С капиталом семья крепче

А централизация закупок повысит их эффективность

На заседании Кабинета Министров Чувашии одобрен проект закона о продлении программы республиканского материнского (семейного) капитала по 31 декабря 2021 года. В настоящее время срок приобретения права на распоряжение средствами регионального семейного капитала установлен по 31 декабря 2018 года.

Как пояснил министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев, с начала реализации программы республиканским материнским капиталом воспользовались 4494 семьи на общую сумму 376,4 млн рублей. Средства республиканского семейного капитала в основном направляются на улучшение жилищных условий и получение образования детьми. Как сказала вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина, по данному направлению на 2018–2020 годы законом о бюджете республики предусмотрено по 196,8 млн рублей ежегодно.

«Президент России Владимир Путин принял ответственные волевые политические решения по укреплению института семьи и детства, стимулированию рождаемости. До 2021 года продлен срок действия программы материнского капитала. Мы тоже принимаем решение о продлении сроков выплат регионального материнского капитала. Эти выплаты являются хорошими стимулами для родителей», — сказал Михаил Игнатьев.

Глава республики выразил надежду, что Госсовет Чувашии оперативно рассмотрит проект закона.

10838 семей в Чувашии сегодня имеют право на распоряжение средствами республиканского материнского капитала

С 1 января 2018 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт составит 6,30 рубля за один квадратный метр вместо нынешних 6,08 рубля. Соответствующее постановление также принято на заседании правительства. Как отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Михайлов, при расчете новой величины взноса учтен индекс потребительских цен, в частности, на строительные материалы. Отмечалось, что у нас она одна из невысоких по сравнению с другими регионами.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков внес предложение об усилении республиканского фонда капитального ремонта, поскольку имеющимися силами ему все труднее справляться с возрастающими объемами работы.

Члены правительства утвердили порядок принятия решения о централизации закупок товаров, работ и услуг, которые субсидируются муниципальным бюджетам на условиях софинансирования капитальных вложений из республиканского бюджета. Проект представлен вице-премьером — министром экономического развития, промышленности и торговли Владимиром Аврелькиным. Он предполагает разделение ответственности между государственным органом и муниципалитетом при проведении торгов. Госорган будет проводить госзакупки, а техническая часть остается за муниципалитетом.

По словам Владимира Аврелькина, централизация закупок будет осуществляться только для объектов капитального строительства муниципальной собственности стоимостью более 30 млн рублей и софинансируемых из федерального и республиканского бюджетов.

Проект поддержал Глава республики Михаил Игнатьев, подчеркнув, что решение о централизации принимается для повышения бюджетной эффективности закупок на муниципальном уровне. Бюджетная эффективность республиканских аукционов выше муниципальных в полтора–два раза. Тогда как по ряду госзакупок, которые проводились в 2017 году в Чебоксарах, в частности, по рекультивации Пихтулинской свалки, на заключение контракта удалось выйти только в сентябре, поскольку конкурсная документация вызывала большие сомнения федеральной антимонопольной службы.

«Мы хотим оказать содействие муниципалитетам по своевременному вводу объектов и отслеживать прохождение бюджетного рубля. Это решение направлено на благо жителей города», — подытожил Глава республики.

На заседании также принято постановление о поправках в закон о муниципальной службе. Согласно им, в частности, для замещения высших должностей устанавливается стаж муниципальной службы для претендентов не менее четырех лет против прежних шести лет. А для замещения главных должностей — не менее двух лет вместо четырех.

На заседании обсужден ряд других важных вопросов.

Фото из архива редакции: Взносы на капремонт в ряде регионов ПФО в 2017 году были выше, чем в Чувашии. В Кировской области, например, они составляли 7,90 руб., в Мордовии — 7,63 руб. , в Пермском крае — 8,28 руб.