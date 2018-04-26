Все смешалось: кони, дети и энергетики

Компания «Т Плюс» расширяет горизонты «добрых дел»

Невероятные фокусы, задорные песни, веселая ребятня с их родителями и, конечно, добрые лошади — действительно, все смешалось в прошлое воскресенье на манеже конно-спортивной школы в г. Новочебоксарске. При поддержке филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» здесь прошел фестиваль по конному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья «Весенняя подкова».

Я могу!

Лошадь по кличке Магнат осторожно подбирает губами кусок сахара с ладони Ани — знакомство состоялось. Вообще-то здесь такое подкармливание подопечных не очень приветствуется, но сегодня, кажется, дети могут позволить себе некоторые вольности — гости-то не обычные, а особенные. Получив угощение, лошадь благодарно закивала головой. Аня в восторге!

Впрочем, заигрывать с лошадьми пока времени нет — организаторы фестиваля приглашают всех на построение на манеже. В прошлом году «Весенняя подкова» собрала полсотни детишек с ограниченными возможностями, а нынче участников вторых по счету соревнований в рамках конно-спортивного праздника на порядок больше — более 80 человек. «Растем!» — с радостью за успех проекта отмечает вице-президент благотворительного фонда «Это чудо» Наталья Васильева. Кроме детей из Чебоксар и Новочебоксарска съехались гости из Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Ульяновской области, Казани и других городов.

Прозвучали короткие приветствия — и вот уже всадники выходят на «рабочую тропу». Безусловно, в этих состязаниях нет ни стремительного галопа, ни прыжков через высокие препятствия. Тут бы «змейку» осилить — уже большое достижение.

У каждого из особенных детей свой диагноз, разный уровень навыков управления лошадью. Начинающим достаточно проехать шагом в сопровождении коновода, но немало и тех, кто очень даже уверенно держится в седле: справляются без страховки. И для всех без исключения езда на лошади является большой победой в первую очередь над собой: я сумел, я могу!

Лошадиная… терапия

Но главное — удивительная польза для здоровья детей. Оказывается, иппотерапия — реабилитация с помощью лечебной верховой езды — известна со времен Древней Греции.

Еще Гиппократ утверждал, что езда на лошади позволяет раненым быстрее встать на ноги. Не зря иппотерапию называют гимнастикой на лошади. Она применяется для лечения пациентов с неврологическими нарушениями, травмами спинного мозга, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, психическими расстройствами. Об этом нам рассказала Вероника Култакова, одна из немногих иппотерапевтов в республике, во многом стараниями которой и зародился фестиваль «Весенняя подкова».

— Сев на лошадь, больному ребенку приходится управлять еще своим телом, включать мышцы, чтобы не упасть. Срабатывает инстинкт самосохранения. А лошадь, чувствуя, что наездник сидит неправильно, начинает «выравнивать» его.

Установлено, что идущая лошадь передает всаднику более ста разнообразных движений. Наверху страшно, а тому, кто внизу, животному, неудобно. Идет пристройка друг к другу. Лошадка вместо лечебной физкультуры — это и есть иппотерапия.

В ее практике немало случаев, когда даже абсолютно беспомощные ребятишки, которые не могут сами передвигаться, садятся на лошадку. Детки становятся более мобильными, у них улучшается эмоциональное состояние, исчезает страх перед животным.

В эффекте от дружбы с лошадью на своем опыте убедилась Анастасия из Нижегородской области. Ее десятилетние дочери-двойняшки, в своей категории занявшие, кстати, второе и третье места в соревнованиях, обе страдают синдромом ДЦП. Женщина воспитывает их одна. И с нескрываемой радостью отмечает, что верховая езда помогает выравнивать девочкам осанку, общение с животными здорово влияет на них и в психологическом плане.

Ее дочь Катя призналась, что очень любит лошадей: «У них душа добрая…» Вместе с сестрой дружат с лошадьми с двухлетнего возраста, занятия проходят каждую неделю, и бросать их не собираются.

Согласна с ней и жительница Чебоксар Ирина. Одна из ее дочерей, тоже двойняшек, инвалид с детства. Езда на лошади для Арины стала настоящей отдушиной — дает много позитивных эмоций, снимает стрессы, помогает избавиться от чувства страха и напряжения. Да и сестра ее, Юля, по-настоящему влюбилась в этих животных — тоже посещает занятия. Вот она, рядышком, сама подтверждает: «Мне лошади очень нравятся. Я с самого первого дня нисколько их не боялась, езжу верхом — и ничуть не страшно!» Видно, что осознание того, что она, хрупкая девочка, может управлять большим и мощным животным, добавляет ей уверенности.

И хорошее настроение…

Между тем соревнования подходят к финишу. Инженер котлотурбинного цеха Чебоксарской ТЭЦ-2 Владимир Аверьянов сегодня лихо справляется с ролью помощника спортсменов: посадить инвалида-колясочника на лошадь, подсобить детям спуститься с коня — занятие далеко не простое. Помимо должностных обязанностей на электростанции Владимир выполняет еще и общественную работу, является председателем общественного совета филиала «Т Плюс» — вот и вызвался с группой коллег стать волонтером на фестивале. Говорит, у деда в деревне был конь, но Володя был тогда слишком мал, чтобы подружиться с этим животным. Так что сегодня получил первый опыт общения с лошадьми, чему очень рад. Впрочем, отмечает: «Больше эмоций от общения с особенными детьми, от того, что смог поделиться с ними своим хорошим настроением».

…Звучат фанфары — на подиум один за другим поднимаются победители соревнований. Медали, кубки — они их заслужили. Впрочем, проигравших сегодня нет: каждый получил подарки от энергокомпании.

А энергетики список «добрых дел» закрывать не собираются. Уже в понедельник с подарками, собранными сотрудниками филиалов «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс и ЭнергосбыТ Плюс, навестили Кугеський детский дом-интернат.

«И нисколько не боюсь!»

Радость победы.