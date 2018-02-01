Пришла «лесная амнистия»

Конституционный суд запретил отнимать у людей сотки, граничащие с лесом

Речь о вступившем в силу Федеральном законе № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».

— Новый закон пошел навстречу владельцам земельных участков, установив приоритет сведений Единого государственного реестра недвижимости перед сведениями Лесного реестра, — рассказала руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева. — Если в соответствии с Лесным реестром участок относится к категории земель лесного фонда, а по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и документам — к иной категории земель, то принадлежность участка будет устанавливаться на основании ЕГРН и документов, подтверждающих право гражданина на землю.

В рамках реализации закона о «лесной амнистии» при Управлении Росреестра созданы две рабочие группы, одна из которых межведомственная. Главная их задача — выявить несоответствия между сведениями, которые хранятся в двух базах данных: Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и Государственном лесном реестре (ГЛР), в отношении земельных участков лесного фонда.

Проведен анализ сведений ЕГРН о 459 лесных участках, имеющих одинаковый адрес или описание. Кадастровые номера у них были разные, а вот адрес мог повторяться 2-3 раза. Необходимо было проверить, нет ли дублей или совпадений по местоположению участков. В результате проведенного анализа удалось выявить, что все 459 участков — это самостоятельные объекты, никаких полных совпадений (дублей) нет.

Специалисты управления, Кадастровой палаты, Минприроды республики приняли совместные решения о приведении в соответствие сведений ЕГРН и ГЛР в отношении 5 земельных участков в части изменения их категории. Из них один участок переведен в земли населенных пунктов. Ранее он прошел через несколько судебных инстанций, и все безрезультатно. В свое время дома лесников на кордонах передавали в частную собственность. Проходило все это в порядке приватизации жилья. Участки же, на которых был дом и хозяйство, оставались в собственности Российской Федерации и были без права оформления в частную собственность. То есть дом переходил в частную собственность, а земля нет.

596 тысяч гектаров составляет общая площадь земель лесного фонда в Чувашии.

— И только благодаря новому закону нам удалось перевести означенный участок из лесфонда в иную категорию, минуя все административные проволочки, — поведала Екатерина Владимировна. — Теперь его можно будет оформить в собственность. И добавила: если у человека на руках договор аренды земельного участка лесного фонда и в базах нет пересечения, то «лесная амнистия» его не касается, даже если участок находится рядом с границей населенного пункта.

Следует помнить, предупреждают в управлении, что «лесная амнистия» имеет ряд исключений, например, не распространяется на участки, расположенные в границах особо охраняемых природных территорий, а также на землях промышленного и сельскохозяйственного назначения.

Специалисты управления провели анализ сведений ЕГРН на предмет выявления пересечения границ лесных участков (один накладывается на другой). Сейчас уже устранены пересечения границ 12 лесных участков. В управление также поступило коллективное обращение жителей поселка «Черемушки» Красночетайского района, которые просили рассмотреть возможность регистрации права собственности на земельные участки с учетом нового закона.

Выяснилось, что это настоящий лесной поселок. В свое время он был предназначен для проживания работников лесхоза. На данный момент они не могут стать собственниками своих земельных участков и домов, распоряжаться ими на свое усмотрение, так как это лесной фонд. Предположительно, что это не единственный лесной поселок в республике. Сейчас выявлением таких поселков на землях лесфонда, в том числе военных городков, плотно занимается Минстрой Чувашии.

По мнению специалистов Росреестра, у жителей Чувашии немного шансов получить в собственность участок из лесного фонда. Потому что расхождения между сведениями ЕГРН и ГРЛ минимальные — в отличие от других регионов.