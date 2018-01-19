В Чувашии внедряется программа «Школьная медицина»

В школу за здоровьем

Прозвенел школьный звонок, и ребятишки в нарядных желтых футболках важно прошествовали строем в медицинский блок. Пухлые щеки первоклассников были надуты от гордости, что их пригласили на лечебную физкультуру и фиточай. Малыши только еще привыкают к жизни в большой школе и пока везде ходят под присмотром своего учителя.

Школа № 59 попала в проект «Школьная медицина». На учениках и сотрудниках этой и еще нескольких школ, № 17, 61, 28, гимназии № 1 столицы республики, № 17 города Новочебоксарска, будет отрабатываться взаимодействие педагогов и медиков. Из сельских школ выбрали Кугесьский лицей.

Проект «Школьная медицина» задумывался для того, чтобы учебное заведение не только «начиняло» своих воспитанников знаниями, но и помогало детям вырасти здоровыми. В школы вернули врачей и медсестер, оборудовали в них стоматологические кабинеты. Но это еще не все. На уроках по ОБЖ будут учить ребятню навыкам первой помощи, как сохранить здоровье, при каких симптомах опасных заболеваний надо немедленно обращаться к врачам, чтобы спасти жизнь. Сюда же включается сбалансированное питание, занятия физкультурой и спортом.

В школе № 59 медицинский блок работает уже пятнадцать лет. Раньше в нем было реабилитационное отделение соседней поликлиники, а сейчас медики взяли на себя заботу о ребятишках в рамках проекта, уже имея серьезный опыт и наработки. Здесь знают каждого ученика, его особенности, как часто он болеет. Тем, кто попал в списки врачей-ортопедов с нарушением осанки, прописали лечебную физкультуру, и они занимаются ею после уроков. Часто простужающиеся дети приходят сюда, чтобы сделать ингаляцию, погреть нос или горло, выпить травяной чай.

29 школ республики в рамках проекта будут оборудованы кабинетами охраны зрения

Здесь же школяры проходят массаж, лечат зубы, учатся правильно за ними ухаживать. А еще в школе ждут аппаратуру для лечения глаз. Ученики, у которых появились проблемы со зрением, сразу после уроков будут заниматься по специальным методикам на этом оборудовании, чтобы восстановить зоркость. В клиниках такое лечение — довольно дорогое удовольствие, а в школах коррекция зрения будет бесплатной.

Пока дети занимаются лечебной физкультурой, мы разговариваем с их классным руководителем Галиной Картушевой. Педагог с большим стажем смеется: «Я уже бабушка, и даже жаль, что мои дети выросли. Если бы они учились в нашей школе, скольких проблем можно было бы избежать. Не надо отпрашиваться с работы, бежать сломя голову за ребенком, чтобы отвести его к врачу или на лечение, отрывать его от уроков. Детки все это проходят без участия родителей, которые видят свое чадо уже после процедур. Разве не чудо?! Налицо экономия и денег, и нервов, и времени. Я считаю, «Школьная медицина» — замечательная программа».

В школе № 1 несколько другой подход. Тут тоже есть прекрасный медицинский блок, где все предусмотрено для оказания помощи ученикам, если у них появились проблемы со здоровьем. Кроме процедурного кабинета есть прививочный, стоматологический, коррекции зрения. Постоянно работающий врач и фельдшер не только оказывают медицинскую помощь, но и проводят обследование детей.

Уже составлены карты здоровья первых и пятых классов, как самых уязвимых и подверженных стрессу. Первоклассники пришли из детских садов, где им было комфортно, в условия с непривычной для них дисциплиной и порядками. А пятиклассники после заботливых рук учителя начальных классов включились в активное изучение сразу многих предметов. Им приходится запоминать не только номера и расположение кабинетов, но и имена новых учителей, привыкать к новому школьному распорядку. Именно поэтому медики считают, что на эту группу школяров надо обратить более пристальное внимание. Медики же следят за качеством питания, вовремя проведенными прививками, качеством воды в школьном бассейне.

Ну и, конечно, учителя также готовы поддержать движение за сохранение здоровья школьников. Как сказала учительница первоклассников Галина Картушева: «Здоровый ученик — успешный ученик!»

Фото gipermed.info

Главная задача проекта «Школьная медицина» — профилактика болезней у детей.

Массаж без отрыва школьников от учебы, а родителей — от работы.

«Очевидно, что можно вкладывать миллиарды инвестиций в медицину, внедрять самые инновационные технологии лечения, но главное — это ответственность человека за свое здоровье. Необходимо с ранних лет приучать людей бережно относиться к своему здоровью.

Значимым проектом в сфере охраны здоровья детей стало создание новой профилактической модели школьной медицины. Проект «Школьная медицина» направлен на укрепление здоровья школьников и повышение ответственности детей и их родителей за здоровье. Реализация проекта начата в восьми школах Чебоксар и Новочебоксарска, а также в Чебоксарском районе. В последующем лучшие практики будут тиражированы на территории всей республики».

(Из Послания Главы Чувашии Михаила Игнатьева на 2018 год)

НАША СПРАВКА

Пилотный проект «Школьная медицина» реализуется в Чувашии с 1 сентября 2017 года. В его рамках необходимо выполнить, в частности, анализ состояния здоровья учащихся, организовать профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, обеспечить врачебный контроль за занятиями по физкультуре, качеством питания в школьных столовых. В итоге должно снизиться число детей, страдающих близорукостью, нарушениями осанки и ожирением. И главная цель проекта — создание эффективной модели медицинского обеспечения школьников.