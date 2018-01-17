В онкодиспансере пройдут мастер-классы для врачей и пациентов

В республиканском онкодиспансере на этой неделе пройдут дни открытых дверей не только для пациентов, но и для врачей неонкологических специальностей.

Пациентам не нужно брать направление в своих поликлиниках, достаточно записаться на прием в любой из трех дней, с 18 по 20 января, через электронную регистратуру. Их будут принимать врачи-онкологи по специальностям: маммология, гинекология, отоларингология, дерматология. А врачи познакомятся с новыми технологиями и методиками лечения. Мастер-классы проведет гость столицы Чувашии доктор медицинских наук Андрей Арсентьев из Санкт-Петербурга.

Кроме того, в поликлинике пройдет семинар для морфологов по онкопатологии «Рак легкого». Врачи неонкологических специальностей смогут повысить свою квалификацию на семинаре «Профилактика и ранняя диагностика рака». С докладами выступят директор Евразийской федерации онкологии и научно-образовательного центра «Евразийская онкологическая программа» ЕАФО Сомасундарам Субраманиан, другие известные специалисты.