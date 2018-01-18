Пофигисты или мудрые воспитатели?

Как иностранцы обращаются с детьми

Уже давно в рассуждениях о детском воспитании муссируется тема вседозволенности. Дескать, до пяти, а то и до семи лет чаду ничего нельзя запрещать — пусть делает все, что в неокрепшие мозги взбредет: лифт гвоздиком царапает, в голубей камнями кидается или у ровесников игрушки отнимает. Вроде бы за границей деток только так и воспитывают, а вырастают из них замечательные люди.

Но так ли оно, если присмотреться и разобраться? Вот примеры из жизни немецких детей и их родителей.

Гуляем по городу. Невысокая сплошная застройка с узкими тротуарами вдоль домов. Сворачиваем в нужном направлении и резко останавливаемся, оказавшись в нескольких шагах от мамы с сыночком, занявшими всю пешеходную часть. Малыш только научился ходить, он переставляет неуверенно ножки, балансируя одной ручонкой, а другой опирается о стену дома. Нам можно обогнуть процессию через пустую на тот момент велосипедную зону или же подождать, пока они завернут за угол. Выбираем второе, с умилением наблюдая за маленьким человечком. Наконец кроха добирается до угла дома, мама подхватывает его на руки и, приветливо улыбнувшись нам, произносит (на немецком, естественно): «Извините. Спасибо».

За что извинилась немецкая мама? За то, что ее несмышленыш задержал прохожих. За что она поблагодарила? Наверняка за то, что прохожие доброжелательно отнеслись к проявлению самостоятельности со стороны ее сына. И эти слова она, наверняка, произнесет еще не раз. Со временем малыш начнет понимать, что иногда он создает неудобные ситуации, но близкие не обрушиваются на него с упреками, а краснеют и извиняются за него. Всякий нормальный ребенок станет избегать таких ситуаций, чтобы не ставить любимых родственников в неловкое положение, а главное — самому не упасть в глазах окружающих.

Зашли перекусить в кафе. Небольшой, даже тесноватый зал. Посетителей в кафе всего-то два парня да мама с дочкой лет 6-7. Вот и все посетители, а шум стоит неимоверный. Потому что белокурая непоседа, явно не знакомая с уроками музыки, терзает пианино. Адская какофония никого не раздражает, мама занята едой, парни меланхолично потягивают пиво, официанты дежурно улыбаются девчушке.

В кафе заходят туристы, испанская семья. Бабушка, дедушка, мама и папа в комплекте с очаровательным темнокудрым ангелочком — девочкой лет полутора. Семейство делает заказ, и видно, что им приходится напрягать голосовые связки: «музыка» звучит безостановочно. Испаночку пересаживают на руки к дедушке, лицом к немецкой маме и «пианистке», чьи неумелые пальчики вдруг выдают нечто, напоминающее гамму. Тут же испанский дедушка разражается аплодисментами (представляете?!) и улыбается немочке, будто родной внучке. Немецкая мама немного смущенно кивает, а «пианистка», зардевшись от счастья, принимается с удвоенной силой стучать по клавишам. Через несколько минут ей восторженно хлопает уже вся испанская семья. Снова мама рада, а дочка — тем паче. Между немецкой и испанской семьей завязалось тесное визуальное знакомство.

Официант приносит туристам заказ, малютку пытаются покормить с ложечки, но ее тянет в сон, она склоняет голову на мамино плечо и закрывает глазки. И тут, о чудо! словно по мановению волшебной палочки воцаряется тишина. Смотрю — «музыкантшу» как ветром сдуло от инструмента. Смиренно стоит возле матери, слушает ее монолог, шаловливо косясь на пианино. Потом, взявшись за руки, маленькая артистка, сорвавшая аплодисменты публики, и ее родительница, довольные друг другом, направляются к выходу.

Ну и где здесь вседозволенность? Это непрерывный процесс воспитания — тонкий, деликатный, не травмирующий детскую психику. И целиком зависящий от мудрости взрослых.

P.S. Надо сказать, в Германии считается хорошим тоном восхититься чужим младенцем, особенно щедры на эмоции пожилые немки. «Ви зюс (сладенький)!» — нередко добавляют к ласковой улыбке седые фрау, оказавшись возле коляски с ребенком. А первенца принято рожать ближе к 30 годам, когда пара прочно встанет на ноги, насладится свободной жизнью и поднаберется житейского опыта.

Фото st03.kakprosto_ru

За границей легко определить российских маму и ребенка — взрослые часто грубо разговаривают с детьми.

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КОММЕНТАРИИ

ЕКАТЕРИНА ФИРСОВА, психолог, нейропсихолог:

— Я часто выезжаю за рубеж, в том числе и с сыновьями, и вижу отличия в воспитании «наших» и «не наших» детей. Причем отличия скорее не в детях, а в родителях. Наши мамы замотанные, постоянно загруженные. Они не могут расслабиться даже на отдыхе, стараются все контролировать. Если они считают, что их ребенок ведет себя неправильно, могут и шлепнуть его, и накричать. Наши мамы часто начинают воспитывать ребенка на людях, не принимая во внимание, что это унижает его. Редко родители задумываются, почему ребенок поиграл, разбросал игрушки и не убрал за собой. А ведь это идет из семьи. Кричать на него, обзывая неряхой, просто нечестно со стороны взрослого. Это означает, что его к этому не приучили, и это проблема мамы с папой, а не ребенка. Мы очень любим, чтобы ребенок был удобным и послушным, но далеко не часто даем себе выслушать его мнение, учесть его желание. Да, должна быть дисциплина, но крик и нетерпимость не имеют к этому никакого отношения. Думаю, что как только наши родители станут более благополучными в бытовом плане, они смогут больше сил вкладывать в детей без крика, шлепков. Толерантность к небольшим проделкам детей в таком случае вовсе не равнодушие к ним, скорее, уважение к маленькой личности.

ЕЛЕНА СУСЛОВА, клинический психолог, нейропсихолог:

— Что такое вседозволенность? Похоже, что мы по-разному понимаем это. Ребенок бегает, кричит, радуется жизни. Но одни считают, что это естественно, а других это возмущает, потому что ребенок избалован и не может сидеть в уголке тихо, незаметно. Мы часто не проводим границ, где ребенок может помешать людям, а где нет, и дергаем его больше по привычке. Мы очень редко хвалим детей. Особенно это у нас в Чувашии заметно: культуральные особенности таковы, что мать никогда не хвалит дочь, и та растет с заниженной самооценкой.

Наши дети привлечь внимание родителей хорошим поведением не могут: это норма, за это не хвалят. А раз нет обратной связи, которая бы дала ребенку понимание, что он молодец, он готов получить ее любой ценой, чтобы родители все-таки начали им заниматься. Вот один пример: мальчик целых восемь минут сидел тихо и играл, занимая сам себя. Обычно он дергал маму, мешал ей разговаривать. И она его похвалила: «Какой ты молодец, играл сам! Но что же ты не оделся?» Вся ее похвала обесценена претензией. Ругая сына или дочь, мы думаем о себе: вдруг скажут, что я плохая мать?

Когда мы станем к детям добрее, будем спокойнее реагировать на их шалости? Наверное, когда будут реализованы наши основные потребности: если человек сыт, одет, обут, в безопасности, любим, ему проще быть толерантным.