Чувашия: рост заболеваемости есть, но никакой эпидемии пневмонии нет

Через два дня температура спала, но лучше ребенок чувствовать себя не стал. Собрались идти в поликлинику на прием, но в это время доктор пришла сама — была на вызове у ребенка в этом же подъезде. Послушала легкие, сказала, что ей не нравится дыхание пациента. Назначила антибиотики. Потратили еще тысячу.

Еще через два дня вдруг поднялась температура. Вызвали «скорую», врачи увезли мальчика в больницу — пневмония. Надо сказать, что у сына знакомой уже дважды был гайморит. Сразу после первого случая ей предлагали сделать прививку от пневмококка. Однако за прививку надо было заплатить около двух тысяч. Пока женщина раздумывала, стоит ли тратить деньги, лето прошло, начались простуды, второй гайморит (на его лечение опять-таки ушло полторы тысячи, не считая больничных), и вот теперь пневмония. И опять не до прививки…

Что делать школьникам?

Привиться сейчас, в общем-то, можно, но надо учесть, что приход гриппа не за горами, а иммунитет вырабатывается около месяца. Поэтому послушаем главного педиатра республики Владимира Степанова.

По его словам, как только в школе выявляется ребенок с пневмонией, туда выезжает комиссия с сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашии, работники Минздрава республики и главный педиатр. После обследования учебного заведения администрации школы выдаются рекомендации. Обычно закупаются аппараты для обеззараживания воздуха, полы, дверные ручки и даже стены моются раствором антисептика, кроме того, проводятся беседы с учителями и детьми.

Многие взрослые люди с удивлением узнают, что пневмония — это инфекционное заболевание, которое передается через предметы, личный контакт с носителем возбудителя. А потому необходимо мыть руки с мылом, стараться не посещать места большого скопления людей тем, у кого ослаблен иммунитет. И очень важно одеваться по погоде. Очень многие школьники ходят по снегу в легких кроссовках, без шапок и шарфов, без перчаток или варежек. Нередко мальчишки во время перемен выбегают на улицу вспотевшие, в одних рубашках, не задумываясь о последствиях…

Опять про здоровый образ жизни?

Любой из нас готов горы свернуть, чтобы укрепить иммунитет ребенка. Однако самое неприятное в том, что горы сворачивать нет нужды. Надо просто ежедневно следить за тем, чтобы ребенок ел здоровую пищу, богатую белком. Почему белком? Иммунитет — это клетки организма, которые строятся из аминокислот. Если ребенок любит булочки, чипсы, сладкую газировку, то аминокислот он явно недополучает, потому что они «водятся» в твороге, мясе, яйцах, молоке, рыбе. Значит, задача родителей приучить деток к белковой пище.

Второе, надо научить ребенка выходить на улицу в сухой одежде, сухой обуви, а если побегал и вспотел, он должен иметь привычку подождать и немного остыть. Непременно надевать варежки и шарфы. Шарф, натянутый на нос, вполне заменяет защитную маску, только стирать его надо почаще.

Кроме того, иммунитет не работает без витаминов. Не любите «химию» из аптеки — есть лимоны, сушеный шиповник, замороженные смородина, брусника, клюква. Приучите его пить компоты вместо газировки.

Если у ребенка есть хроническое заболевание: гайморит, бронхит, частые ангины или отиты, то стоит посоветоваться с врачом по поводу прививки (хотя и здоровым она не лишняя). Пусть даже не прямо сейчас, но впереди еще целая жизнь, а прививка защитит его от многих напастей, в том числе и от менингита. Да, она платная, но это плата за здоровье, на лечение уйдет больше.