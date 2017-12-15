Владимир Путин провел очередную Большую пресс-конференцию

Один за всех

«Я уже много раз говорил о том, какой я хочу видеть Россию… Еще раз скажу: она должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, а экономика построена на высоких технологиях. Производительность труда должна сильно возрасти», — так Владимир Путин вчера ответил на вопрос, зачем он идет на выборы, что он хочет сделать для России и какой видит ее в конце нового срока, если победит.

1640 журналистов было аккредитовано (рекордное количество)

222 минуты длилась большая пресс-конференция. Каждый 30-й успел задать свой вопрос

55 человек задали свои вопросы:

44 журналиста российских СМИ

10 представителей иностранных СМИ

1 председатель совета директоров Мурманского рыбкомбината, который признался что «обманул» организаторов пресс-конференции и работает не журналистом

73 вопроса было задано всего

В 5-м ряду находился обозреватель «СЧ»

1 анекдот был рассказан Владимиром Путиным

О выборах

Еще задолго до пресс-конференции высказывались мнения, что «предвыборная» тема будет на ней одной из центральных. Тем более что как раз на днях Владимир Путин объявил о своем решении принять участие в выборах. И действительно, с вопросов о грядущих выборах и начался вчера традиционный разговор главы государства с российскими и зарубежными журналистами.

Президент считает, что презентовать предвыборную программу на ежегодной большой пресс-конференции не стоит. Хотя эта программа есть, и среди приоритетов там обозначены развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, высоких технологий, повышение производительности труда. «Все это должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан. Это в самых общих чертах», — подчеркнул глава государства.

Как именно Путин собирается пойти на выборы — самовыдвиженцем или от партии, общественной организации? Это будет самовыдвижение, ответил Президент, но он рассчитывает на поддержку тех политических сил, которые разделяют его взгляд на развитие страны, и вообще на поддержку граждан.

Почему, на его взгляд, до сих пор так и не появилось влиятельных кандидатов от оппозиции? Главная проблема оппозиции, по мнению главы государства, в том, что она не может предложить никакой серьезной альтернативы развития страны: «Нужно предложить не эфемерную, не крикливую повестку дня, а реальную — такую, в которую люди бы поверили. Надеюсь, что это все-таки у нас возникнет, и чем раньше, тем лучше на самом деле».

О «майских» указах

«Когда майские указы только вышли, сразу начался «плач Ярославны» по поводу того, что они неисполнимы и что это слишком большая нагрузка на бюджеты всех уровней… Тем не менее я посчитал это правильным и необходимым», — сказал Президент.

Сегодня у нас даже при падении реальных доходов населения все-таки за последнее время, за этот год постепенно оживает внутренний спрос, внутренняя торговля. «Если бы не было ориентиров, которые были заданы в 2012 году в указах, по поводу необходимости обеспечить рост заработных плат в бюджетной сфере: учителя, врачи, преподаватели вузов, дошкольного образования и так далее, — то этого бы не было. Было бы хуже намного. Поэтому считаю, что и я, и мои коллеги сделали правильно в свое время, когда обозначили эти целевые показатели».

Примерно 93–94 процента заявленных в указах целей исполнены. Это касается в том числе и уровня заработных плат в бюджетной сфере. «Уверен, что в 2018 году, как и планировалось, все будет доведено до логического завершения. Эти целевые показатели будут достигнуты».

О национальных языках и укрупнении регионов

Никакой остроты в так называемом национальном вопросе у нас нет, считает Президент. Необходимо создать всем детям, где бы они ни проживали, равные стартовые условия для будущей жизни. А если люди будут знать свой национальный язык, но при этом отставать в языке межнационального общения — в русском языке, то это было бы плохо по отношению к детям, проживающим в национальных республиках. «Но что нужно точно обеспечить — нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка, не только татарского, и марийского, и чеченского, и какого угодно, якутского. У нас, слава богу, огромное разнообразие таких языков. Это наша гордость и это наше богатство — культурное и языковое многообразие. И это, безусловно, должно быть поддержано», — сказал Путин.

