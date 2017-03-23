ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
17:14 22.03.2017
Отечественным овощам – тепличные условия
17:07 22.03.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел встречу с президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным
16:55 22.03.2017
Михаил Игнатьев в качестве эксперта выступил в «Сколково»
16:35 22.03.2017
Льготы на приобретение путёвок в летние оздоровительные лагеря будут сохранены
16:06 22.03.2017
В 2016 году количество пациентов, приехавших на лечение в Чувашию из других регионов страны, увеличилось в 10 раз
13:21 22.03.2017
На рекультивацию Пихтулинской свалки направят 122,5 млн рублей
17:15 21.03.2017
На притоках Чебоксарского водохранилища началось раннее половодье
16:45 21.03.2017
Русский драмтеатр г. Чебоксары приглашен на фестиваль «Коляда-Plays»
14:54 21.03.2017
Рейтинг эффективности систем здравоохранения: Чувашия заняла 5 место по России и 2 место среди регионов ПФО
10:56 21.03.2017
Чебоксары посетит делегация из Казани с презентацией туристических программ
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное
На притоках Чебоксарского водохранилища началось половодье

Об этом сообщает Чувашский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Сложившиеся гидрометеорологические условия способствовали его сравнительно раннему началу (в среднем на 5 дней против среднемноголетних сроков). В 2016 году это было 30 марта.
О наступлении половодья свидетельствует медленное, но устойчивое увеличение расходов Оки, которая вносит основной вклад в формирование бокового притока Чебоксарского водохранилища. За последние два дня его прирост составлял ежесуточно 90 м3/с, в начале месяца – всего 10-20 м3/с.
В настоящее время боковой приток составляет 1770 м3/с, суммарный – 3730 м3/с. Среднесуточный расход – 3590 м3/с. До 10 апреля станция работает в режиме поддержания уровня воды в водохранилище в пределах разрешенных отметок 62,5–63,3 м. Данный режим работы установило Федеральное агентство водных ресурсов с учетом рекомендаций Межведомственной оперативной группы (МОГ) по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ. Сейчас уровень верхнего бьефа составляет 63,10 м, нижнего – 51,60 м. Станция пропускает воду исключительно через работающие гидроагрегаты.
По данным Чувашского ЦГМС, в ближайшие дни рост бокового притока в Чебоксарское водохранилище продолжится. Интенсивность роста будет определяться температурным ходом. Согласно прогнозам Гидрометцентра России, объем притока в водохранилище во втором квартале ожидается в пределах среднемноголетних значений: 31-39 км3 (при норме 38,6 км3). Для сравнения: в 2016 году это значение составило 32,9 км3.
Так как Чебоксарская ГЭС (ПАО «РусГидро») эксплуатируется в непроектном режиме (при отметке водохранилища 63 м вместо проектной 68 м), она испытывает дефицит аккумулирующей (свободной) емкости в 5 км3. Поэтому у станции нет большой возможности предпаводковой сработки и аккумулирования избытков воды в половодье. Вся вода, прибывающая к гидроузлу, пропускается практически транзитом. При стремительном развитии паводка и одновременных сильных осадках возникают риски подтопления незащищенных территорий, расположенных ниже ГЭС.
На Чебоксарской гидростанции  работает паводковая комиссия, проверяется оборудование, гидротехнические сооружения, оперативно-диспетчерская связь, локальная система оповещения населения. Проходят противоаварийные тренировки оперативного персонала, сформированы дежурные бригады. Ведется ежесуточный контроль гидрометеорологической обстановки, мониторинг уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла.
Для оперативного реагирования организовано информационное взаимодействие Чебоксарской ГЭС с Департаментом экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, Верхне-Волжским бассейновым водным управлением, Росгидрометом, территориальными органами МЧС Чувашии и Марий Эл, администрацией Новочебоксарска, ГУП «Биологические очистные сооружения», Чебоксарским районом гидротехнических сооружений и судоходства.
Половодье – один из самых ответственных и напряженных периодов в работе ГЭС. Это время повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал, который должен обеспечить безопасность населения, надежность эксплуатации станции и максимальную выработку электроэнергии.

Пресс-служба Чебоксарской ГЭС

?  Чебоксарская ГЭС может выдержать самый большой паводок.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, .

23.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Где ты, «Юность»?

Павел ГАЛОЧКИН, журналист

Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 76 queries in 0,421 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев