На притоках Чебоксарского водохранилища началось половодье

Об этом сообщает Чувашский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Сложившиеся гидрометеорологические условия способствовали его сравнительно раннему началу (в среднем на 5 дней против среднемноголетних сроков). В 2016 году это было 30 марта.
О наступлении половодья свидетельствует медленное, но устойчивое увеличение расходов Оки, которая вносит основной вклад в формирование бокового притока Чебоксарского водохранилища. За последние два дня его прирост составлял ежесуточно 90 м3/с, в начале месяца – всего 10-20 м3/с.
В настоящее время боковой приток составляет 1770 м3/с, суммарный – 3730 м3/с. Среднесуточный расход – 3590 м3/с. До 10 апреля станция работает в режиме поддержания уровня воды в водохранилище в пределах разрешенных отметок 62,5–63,3 м. Данный режим работы установило Федеральное агентство водных ресурсов с учетом рекомендаций Межведомственной оперативной группы (МОГ) по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ. Сейчас уровень верхнего бьефа составляет 63,10 м, нижнего – 51,60 м. Станция пропускает воду исключительно через работающие гидроагрегаты.
По данным Чувашского ЦГМС, в ближайшие дни рост бокового притока в Чебоксарское водохранилище продолжится. Интенсивность роста будет определяться температурным ходом. Согласно прогнозам Гидрометцентра России, объем притока в водохранилище во втором квартале ожидается в пределах среднемноголетних значений: 31-39 км3 (при норме 38,6 км3). Для сравнения: в 2016 году это значение составило 32,9 км3.
Так как Чебоксарская ГЭС (ПАО «РусГидро») эксплуатируется в непроектном режиме (при отметке водохранилища 63 м вместо проектной 68 м), она испытывает дефицит аккумулирующей (свободной) емкости в 5 км3. Поэтому у станции нет большой возможности предпаводковой сработки и аккумулирования избытков воды в половодье. Вся вода, прибывающая к гидроузлу, пропускается практически транзитом. При стремительном развитии паводка и одновременных сильных осадках возникают риски подтопления незащищенных территорий, расположенных ниже ГЭС.
На Чебоксарской гидростанции работает паводковая комиссия, проверяется оборудование, гидротехнические сооружения, оперативно-диспетчерская связь, локальная система оповещения населения. Проходят противоаварийные тренировки оперативного персонала, сформированы дежурные бригады. Ведется ежесуточный контроль гидрометеорологической обстановки, мониторинг уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла.
Для оперативного реагирования организовано информационное взаимодействие Чебоксарской ГЭС с Департаментом экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, Верхне-Волжским бассейновым водным управлением, Росгидрометом, территориальными органами МЧС Чувашии и Марий Эл, администрацией Новочебоксарска, ГУП «Биологические очистные сооружения», Чебоксарским районом гидротехнических сооружений и судоходства.
Половодье – один из самых ответственных и напряженных периодов в работе ГЭС. Это время повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал, который должен обеспечить безопасность населения, надежность эксплуатации станции и максимальную выработку электроэнергии.
Пресс-служба Чебоксарской ГЭС
? Чебоксарская ГЭС может выдержать самый большой паводок.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.