Как развиваться республике?

Готовится Стратегия-2035

О том, куда двигаться Чувашии в ближайшие десятилетия, говорили на прошлой неделе в Доме правительства. На заседании Экономического совета при Главе Чувашской Республики и Совета по модернизации и технологическому развитию экономики Чувашской Республики рассматривали проект Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.

Данный документ — базовый для долгосрочного развития Чувашии, рассказал, открывая совещание, Михаил Игнатьев. Стратегия направлена на достижение устойчивого роста экономики, повышение ее конкурентоспособности.

Проект представил собравшимся заместитель председателя Кабинета Министров — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Стратегия-2035 станет логическим продолжением Стратегии до 2020 года, объяснил он. И среди наиболее важных аспектов нового документа назвал повышение конкурентоспособности экономики, повсеместное внедрение цифровых систем и роботизации производств. Отметил, что пристальное внимание будет уделено образованию, экологии региона, здравоохранению, высокотехнологичному агропромышленному комплексу.

Своим видением стратегии поделились на заседании представители предпринимательского сообщества — среди них председатель регионального отделения Союза машиностроителей России Игорь Гиске, президент Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики Игорь Кустарин.

Подводя итоги встречи, Михаил Игнатьев дал поручение доработать проект с учетом прозвучавших замечаний. Повторно документ будет рассмотрен на заседании Кабинета Министров в январе будущего года. А уже сегодня оставить свои предложения может любой житель республики — на сайте «Чувашия будущего: 2018–2035».