От вакцинации до ядерной медицины

Автор: Алена Оленова access_time13 часов назадВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

НАБОЛЕВШИЕ ВОПРОСЫ

Эффективность закупок медицинскими учреждениями одна из больных тем: цены на лекарства постоянно меняются, как в большую, так и в меньшую сторону, много вопросов вызывает стоимость строительных услуг при ремонте больниц и поликлиник. Поэтому на коллегии Минздрава республики, в которой принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, этой теме было уделено немало времени.
Как выяснилось, эффективность таких закупок у лечебных учреждений Чувашии сильно колеблется. Обсуждая этот вопрос, Михаил Игнатьев дал поручение разобраться, всегда ли учитывались при подведении итогов конкурсов рыночные цены. Важно, чтобы каждый бюджетный рубль был потрачен с пользой для здоровья жителей республики.
После обсуждения вопроса министр здравоохранения Владимир Викторов сообщил, что главные врачи будут получать дополнительное образование по экономике и менеджменту, в том числе и для того, чтобы грамотнее распоряжаться бюджетными деньгами.
Далее организаторы здравоохранения обсуждали пути снижения детской, младенческой и материнской смертности. Выражение «снижать материнскую смертность» для непрофессионалов может показаться странным. В этом году она пока нулевая, куда ее снижать? Но дело в том, что здесь расслабляться нельзя: к нам приезжают беременные из других регионов, не всегда они обследованы должным образом.
А бывает, что «скорая» привозит в роддом жительниц республики, которые нигде на учете не стояли, с плохим состоянием здоровья. Поэтому готовность акушеров-гинекологов, анестезиологов, среднего медицинского персонала к экстренным мерам должна быть круглосуточной.
С младенческой смертностью сложнее, несмотря на то, что в этом смысле Чувашия один из самых благополучных в России регионов. Не все тут зависит от медиков. Один пример — УЗИ во время беременности показало, что у плода серьезные проблемы, врачи сделали предложение прервать беременность. Женщина врачам не поверила. Увы, малыш родился с физическими недостатками, которые оказались несовместимы с жизнью…
Последним вопросом обсуждали подготовку к новому сезону гриппа. Это заболевание опасно не само по себе, а своими осложнениями, такими как пневмония, миокардиты, которые чаще возникают у пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. И если им не делать прививки, то вирусы будут угрожать не только их здоровью, но и жизни. Статистика — вещь упрямая. В республике из 500 тысяч привитых людей заболели гриппом всего 27 человек. Речь идет о подтвержденных лабораторными исследованиями случаях.
Пристальное внимание нужно обратить на детей — в прошлом году 80 процентов тяжело заболевших были именно маленькие пациенты. Специалисты предупреждают, что нынешний сезон будет непростым из-за мутации вирусов и появления новых форм. Но есть и хорошие новости — от них уже есть вакцина, и половина необходимых доз в республику завезена. Вакцинация стартует еще до начала сентября.

В этом году планируется привить 540 тысяч жителей республики: это дети, люди старше 60 лет, работники транспорта, медики.

Медицина постоянно требует финансовых вливаний: препараты, аппаратура и инструменты все сложнее и дороже, и все острее становится вопрос эффективности закупок. Фото Максима Васильева из архива редакции

Под вопросом иммунизация работников торговли, потому что взрослых людей можно прививать только за счет работодателя или их собственных средств. И если владельцы магазинов, например, не захотят выделить на эти цели средства, торговые точки станут рассадниками болезни. В прошлом году за счет работодателей было привито всего две (!) тысячи человек. Если отношение к вакцинации не изменится, то без прививок останутся 56 проц. жителей республики.
Еще одна больная тема — люди, выезжающие на заработки в другие регионы. Они почему-то не считают нужным проходить медицинское обследование, делать очередную флюорографию. Работают такие люди обычно в стрессовых условиях, вдали от дома, не всегда правильно и полноценно питаются — а это риск заболеть туберкулезом самим и заразить свои семьи. Стандартное лечение болезни, выявленной не на ранних стадиях, длительное, стоит немалых денег. А вовремя выявленный процесс даже не требует госпитализации.
В конце заседания коллегии Владимир Викторов сообщил, что в Вурнарском районе, где не хватает фельдшеров, будет работать мобильный фельдшерский пункт, сотрудник уже подготовлен, автомобиль выделен. Про центр ядерной медицины уже говорилось не раз, теперь от планов перешли к их реализации. Кроме того, сейчас ведутся переговоры по открытию в республике протонного медицинского центра для лечения онкологических заболеваний. Таких центров крайне мало во всем мире, а потребность в них высокая. И если нам его удастся открыть, республика выйдет на мировой уровень лечения онкологии.

КСТАТИ
Для большей эффективности затрат в Минздраве республики запланировали создать отдел, специалисты которого будут помогать формировать сметы на ремонт подведомственных больниц.

Фото с сайта минздрава Чувашии: Еще недавно врачи, выходившие килограммового младенца, становились героями новостей. Сейчас научились выхаживать 500-граммовых крох, но каждый случай остается уникальным и требует огромного труда медиков.

 

Опубликовано: 9 августа 2017

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