От «Саввы» до «Роспана»

В Чувашии обнаружены следы «реставратора»

Одним из последних громких коррупционных дел в стране стало задержание бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова и главы ГК «Роспан» Никиты Колесникова по обвинению в мошенничестве на сотни миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа.

О первом фигуранте в Чувашии наверняка мало кто слышал, а вот второй на слуху в республике уже давно. Сначала — как совладелец группы компаний «Савва», пришедший вроде бы с добрыми намерениями, чтобы реализовать в регионе несколько крупных проектов, а позже — как один из деятелей этой компании, с треском провалившей задуманные проекты. «Савва» имела среди своих многочисленных активов приказавшую долго жить «Волжскую текстильную компанию», довела до банкротства Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат и Чебоксарскую трикотажную фабрику.

Колесников является также «отцом» самого скандального долгостроя столицы региона, именуемого в разные времена то «Сувар-Отель», то «Одис». А еще в его активе скандально известные проекты «Финская долина», федеральный проект «Новый город». В «Долине» Колесников с компанией оставили сотни «кинутых» дольщиков с членами семей, нагрев их на миллионы рублей, в «Новом городе» были по сути забиты только колышки.

Ранее уже озвучивалась оценка выведенных «Саввой» из Чувашии средств — порядка 7 млрд рублей. Но долгая криминальная история бизнесмена оканчивалась то судебными приговорами, то их отменами. В 2011 году уголовное дело против Колесникова было прекращено ввиду отсутствия состава преступления. Разорение предприятий суд удобно списал на промахи в менеджменте и экономический кризис. После этого у обманутых дольщиков вообще не оставалось никакой надежды на возвращение денег, а сотни бывших сотрудников ХБК так и остались без работы.

И вот Колесников снова попадается, на сей раз на «деле реставраторов» в качестве руководителя группы компаний «Роспан», выступавшей подрядчиком строительства здания публичной библиотеки музея. Ущерб от действий подозреваемых оценивается в 860 млн рублей. В ходе расследования правоохранители обратили взор на нашу республику и накопали факты тоже весьма подозрительного содержания. Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости в собственности ООО «Роспан» на территории Чувашии зарегистрирован 31 объект недвижимости площадью 1705,6 кв. метров (жилые и нежилое помещения), одно сооружение протяженностью 340 метров и 19 земельных участков общей площадью 70218 кв. метров. Все объекты расположены на территории Новочебоксарска.

Кроме этого, в Новочебоксарске у ООО «Роспан» заключены договоры аренды на ряд земельных участков. В частности, речь идет об участке площадью 0,7 га для строительства жилого комплекса «Речной бульвар». На дату заключения договора аренды (30.08.2013 г.) границы участка не были установлены в соответствии с федеральным законодательством, на государственный кадастровый учет он не был поставлен.

Как оказалось, в Новочебоксарске было выдано разрешение на строительство многоквартирного дома сроком до 21.02.2017 года, которое в последующем продлено до 25.12.2018 года. Учитывая опыт «Финской долины», есть сомнения насчет того, что дом вообще будет сдан. Их высказал Глава республики Михаил Игнатьев на еженедельном правительственном совещании 28 мая.

«Полагаю, что этот дом не будет введен в эксплуатацию. Оценивайте ситуацию», — обратился он к руководителю администрации Новочебоксарска Ольге Чепрасовой и потребовал обеспечения всех прав участников долевого строительства.

«Наследство» Колесникова и компании пришлось разгребать Михаилу Игнатьеву, когда он заступил на должность руководителя республики. Он вспомнил, с каким трудом реанимировались оставленные «Саввой» объекты. Ситуация с дольщиками «Финской долины» разруливалась буквально в ручном режиме, а «Новый город» благодаря усилиям властей республики со временем стал одним из самых красивых микрорайонов. Но гостиница «Сувар» так и остается памятником безответственным инвесторам. Глава даже предложил повесить на ней портрет Колесникова…

В этой связи Михаил Игнатьев обратил внимание руководства муниципалитетов на необходимость «разборчивости» в имущественных и земельных вопросах при принятии решений. Колесников наверняка фигурировал в заявочной документации на получение вышеназванных земельных участков и разрешение на строительство. Зная о его прежних «добрых» делах, не стоило ли задуматься, прежде чем подписывать эти документы? Несостоявшаяся гостиница «Сувар» также должна быть проверена на предмет соответствия законодательству разрешений на строительство.

Фото Максима Васильева

Уникальный долгострой-отель почти 10 лет портит городской ландшафт.

фото Олега Мальцева из архива редакции

Дольщиков «Финской долины» пришлось буквально спасать.

Фото из архива редакции

Обещанные радужные перспективы ХБК оказались блефом.