Никаких государственных планов по укрупнению, по сливанию и так далее регионов нет и быть не может: «Потому что любой народ — маленький, большой — должен выбрать сам такую форму своего сосуществования с другими народами России, которую он считает наиболее для него приемлемой».

Незаданный вопрос

К сожалению, корреспонденту «Советской Чувашии» вчера так и не удалось задать заранее заготовленный вопрос. «Уважаемый Владимир Владимирович, Чувашская Республика одна из первых закончила успешно программу по переселению из аварийного жилья, активно строит ФАПы, дороги, школы — все это удается делать благодаря активному взаимодействию республиканских властей с федеральным центром и эффективной финансовой политикой без наращивания госдолга. Более того, Чувашия занимает сегодня второе место в рейтинге по инвестклимату. Однако недавно появились высказывания, что огромные объемы госдолга, такие как у наших соседей, Мордовии и Марий Эл, это не так уж и плохо. Говорят, даже в нынешней ситуации это выгодно, ведь часть долга будет списана. Объясните, наращивать госдолг действительно полезно? Что изменилось?» — так он должен был прозвучать.

Но большая задолженность регионов — больная тема для всей России. Вот и журналист из Новгородской области пожаловалась, что там не хватает средств на социальную сферу, образование, здравоохранение. Долг одного Великого Новгорода порядка двух миллиардов рублей, что составляет практически всю его доходную часть.

Владимир Путин ответил, что уже принято решение реструктурировать кредитные задолженности практически всех регионов России на семь лет под пять процентов. Регионы, которые обеспечат рост налоговой базы не ниже инфляции, получат эту рассрочку не на 7, а на 12 лет. Это даст возможность регионам получить дополнительно совокупно выигрыш в размере 430 миллиардов рублей, которые должны пойти на оздоровление финансов и развитие: и на социальное развитие, и на экономическое.

Однако есть в «долговой» теме и другой аспект. «Нужно прекратить безудержный рост часто необоснованного кредитования регионов Российской Федерации в коммерческих банках под экономически необоснованные высокие проценты, — считает Президент. — Ведь часто есть возможность перекредитоваться на госкредиты, уйти на меньшую ставку. Нет, не делают этого. Сразу возникает вопрос: почему? Нет ли сговора между местными властями и коммерческими банками? И есть определенные параметры, по которым коммерческие банки не выдают денег бизнес-структурам. А регионам — пожалуйста. Несмотря ни на какую задолженность из-за кредитования. Почему? А потому что знают, что это обеспечено государством. Легко идут и берут эти деньги в качестве кредитов в коммерческих банках, совершенно не думая о последствиях. Но нужно будет ввести ограничения».

Словом, жизнь в долг не может продолжаться вечно — ни для отдельных людей, ни для целых регионов. Ведь рано или поздно долги все равно приходится отдавать, пусть и в рассрочку. А тем, кто подписывал кредитные договоры, возможно, еще придется объясняться, так ли чисты были их намерения…

Смотрите фоторепортаж с пресс-конференции в инстаграмме sov_chuvashia

Фото kremlin.ru: Чувство юмора у главы государства отменное — может и шутку поддержать, и анекдот на пресс-конференции рассказать.

ЧУВАШСКИЙ ФЛАГ НА ЭКРАНЕ

…Встреча журналистов прямо у метро, быстрый досмотр при входе в Центр международной торговли, блокноты и ручки, выданные для работы… Тринадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина предполагала главное: конструктивный диалог.

Представителей СМИ из Чувашии в этот раз на встрече с Президентом было пятеро. Спросить хотелось о многом: о развитии внутреннего туризма в республике, о целесообразности наращивания госдолга региона, о молодежной политике и долевиках…

Выполнить цель номер один и поговорить с Президентом, как и в предыдущие годы, не удалось. Хорошо хоть слушать Путина пришлось из зала: многим места в зрительских рядах попросту не хватило, им пришлось наблюдать за происходящим из пресс-центра.

С собой чувашские журналисты взяли флаг республики, и он не раз мелькал в кадрах, выводимых на экран прямо в зале. О закулисье большой пресс-конференции мы расскажем в одном из следующих номеров «Советской Чувашии».

Джульетта Федорова

Фото автора