Социальная поддержка — в единой системе

Связи между регионами — двигатель сотрудничества государств

На вчерашнем еженедельном правительственном совещании Глава республики Михаил Игнатьев заострил внимание на обеспечении надлежащей работы в связи с осложнившимися погодными условиями. Прежде всего, на дорогах и в жилищно-коммунальной сфере. Дежурные бригады должны быть в постоянной круглосуточной готовности, подчеркнул он. А возникающие аварии необходимо устранять в нормативные сроки.

О том, как идет внедрение Единой государственной информационной системы социального обеспечения в республике, рассказал министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев. Она направлена на информирование о мерах социальной поддержки за счет бюджетных средств всех уровней. Система позволит повысить качество этих услуг и обеспечить возможность финансового планирования и контроль за расходованием денег. ЕГИСО вводится с 1 января 2018 года. В настоящее время завершается работа по подготовке нормативных актов.

Оператором и разработчиком системы является Пенсионный фонд России. Как отметила управляющий Отделения ПФР по Чувашии Роза Кондратьева, работа по внедрению системы ведется в тесном взаимодействии с местными органами самоуправления. Почти все представленные получатели уже прошли сверку, составлены необходимые реестры. Сейчас требуется оперативная работа всех министерств и ведомств, как это делает Минздрав, отметила Роза Кондратьева.

Инфраструктуру системы обеспечивает Минкомсвязи России. Как заверил министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Александр Иванов, с их стороны выполняются все необходимые работы. Глава республики подчеркнул, что ЕГИСО — важный инструмент для того, чтобы до населения вовремя доходили пособия и другие выплаты.

Михаил Игнатьев рассказал о своем участии в деловом завтраке министра транспорта России Максима Соколова, состоявшемся 7 декабря. В тот же день Глава Чувашии по приглашению чрезвычайного и полномочного посла Японии в Российской Федерации Кодзуки Тоёхиса принял участие в приеме в честь празднования дня рождения императора Японии. Как отметил на планерке Михаил Игнатьев, одним из значимых достижений является открытие в Чебоксарах завода Fujikura Automotive Europe по производству жгутов проводов для автомобильного концерна Volkswagen. Внешнеторговый оборот между республикой и Японией в 2016 году увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33%. А за январь — сентябрь 2017 года в 9,2 раза превысил аналогичный показатель прошлого года.

На приеме председатель Российско-Японского делового совета, президент «Деловой России» Алексей Репик отметил: «Межрегиональное сотрудничество, взаимодействие на уровне субъектов Российской Федерации и префектур Японии — это та самая сфера, где наибольший прогресс может быть достигнут, в том числе в рамках Года России в Японии и Года Японии в России, который стартует 26 мая 2018 года. Здорово, что один из лидеров рейтинга инвестиционного климата страны Чувашия оказалась среди первых субъектов России, активно выстроивших международное сотрудничество с японскими префектурами».

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который возглавляет Консультативный совет по содействию сотрудничеству РФ и Японии, подчеркнул, что прямые связи между регионами России и Японии становятся в возрастающей степени двигателем сотрудничества в условиях санкций на государственном уровне: «Межрегиональные связи такими санкциями не обременены. Это открывает не только дополнительные, но и эксклюзивные, уникальные возможности для продвижения сотрудничества. Чувашская Республика, как всегда, на острие: регион четко чувствует существо момента, активно включается в проработку и последующую реализацию проектов. Член Совета Федерации Вадим Николаев входит в консультативный совет по содействию сотрудничеству России и Японии. Мы вместе активно работаем над тем, чтобы интересы чувашских производителей нашли бы максимальное отражение в контексте двустороннего сотрудничества».

О мероприятиях в рамках празднования 12 декабря Дня Конституции России на планерке доложила министр юстиции и имущественных отношений Наталья Тимофеева. Министр физической культуры и спорта Сергей Шелтуков рассказал об итогах проведения Кубка России по вольной борьбе среди женщин на призы Главы Чувашии.

Фото cap.ru: Глава Чувашии Михаил Игнатьев и директор автономной некоммерческой организации «Японский центр по развитию торгово-экономических связей» Хамано Митихиро видят большие перспективы в совместном сотрудничестве.