Земля на погосте

У меня деликатный вопрос. Часто навещаю могилы родных на старом, уже закрытом, чебоксарском кладбище. Прошлой осенью обратил внимание на одну могилу: она как бы совсем свежая, и к уже привычному обветшавшему памятнику прибавился новый крест. Присмотрелся: видимо, сына, недавно умершего, похоронили вместе с отцом, скончавшимся несколько десятков лет назад. Причем захоронение явно «полное», а не урна с прахом. Рассказал знакомым. Одни считают: это нелегальное захоронение. Другие говорят, что такое уже давно официально практикуется в России, вот и до Чувашии дошло. Кто прав?



Тимофей ВОРОБЬЕВ

– Захоронения в могилы ранее умерших близких родственников уже несколько лет официально разрешены на чебоксарских кладбищах, – отвечает заведующий сектором по организации захоронений МКУ «Чебоксарское бюро регистрации несчастных случаев» Людмила Макарова. – Поначалу эти функции были возложены на МУП «Ритуальные услуги», затем на МБУ «ЖКХ и благоустройства города Чебоксары», а теперь – на наше муниципальное казенное учреждение. То есть предоставлением земли для захоронения всегда ведает муниципалитет, и услуга эта, подчеркну, совершенно бесплатная.

Разрешение на захоронение рядом с могилой (если есть место) или же в могилу ранее умершего близкого родственника выдается при предъявлении свидетельства о смерти ранее захороненного, а также любых документов, подтверждающих близкородственные отношения между умершим и ранее захороненным (свидетельства о рождении, о заключении брака). Ярусное захоронение умершего близкого родственника разрешается через 20 лет со дня предыдущего захоронения, а урн с прахом – независимо от срока давности предыдущего захоронения.

Специалисты бюро выезжают на кладбище, осматривают место с точки зрения санитарных норм, сверяют данные. Обычно претензий не возникает, и родственникам выдается разрешение на захоронение. Непосредственно процедурой погребения бюро не занимается, это работа муниципальной или частных ритуальных компаний, коих сегодня достаточно.

А не случается ли, что некоторые «похоронные» фирмы бессовестно наживаются на чужом горе, спекулируя бесплатной землей? Людмила Юрьевна признала, что такое бывает. Но в бюро об этом, как правило, узнают уже после похорон, когда ничего изменить нельзя, и ситуации обычно касаются не подзахоронений, а двухместных участков. То есть тех случаев, когда родственники усопшего могли бы без затруднений оформить участок на две могилы.

Типичный пример. В бюро пришла женщина в очень преклонных годах. Немного оправившись от горя, она решила поделиться своей историей в надежде на помощь. У нее умер сын, и все заботы о погребении она доверила частной конторе, взявшей, кстати, за свои услуги около 70 тыс. рублей, при том, что скромные, но достойные похороны в Чебоксарах на тот момент обходились в 25–30 тыс. рублей. Похоронили усопшего на действующем кладбище, на одноместном участке. Спустя время горожанка узнала, что можно было сразу забронировать двухместный. К сожалению, ей не смогли помочь, все документы уже были оформлены. Хотя любая добропорядочная ритуальная служба, не важно, государственная или частная, должна была предупредить родственников покойного, что есть возможность совершенно безвозмездно выбрать как одноместный, так и двухместный участок.

А вот безутешному вдовцу помочь удалось. Оформляя в бюро свидетельство о смерти супруги, он посетовал, что ритуальная фирма требует 10 тыс. рублей за двухместный участок, а где их взять? Ему тут же объяснили, что к чему, и без посредников оформили кладбищенскую землю. Потом позвонили в зарвавшуюся ритуальную службу, напомнив, что вообще-то подобными «сделками» всегда интересуется прокуратура. На другом конце провода заюлили, дескать, все честно, с клиента деньги просили не за землю, а за ограду вокруг могилки. «Зачем вы навязываете человеку свою ограду, может, он ее позже закажет и в другой фирме, не у вас?» – задали еще один неприятный вопрос сотрудники бюро, но не получили на него внятного ответа.

Что же касается «ярусных» захоронений, то в этих случаях факт мздоимства со стороны «ритуальщиков» отследить гораздо сложнее. Поэтому при категорическом нежелании переплачивать родным и близким, наверное, стоит взять часть печальных хлопот на себя, не доверяя их целиком и полностью ритуальным службам.

КСТАТИ

Ну а как происходит собственно процедура подзахоронения? Старую могилу раскапывают только вручную – до крышки гроба или до останков (это сильно зависит от структуры почвы). Следы прежнего погребения аккуратно присыпают землей, чтобы сверху, не шокируя похоронную процессию, можно было поместить новый гроб.

Тут возникает естественный вопрос: «Как с точки зрения санитарных норм выдерживается глубина захоронений при ярусном способе?» Оказалось, все в порядке. До недавнего времени стандартная глубина могилы равнялась 1,8–2 метра, а сейчас нормы изменили – уменьшили до 1,5 метра.

Подготовила Нина МИХАЙЛОВА