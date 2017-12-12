«Чистая энергия» с колокольным звоном

С помощью «РусГидро» благоустроен очередной родник

«Вода отличная! Искупайтесь — убедитесь сами!» — довольные и счастливые, предлагают журналистам последовать их примеру супруги Иван и Нина Кузьмины. Нет, нас не уговорили, а вот глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения Надежда Гладкова, глядя на них, не стала скрывать своего намерения — на Крещение придет именно сюда, чтобы окунуться в святую воду. Кузьмины же, получается, стали первыми жителями Мариинского Посада, искупавшимися в подаренной городу «РусГидро» новой купели после ее освящения.

И забили ключи…

С высоты, со стороны Государевой горы, взору открывается милая картина: на том берегу — один из старейших в республике храмов, церковь Святой Троицы, а внизу расположены старинная часовня и построенная на средства энергокомпании бревенчатая купальня, в которой и находятся родник с купелью. Через речку Нижняя Сундырка тянется висячий мост — он тоже новый. Красота! Не случайно глава администрации Мариинско-Посадского района Анатолий Мясников этот уголок теперь называет «сказкой — одним из чудес района».

По словам настоятеля Свято-Троицкого собора отца Георгия, каменный трехпрестольный храм в селе Сундырь был построен на средства прихожан в 1726 году. При нем был и мужской монастырь. К сожалению, в 30-е годы прошлого века большая часть церковных строений была разграблена и разрушена. Не стало и колокольни собора — самого высокого (42 метра) сооружения города. Лишь в 1994 году начали восстановление храма как культового объекта. Благо в старину строили на века, здание хорошо сохранилось, и с 2008 года здесь возобновились церковные службы.

В ансамбль Троицкого собора входит расположенная через речку каменная часовня у Святого ключа, построенная в 1878 году. Бытует мнение, что искренняя молитва, произнесенная у часовни, будет непременно услышана. И этот ансамбль сегодня дополнила купель во имя иконы Казанской Божией Матери — на том самом месте, где, как гласит предание, «так много лет назад это было, что и не помнят, в каком году, только было явление иконы Казанской Божией Матери на Денисовской горе, и после явления иконы забили родники…»

Купель в подарок

В прошлое воскресенье под звон церковных колоколов на открытие нового моста через Нижнюю Сундырку и купели пришли и стар и млад — организовали крестный ход после божественной литургии в храме. Разрезая красную ленточку, первый заместитель министра строительства Чувашии Максим Иванов отметил, что в Мариинском Посаде сначала планировали благоустроить центральный городской парк. Но горожане сказали, что им в первую очередь нужен новый мост вместо старого, соединяющий два микрорайона города, и власти пошли им навстречу.

А с такими партнерами, как «РусГидро» и входящая в ее структуру Чувашская энергосбытовая компания, по словам главы района Анатолия Мясникова, усилия властей по благоустройству территорий приносят еще больший эффект: «Купель от энергетиков — подарок действительно шикарный. Мариинский Посад — город с «туристическим уклоном». Новые купель, висячий мост, уверен, будут способствовать нам и в плане привлечения туристов».

Тепло поздравили собравшихся и «виновники торжества» — представители Чувашской энергосбытовой компании. Энергетики, надо признать, постарались — к делу подошли с присущей им ответственностью. Родников здесь несколько, и руководитель управления административно-хозяйственного обеспечения ЧЭСК Георгий Бобек признал, что первоначально энергокомпания планировала ограничиться реконструкцией одного из них. Но после встречи с настоятелем церкви планы изменились — по его просьбе приняли решение «строить с нуля». Поставили сруб, устроили в нем купель, подвели по трубе ключевую воду. Причем она не замерзнет и в морозы — трубу надежно утеплили.

Не оскудеет рука дающего

Кстати, этот родник — уже десятый по счету источник, благоустроенный за последние годы в республике при финансовой поддержке «РусГидро» в рамках ее долгосрочной благотворительной программы «Чистая энергия». Благодаря вложенным энергетиками средствам с новой силой забили ключи в Чебоксарах, Алатырском, Канашском, Цивильском, Ядринском и других районах Чувашии. И неудивительно. «РусГидро» расшифровывается как «русская вода» — карты, как говорится, в руки.

Впрочем, радость, которую принесли энергетики жителям города, рублем не оценить. Особенно рады старожилы города. Тамара Фокина этот родник называет «неприкосновенным запасом»: «Случись что с водопроводом — весь город за водой идет именно сюда. Ее в большие емкости набирают и туристы — гости из Чебоксар, Новочебоксарска». Хотя, не зарастает тропа к роднику, скажем так, и в «неаварийные» дни. Вот и Зинаида Соснина нахваливает ее: «Святой ключ — такое название источник носит испокон веку. Вода его очень почитается местным населением. Считается, что она лечебная, — помогает от болезней горла и верхних дыхательных путей».

Надежда Будникова, семья которой вместе с другими жителями «нижней части города» активно участвовала в субботниках по благоустройству этой территории, с удовольствием отмечает: «Слов не нахожу — какое счастье! Я ездила даже в Дивеево, чтобы окунуться в святую воду. Теперь у нас есть своя купель». Похоже, что в предстоящее Крещение здесь будет многолюдно.

Фото: Еще одна купель в подарок от энергетиков.

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