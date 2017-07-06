ОЛЕГ ИВАНОВ, руководитель Роскультпроекта:

«В течение последних лет происходят разительные изменения в управлении культурой, ее поддержке как со стороны федерального центра, так и на уровне регионов. Для всех стало очевидно, что культура — это не только Большой театр и Мариинка, она не ограничивается высоким искусством столиц, она в каждом городе, поселке, дворе. Но федеральный центр не в состоянии что-либо изменить на местах, если в этом не участвуют региональные власти. Сейчас установлено соотношение 50/50 в вопросах финансирования культурных инициатив в регионах. Есть передовые регионы не самые богатые, но уделяющие серьезное внимание учреждениям культуры. Это, например, Башкортостан, Чувашия, Белгородская область».