварталов с социально-бытовой инфраструктурой. Был награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

В 1975–1979 гг., будучи секретарем Чувашского областного совета профсоюзов по капитальному строительству, Александр Семенович стал инициатором и организатором строительства санаторно-курортного комплекса нашей республики, прежде всего здравницы «Чувашия» и Чебоксарской бальнеологической грязелечебницы.

В 1979–1985 гг. в качестве первого заместителя председателя горисполкома он отвечал за капитальное строительство, архитектуру и коммунальное хозяйство столицы Чувашии, которая в те годы стремительно развивалась и достигла численности 300 тысяч человек. Под его руководством были сооружены здания Чувашского государственного театра оперы и балета, художественного музея, трехзального кинотеатра «Победа», Дворца детского и юношеского творчества и другие, организовано переселение 20 тысяч человек из зоны затопления и санитарной зоны Чебоксарского водохранилища, выстроены обширные жилые кварталы.

Патриот

Город с многовековой историей буквально на глазах обретал второе дыхание и вторую молодость. Но не меньше Александр Семенович заботился о сбережении самобытной чебоксарской старины — хранительницы исторической памяти. Он возглавил работу по реставрации Воскресенской церкви и фактически спас старинный храм от сноса, активно участвовал в разработке программы реставрации памятников истории и культуры на западном и восточном косогорах, в центральной части города, на Владимирской горке. Он делал все возможное для сохранения памятников истории и культуры, выступал по этой проблеме в печати. Широкий общественный резонанс получила его статья «Чебоксарская старина требует особого подхода», опубликованная в газете «Советская Чувашия». Патриот категорически возражал против планов застройки исторического центра Чебоксар одноообразными громадами новых зданий, чужеродных строений. Голос Александра Семеновича был услышан. Его компетентное мнение было учтено при подготовке постановления Правительства России «О мерах государственной поддержки развития исторического центра города Чебоксары». Об этом особенно уместно вспомнить именно теперь, когда кое-кто снова лоббирует противоестественные проекты сноса жилых домов в историческом центре Чебоксар и строительства на их месте высотных зданий.

Александр Семенович вообще любил и чрезвычайно высоко ценил чувашскую культуру и ее носителей — деятелей творческой интеллигенции. Он всегда с огромным уважением и теплом вспоминал о встречах с народными поэтами Петром Хузангаем и Яковом Ухсаем. И сам был заслуженным работником культуры Чувашской Республики, членом Союза российских писателей, Международной ассоциации писателей — баталистов и маринистов, лауреатом литературной премии имени А.Ф. Талвира. Он помогал творческим людям в трудных жизненных ситуациях, оказал многим писателям, деятелям культуры и искусства спонсорскую помощь в издании книг и организации творческих командировок.

Этот рыцарь исторической памяти народа прекрасно понимал и значение инновационной системы управления городом и создал научный труд «Вопросы создания автоматизированной системы управления городом», получивший признание специалистов. Эту концепцию он успешно реализовал в течение двенадцати лет работы на посту директора Чувашского межотраслевого территориального центра научно-технической информации и пропаганды (ЦНТИ).

Ученый

Александр Семенович был инициатором открытия в Чебоксарах филиала Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета, известного также как Институт туризма и сервиса, и последние двенадцать лет жизни руководил им. Этот вуз стал центром подготовки высококвалифицированных специалистов сферы туризма и научных исследований в этой области. Особое внимание здесь уделялось обучению студентов в области иностранных языков и межкультурных коммуникаций, зарубежным стажировкам, что, конечно, способствовало успешной профессиональной деятельности и карьере выпускников.

Александр Никитин был известным ученым, членом-корреспондентом Российской академии естественных наук и инженерно-технической Академии Чувашии. Главным направлением его научной деятельности было краеведение. В соавторстве с Геннадием Можаровым была издана книга «Памятные места и достопримечательности Чувашской АССР и г. Чебоксары» (1987). По его инициативе и под его руководством в филиале были изданы 22 книги серии «Память Чувашии». Вершиной его творчества в этой области стала изданная в 2003 году монография «Мир чувашский» объемом в 896 страниц, посвященная истории, современности и перспективам Чувашии и чувашского этноса. О качестве и значении этой книги, изображенной на памятнике Александру Семеновичу, очень хорошо сказали видные ученые. Профессор Атнер Хузангай: «Самый настоящий поиск путей чувашского мироздания». Профессор Николай Егоров: «В этой книге — весь чувашский Космос, вся жизнь чувашского народа от его затерявшихся в тысячелетиях истоков до нынешнего дня».

Серьезный вклад внес Александр Семенович в бичуриноведение, в увековечение памяти нашего великого земляка Никиты Бичурина, сотрудничая с виднейшими учеными Чувашии — профессорами Петром Денисовым и Василием Димитриевым. Он стал одним из организаторов музея «Бичурин и современность» в Кугесях, за что снискал горячую благодарность сотрудников музея и земляков. В эти дни в музее открыта выставка, посвященная А.С. Никитину, 25 мая прошел вечер его памяти.

При его активнейшем участии состоялись международные научно-практические конференции, посвященные юбилеям ученого-синолога. В серии «Память Чувашии» он выпустил книгу о Бичурине «Труженик ревностный, опередивший время». А уже после скоропостижной смерти А.С. Никитина, последовавшей 15 января 2008 года, вышла его последняя монография «Рожденный небом и землей. Встречь солнца. Цинская империя и отец Иакинф» с ценнейшими научными сведениями не только о биографии ученого, но и об истории Китая.

Александр Семенович Никитин останется навсегда в памяти всех тех, кто его знал, как замечательный человек, ученый и патриот.

Елена Сухова,

кандидат исторических наук,

Алексей Радиченко,

кандидат исторических наук