Физкультура: опыт разных стран

Мы сами, да и наши дети привыкли к тому, что в школе русский и математика — важные предметы, не менее серьезные также физика, химия, литература. А вот физкультура — это как бы даже и не предмет, и вообще лучше бы взять освобождение, чтобы оставалось больше времени на ту же математику. Врачи же уверяют, что физкультура необходима в школе, и не надо от нее отказываться. Современные дети очень мало двигаются, недаром у нас к выпускному классу абсолютно здоровыми остается не так уж много учеников. Если не хронические болезни, то близорукость чуть не у каждого второго школьника. А как относятся к этому предмету в других странах?

КИТАЙ

Начнем с того, что экзамен по физкультуре влияет на рейтинг выпускников школ. Из этого легко сделать вывод, что этому предмету уделяется большое внимание. И отношение к нему серьезное. Мало того, что уроки физкультуры в школе являются обязательными, так еще и стандарты нормативов являются общегосударственными. Детей с малых лет приучают заботиться о своем теле, воспитывают в них привычку заниматься спортом, делать это правильно, чтобы сохранить активность до глубокой старости. Китайские школьники занимаются гимнастикой, легкой атлетикой, командными видами спорта, а также боевыми искусствами и китайской гимнастикой Цигун. Разработаны специальные методики для занятий с детьми-инвалидами, которых никто от уроков физкультуры не освобождает.

ЯПОНИЯ

Судить о популярности и обязательности физической культуры можно уже по тому, что зарплата учителя «физры» нередко такая же, как у директора крупного завода. В школе, как правило, преподается 8-10 видов спорта, и для каждого есть свой преподаватель. Если ребенок не очень здоров или у него есть проблемы с осанкой, то учитель физкультуры разрабатывает для него индивидуальную программу, куда входят особые упражнения, питание.

Цель — выпустить из школы здорового человека, который знает особенности своего организма. Уроки проходят весело: тут командные игры, где можно побегать, проявить смекалку, и, конечно же, выработать дисциплину, а также национальные виды единоборств. Устраиваются спортивные праздники, обязательные как для школьников, так и для их родителей. Во время них коллективы сплачиваются, родители знакомятся, а дети получают навыки для взрослой жизни.

АНГЛИЯ

В Великобритании есть только три обязательных предмета для школьников — это математика, английский язык и… физкультура. В школах никого не удивить бассейном, конюшней или полем для гольфа. Игра в футбол популярна не только среди взрослых, но и среди школьников: по выходным проводятся соревнования между школами. Мальчики играют, девочки танцуют и поддерживают «своих» кричалками. Кроме того, очень популярны походы, в которых закаляется не только дух, но и тело. Действует программа «Физическое воспитание как подготовка к жизни».

ФРАНЦИЯ

Юные французы знакомятся с физическим воспитанием еще до школы, в детском саду, где принято посвящать развитию тела не менее шести часов в неделю. Детей учат держаться на воде, ходить на лыжах, кататься на коньках, бегать и прыгать. В школах кроме обязательной физкультуры между занятиями есть двухчасовой перерыв, во время которого ученики обязаны находиться на улице в школьном дворе. Можно, конечно, провести его за чтением книги, но дети предпочитают подвижные игры.

По материалам сайта Лаборатория физической культуры и практической психологии

Фото journaldumaroc.com