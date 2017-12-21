Чувашия: рост заболеваемости есть, но никакой эпидемии пневмонии нет

Профилактика всегда дешевле, чем лечение
Каждая болезнь имеет свою цену, она выражается не только в ущербе для здоровья, потраченных времени и нервах, но и в деньгах. А самое страшное — когда ценой болезни становится жизнь. Несмотря на обилие антибиотиков, инфекционные болезни не всегда вылечиваются, а значит, нам нужно знать врага в лицо, чтобы избежать опасности. Воспаление легких — один из опасных недугов, которые любят холодную погоду и ослабленный иммунитет.
Тяжелая болезнь легких
Строго говоря, пневмония — это общее название для нескольких заболеваний, которые объединяет только одно — страдают легкие. А вызывают их самые разные возбудители. Сейчас идет сезонная пневмония, которую вызывают пневмококки. Заболевших детей в этом году почти в два раза больше, чем в прошлом. Но это не значит, что случилась эпидемия, эпидемический порог заболеваемости не превышен, просто прошлый год был удачным, дети болели редко.
Для того чтобы понять, что случилось и почему дети вдруг стали сваливаться с воспалением легких, надо разобраться в причинах. Начнем с того, что каждый второй заболевший ребенок школьного возраста. Это значит, что прививка, которая могла бы защитить мальчишек и девчонок, не была сделана. Наш национальный календарь вакцинации включил вакцину от пневмококков только три года назад. Поэтому ее делают в обязательном порядке бесплатно лишь тем, кто родился в 2014 году и позже.
49 процентов среди заболевших пневмонией детей — школьники
Но и дети моложе трех лет, как выяснилось, тоже болеют. Это воспитанники детсадов и так называемые неорганизованные дети. И большая часть этих детей тоже не была привита по разным причинам, в том числе и потому, что родители имеют право отказаться от вакцинации.
Живая история
Звонит знакомая в истерике: в Чебоксарах эпидемия пневмонии, а мы, журналисты, молчим. Из эмоционального рассказа выяснилось, что ее единственный сын в очередной раз простыл, поднялась температура. Пришла педиатр, поставила диагноз ОРЗ. Родители закупили таблеток и капель на полторы тысячи рублей.
Через два дня температура спала, но лучше ребенок чувствовать себя не стал. Собрались идти в поликлинику на прием, но в это время доктор пришла сама — была на вызове у ребенка в этом же подъезде. Послушала легкие, сказала, что ей не нравится дыхание пациента. Назначила антибиотики. Потратили еще тысячу.
Еще через два дня вдруг поднялась температура. Вызвали «скорую», врачи увезли мальчика в больницу — пневмония. Надо сказать, что у сына знакомой уже дважды был гайморит. Сразу после первого случая ей предлагали сделать прививку от пневмококка. Однако за прививку надо было заплатить около двух тысяч. Пока женщина раздумывала, стоит ли тратить деньги, лето прошло, начались простуды, второй гайморит (на его лечение опять-таки ушло полторы тысячи, не считая больничных), и вот теперь пневмония. И опять не до прививки…
Что делать школьникам?
Привиться сейчас, в общем-то, можно, но надо учесть, что приход гриппа не за горами, а иммунитет вырабатывается около месяца. Поэтому послушаем главного педиатра республики Владимира Степанова.
По его словам, как только в школе выявляется ребенок с пневмонией, туда выезжает комиссия с сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашии, работники Минздрава республики и главный педиатр. После обследования учебного заведения администрации школы выдаются рекомендации. Обычно закупаются аппараты для обеззараживания воздуха, полы, дверные ручки и даже стены моются раствором антисептика, кроме того, проводятся беседы с учителями и детьми.
Многие взрослые люди с удивлением узнают, что пневмония — это инфекционное заболевание, которое передается через предметы, личный контакт с носителем возбудителя. А потому необходимо мыть руки с мылом, стараться не посещать места большого скопления людей тем, у кого ослаблен иммунитет. И очень важно одеваться по погоде. Очень многие школьники ходят по снегу в легких кроссовках, без шапок и шарфов, без перчаток или варежек. Нередко мальчишки во время перемен выбегают на улицу вспотевшие, в одних рубашках, не задумываясь о последствиях…
Опять про здоровый образ жизни?
Любой из нас готов горы свернуть, чтобы укрепить иммунитет ребенка. Однако самое неприятное в том, что горы сворачивать нет нужды. Надо просто ежедневно следить за тем, чтобы ребенок ел здоровую пищу, богатую белком. Почему белком? Иммунитет — это клетки организма, которые строятся из аминокислот. Если ребенок любит булочки, чипсы, сладкую газировку, то аминокислот он явно недополучает, потому что они «водятся» в твороге, мясе, яйцах, молоке, рыбе. Значит, задача родителей приучить деток к белковой пище.
Второе, надо научить ребенка выходить на улицу в сухой одежде, сухой обуви, а если побегал и вспотел, он должен иметь привычку подождать и немного остыть. Непременно надевать варежки и шарфы. Шарф, натянутый на нос, вполне заменяет защитную маску, только стирать его надо почаще.
Кроме того, иммунитет не работает без витаминов. Не любите «химию» из аптеки — есть лимоны, сушеный шиповник, замороженные смородина, брусника, клюква. Приучите его пить компоты вместо газировки.
Если у ребенка есть хроническое заболевание: гайморит, бронхит, частые ангины или отиты, то стоит посоветоваться с врачом по поводу прививки (хотя и здоровым она не лишняя). Пусть даже не прямо сейчас, но впереди еще целая жизнь, а прививка защитит его от многих напастей, в том числе и от менингита. Да, она платная, но это плата за здоровье, на лечение уйдет больше.
И еще было бы хорошо, чтобы ребенок побольше гулял. Сейчас дети редко выходят на улицу поиграть, они предпочитают общаться в виртуале. Заведите обычай гулять всей семьей, в будни — хотя бы вечером, в выходные — днем. Да, это сложнее, чем сворачивать горы, но здоровье того стоит.
Фото из архива редакции
Защитить ребенка от тяжелых болезней, вызванных пневмококками, — отита, менингита, пневмонии — можно только при помощи вакцинации.
Если ребенок заболел
Пневмония — это очень серьезно. Поэтому вызывайте педиатра, даже если считаете, что у вашего чада обычное ОРЗ. В этом случае лучше перестраховаться. И самое главное — не бойтесь госпитализации.
В республике ситуация находится под контролем министра здравоохранения Владимира Викторова. Уже развернуто целое отделение на 30 коек в городской больнице № 3, чтобы пролечить всех в этом нуждающихся. Закуплены необходимые препараты. То есть условия для лечения предусмотрены хорошие.
О цене вопроса
Ну и в конце, чтобы была ясность, надо сказать о цене лечения пневмонии. Для грудничков она составляет порядка 45 тыс. рублей. Для детей постарше — более 20 тысяч. Запущенные случаи могут вылиться и в полмиллиона. Можно сказать, что это не мы тратим деньги, ведь лечение в стационаре для пациентов бесплатное. Однако стоит вспомнить, что государственные деньги — это наши с вами налоги, и они могли быть потрачены лучшим образом.