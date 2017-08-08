Спортсмены и зрители остались довольны чемпионатом России по тяжелой атлетике ВИДЕО

ВЕСОМЫЕ ПОБЕДЫ

На помосте в центре развития маунтинбайка показывается тяжелоатлет. Звучавшая фоном музыка (тоже «тяжелая», под стать спортсменам) затихает, замирает в ожидании зал.

На экране высвечивается вес штанги — цифра зашкаливает за 200 кг. Грозный рык, рывок, напряженное подбадривание тренера: «Давай, давай!» — есть результат! Зрительские трибуны взрываются от восторга. Многопудовая штанга с грохотом падает на пол, а беспристрастный рефери сухо констатирует: «Подъем засчитан». В воскресенье в Чебоксарах завершился чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В заключительный соревновательный день на помост вышла «тяжелая артиллерия». Силачи в весовой категории свыше 105 кг поставили яркую точку в недельном тяжелоатлетическом марафоне.

На финальных стартах компания подобралась серьезная. Девять тяжелоатлетов из разных регионов страны начали с «пустяков» — штанги весом 174 кг. Постепенно вес и количество «блинов» прибавлялось, а число конкурентов уменьшалось. Максимум — 225 кг в толчке — сумел взять фаворит этой весовой категории, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Руслан Албегов из Северной Осетии — Алании. Он-то и возглавил по сумме двоеборья итоговую турнирную таблицу. В общей сложности этот «железный человек» поднял чуть больше 4 центнеров (185 кг в рывке и 225 в толчке).

8 медалей разного достоинства — итог выступления на чемпионате России воспитанниц чувашской школы тяжелой атлетики

В течение недели более 200 тяжелоатлетов из 50 регионов вели ожесточенную борьбу за чемпионский титул в Чебоксарах. Спортсмены разыграли 15 комплектов наград. В общекомандном зачете среди мужчин лидировала с 513 очками сборная команда Москвы. За ней расположились команды Санкт-Петербурга (430 очков) и Краснодарского края (348 очков). Среди женских сборных победу праздновали москвички (509 очков). Командное «серебро» досталось представительницам Санкт-Петербурга, а замкнула тройку сильнейших сборная Московской области.

В командном первенстве среди женщин «хозяйки» помоста оказались на 11-м месте. В общей сложности воспитанницам чувашской школы тяжелой атлетики удалось завоевать восемь медалей разного достоинства. Яна Мохина в весовой категории до 48 кг удостоилась «серебра» и двух «бронз». Две бронзовые медали на счету Ирины Баймулкиной в весовой категории до 53 кг. Чистая победа и титул абсолютной чемпионки России в категории до 58 кг — у гордости тяжелой атлетики Чувашии двукратной чемпионки Европы Натальи Хлесткиной.

Чемпионат в Чебоксарах порадовал болельщиков красивыми спортивными баталиями и внушительным списком спортсменов с мировым именем. На второй же день чувашские поклонники «железных игр» смогли стать свидетелями рекорда России. Его автором стала тяжелоатлетка Кристина Соболь, выступавшая за Ростовскую область и Санкт-Петербург. Кстати, это был единственный новый рекорд на чебоксарском чемпионате. В разных весовых категориях блистали чемпионы мира Давид Беджанян из Ставрополья, Артем Окулов из Пермского края, Алексей Юфкин из Мордовии, Тима Туриева из Северной Осетии — Алании.

— Чемпионат прошел достойно, — поделилась впечатлениями с корреспондентом «Советской Чувашии» 25-летняя чемпионка мира 2013 года в весовой категории до 63 кг Тима Туриева. — Зал уютный, люди гостеприимные, соперники сильные. Моей нынешней визави была Татьяна Алеева. Совсем недавно, в апреле на чемпионате Европы, она меня обыграла, а здесь, в Чебоксарах, я ее. Тяжелая атлетика — это очень красивый вид спорта и индивидуальный. Это борьба с самим собой прежде всего.

Чемпионка отметила, что соревнования в Чебоксарах запомнились ей «почти домашней» атмосферой. «Когда выступаешь на чемпионате мира, испытываешь жуткое психологическое давление. Домашние чемпионаты более спокойные — все спортсмены друг друга знают. К сожалению, мне не удалось погулять по Чебоксарам. Сначала берегла силы к выступлению, а потом болела за ребят», — сказала Тима Туриева.

Пожалуй, главным сюрпризом соревнований стал приезд на чемпионат самой титулованной тяжелоатлетки России, многократной чемпионки мира, Европы и России, серебряного призера Олимпийских игр-2012 в Лондоне Татьяны Кашириной. Было неизвестно: приедет ли вообще чемпионка, выигравшая все, что можно, в Чебоксары, ведь изначально ее участие не планировалось. «Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике разрешил ей не участвовать в чемпионате России, но президент ФТАР Максим Агапитов лично попросил Татьяну выступить в Чебоксарах, чтобы соблюсти спортивный принцип, — говорит главный судья чемпионата Станислав Иванов. — Для многих ее приезд стал полной неожиданностью. Она прибыла с тренером из Москвы на своей машине в день выступления и в тот же день уехала обратно. Разумеется, спортсменка выступила блестяще среди женщин в своей категории, на раз-два одолев соперниц».

— Чемпионат удался, — заметил на закрытии вице-президент ФТАР Владимир Салтыков. — Ни оргкомитет, ни спортсмены не испытывали никаких трудностей в Чебоксарах: начиная от встречи на вокзале и в аэропорту и заканчивая размещением в гостиницах. А с республикой, думаю, мы еще не прощаемся. Сейчас мы рассматриваем возможность проведения в Чувашии в 2018 году первенства России по тяжелой атлетике среди спортсменов до 23 лет.

КСТАТИ

Победители чемпионата России в Чебоксарах обеспечили себе путевку на чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в США.

Фото минспорта Чувашии: На чемпионате в Чебоксарах сильнейшие тяжелоатлеты не только страны, но и мира подтвердили свой высокий статус.