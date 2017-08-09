От вакцинации до ядерной медицины

НАБОЛЕВШИЕ ВОПРОСЫ

Эффективность закупок медицинскими учреждениями одна из больных тем: цены на лекарства постоянно меняются, как в большую, так и в меньшую сторону, много вопросов вызывает стоимость строительных услуг при ремонте больниц и поликлиник. Поэтому на коллегии Минздрава республики, в которой принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, этой теме было уделено немало времени.

Как выяснилось, эффективность таких закупок у лечебных учреждений Чувашии сильно колеблется. Обсуждая этот вопрос, Михаил Игнатьев дал поручение разобраться, всегда ли учитывались при подведении итогов конкурсов рыночные цены. Важно, чтобы каждый бюджетный рубль был потрачен с пользой для здоровья жителей республики.

После обсуждения вопроса министр здравоохранения Владимир Викторов сообщил, что главные врачи будут получать дополнительное образование по экономике и менеджменту, в том числе и для того, чтобы грамотнее распоряжаться бюджетными деньгами.

Далее организаторы здравоохранения обсуждали пути снижения детской, младенческой и материнской смертности. Выражение «снижать материнскую смертность» для непрофессионалов может показаться странным. В этом году она пока нулевая, куда ее снижать? Но дело в том, что здесь расслабляться нельзя: к нам приезжают беременные из других регионов, не всегда они обследованы должным образом.

А бывает, что «скорая» привозит в роддом жительниц республики, которые нигде на учете не стояли, с плохим состоянием здоровья. Поэтому готовность акушеров-гинекологов, анестезиологов, среднего медицинского персонала к экстренным мерам должна быть круглосуточной.

С младенческой смертностью сложнее, несмотря на то, что в этом смысле Чувашия один из самых благополучных в России регионов. Не все тут зависит от медиков. Один пример — УЗИ во время беременности показало, что у плода серьезные проблемы, врачи сделали предложение прервать беременность. Женщина врачам не поверила. Увы, малыш родился с физическими недостатками, которые оказались несовместимы с жизнью…

Последним вопросом обсуждали подготовку к новому сезону гриппа. Это заболевание опасно не само по себе, а своими осложнениями, такими как пневмония, миокардиты, которые чаще возникают у пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. И если им не делать прививки, то вирусы будут угрожать не только их здоровью, но и жизни. Статистика — вещь упрямая. В республике из 500 тысяч привитых людей заболели гриппом всего 27 человек. Речь идет о подтвержденных лабораторными исследованиями случаях.

Пристальное внимание нужно обратить на детей — в прошлом году 80 процентов тяжело заболевших были именно маленькие пациенты. Специалисты предупреждают, что нынешний сезон будет непростым из-за мутации вирусов и появления новых форм. Но есть и хорошие новости — от них уже есть вакцина, и половина необходимых доз в республику завезена. Вакцинация стартует еще до начала сентября.

В этом году планируется привить 540 тысяч жителей республики: это дети, люди старше 60 лет, работники транспорта, медики.

Под вопросом иммунизация работников торговли, потому что взрослых людей можно прививать только за счет работодателя или их собственных средств. И если владельцы магазинов, например, не захотят выделить на эти цели средства, торговые точки станут рассадниками болезни. В прошлом году за счет работодателей было привито всего две (!) тысячи человек. Если отношение к вакцинации не изменится, то без прививок останутся 56 проц. жителей республики.

Еще одна больная тема — люди, выезжающие на заработки в другие регионы. Они почему-то не считают нужным проходить медицинское обследование, делать очередную флюорографию. Работают такие люди обычно в стрессовых условиях, вдали от дома, не всегда правильно и полноценно питаются — а это риск заболеть туберкулезом самим и заразить свои семьи. Стандартное лечение болезни, выявленной не на ранних стадиях, длительное, стоит немалых денег. А вовремя выявленный процесс даже не требует госпитализации.

В конце заседания коллегии Владимир Викторов сообщил, что в Вурнарском районе, где не хватает фельдшеров, будет работать мобильный фельдшерский пункт, сотрудник уже подготовлен, автомобиль выделен. Про центр ядерной медицины уже говорилось не раз, теперь от планов перешли к их реализации. Кроме того, сейчас ведутся переговоры по открытию в республике протонного медицинского центра для лечения онкологических заболеваний. Таких центров крайне мало во всем мире, а потребность в них высокая. И если нам его удастся открыть, республика выйдет на мировой уровень лечения онкологии.

КСТАТИ

Для большей эффективности затрат в Минздраве республики запланировали создать отдел, специалисты которого будут помогать формировать сметы на ремонт подведомственных больниц.

Фото с сайта минздрава Чувашии: Еще недавно врачи, выходившие килограммового младенца, становились героями новостей. Сейчас научились выхаживать 500-граммовых крох, но каждый случай остается уникальным и требует огромного труда медиков.