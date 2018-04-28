В Чебоксарах обсудили повышение стоимости питания в образовательных учреждениях

В столице регулярно проходят совместные обсуждения актуальных вопросов между представителями администрации и жителями города. 27 апреля в Чебоксарах в рамках городского проекта «Открытое образование» состоялась встреча с населением по теме повышения стоимости питания в детских садах и школах. Об этом сообщает управление образования администрации города Чебоксары.

Встреча прошла под руководством начальника управления образования администрации г. Чебоксары Дмитрия Захарова. Он ознакомил гостей с проделанной за последние годы в городе работой по усовершенствованию питания в школах и детских садах: реализацией проекта «Школьное питание», введением в 49 образовательных учреждениях системы свободного выбора блюд («шведский стол»), модернизацией пищеблоков в дошкольных учреждениях и т.д.

Сегодня в городе делается все возможное, чтобы обеспечить каждого ребенка, посещающего чебоксарские детские сады и школы, качественным, сбалансированным питанием, отвечающим всем требованиям санитарных норм и правил. «На стоимость питания в образовательных учреждениях влияет ряд факторов: разнообразие меню, качество поставляемой продукции, ее закупочная цена и т.д. Последний раз повышение стоимости питания в школах проходило в 2016 году, в детских садах – в 2014 году. Однако рост инфляции, начиная с 2014 года, составил 34,5%. Сильно изменились закупочные и потребительские цены, включенные в прожиточный минимум», – отметил Дмитрий Захаров.

По данным Минэкономразвития Чувашии, сегодня наблюдается рост цен на социально значимые продукты питания.

На сегодня предельная стоимость завтрака и обеда обучающихся школ составляет 65 рублей для учеников 1-4 классов (19+46 руб.), 69 рублей – для 5-11 классов (23+46 руб). Средняя стоимость питания по системе «шведского стола» составляет 65 руб.

Что касается детских садов, то во всех 122-х дошкольных учреждениях согласно примерного 10-ти дневного меню родительская плата за присмотр и уход составляет 91,15 руб. (84,13 руб. – приобретение продуктов питания, 7,02 руб. – приобретение средств хозяйственно-бытового обслуживания).

На сегодня родительская плата в детских садах и стоимость школьного питания в г.Чебоксары является одной из самых низких среди городов Приволжского федерального округа.

Помимо представителей управления образования в «Открытом образовании» приняли участие специалисты управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации г.Чебоксары, Прокуратуры Чувашии, комбинатов школьного питания, руководство образовательных учреждений, родительская общественность. Они также поделились своим мнением по повышению стоимости, организации питания, задали волнующие их вопросы. Население интересовало, когда будут модернизированы все пищеблоки в детских садах, откуда привозится продукция, используемая в столовых, проходят ли повара курсы повышения квалификации, насколько долго будет удерживаться предполагаемая обновленная сумма питания и т.д.

«Мы рассчитали стоимость питания, учитывая прогнозируемый уровень инфляции до 2020 года. Согласно данным Росстата, инфляция будет в пределах 4%. С учетом прогнозируемой инфляции, мы считаем, что повышение цен нас вполне обеспечит, как минимум, до 2020 года», – ответил Дмитрий Захаров.

Предполагаемое повышение цен нашло поддержку среди большинства родителей. «Мой ребенок целый день находится в школе. Питаться целый день за 46 рублей и получать сбалансированное питание, по-моему, вообще нереально. Попробуйте сходить в магазин. Что такое 85 рублей? Мы покупаем на 1 тыс. рублей и в корзине ничего нет», – сказала одна из родителей.

«Я являюсь отцом 4-х детей и понятие расходов для меня актуальное. Но я хотел бы поддержать предложение по поднятию стоимости питания, т.к. прекрасно понимаю, что питание наших детей – это залог его здоровья в будущем», – прокомментировал один из присутствовавших.

Администрацией г. Чебоксары будет продолжена поддержка детей льготной категории. На эти цели из бюджета города в 2018 году на питание 9 402 обучающихся детских садов и школ данной категории выделено 63 миллиона рублей. С учетом увеличения стоимости питания дополнительная потребность в средствах на год составит более 27 млн рублей (27,12 млн рублей).