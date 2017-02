Глава Чувашии Михаил Игнатьев дал интервью крупнейшей китайской газете «Жэньминь жибао»

17 февраля Михаил Игнатьев принял участие в телевизионном проекте китайской газеты «Жэньминь жибао», одной из крупнейших газет мира, печатный тираж которой составляет около 3 миллионов экземпляров.

Темой беседы Главы Чувашии с журналистами стали перспективы реализации на территории Чувашии совместных с китайскими бизнесменами инвестиционных проектов и развитие сотрудничества в сфере туризма.

Михаил Игнатьев отметил, что Правительство Чувашии ведёт планомерную работу по созданию благоприятных условий работы для инвесторов. По итогам 2016 года республика вошла в число 6 лучших регионов страны с наиболее благоприятным инвестиционным климатом. Республика имеет хороший опыт работы с иностранными инвесторами. Компании из Японии, Испании, Италии, других стран сегодня уже оценили условия развития бизнеса в Чувашской Республике и открыли здесь свои производственные площадки. «Наши сильные стороны – это не только обеспечение комфортных условий работы для инвесторов. У республики сильный кадровый потенциал, здоровая экологическая ситуация. Мы создаём благоприятную среду для работы и жизни как в городе, так и в сельской местности», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии ответил на вопросы, касающиеся туристического потенциала республики. В частности он рассказал о возможностях водного и этнографического туризма, а также пригласил корреспондентов газеты, читателей и зрителей телевизионной версии интервью на День Республики в Чувашию.

Напомним, сотрудничество Чувашии и Китая имеет глубокие исторические корни.

Чувашия — родина одного из первых крупнейших китаеведов IXX века Никиты Бичурина. Благодаря ему люди по всему миру смогли больше узнать об истории, литературе, философии, религии, экономике, обычаях и многих других аспектах духовной и материальной культуры Китая. Труды Никиты Бичурина послужили благородному делу установления связей, взаимного понимания и добрососедских отношений между народами России и Китая.

Сформировавшийся в 2013 году новый механизм межрегионального взаимодействия – создание Совместной рабочей группы по сотрудничеству в торгово-экономической и гуманитарной областях регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и регионов Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики, что стало возможным благодаря договоренностям руководителей двух стран, — стал уникальным форматом установления и укрепления сотрудничества между регионами России и Китая.

Как отмечает Глава Чувашии Михаил Игнатьев, с каждым годом связи между Россией и Китаем становятся крепче, поэтапно и пошагово делается всё для того, чтобы налаживались контакты и строились отношения на взаимовыгодной основе.

Напомним, в мае 2013 года во время визита в Китай полномочный Представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич встречался с членом Госсовета КНР Ян Цзечи, что дало начало новому российско-китайскому формату взаимодействия «Волга-Янцзы». Основной целью созданной совместной рабочей группы является установление и дальнейшее развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами ПФО и провинциями Верхнего, Среднего течения Янцзы (Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин, население которых составляет более 130 миллионов человек).

В настоящее время между регионами ПФО и китайскими провинциями Верхнего, Среднего течения р. Янцзы заключено 26 соглашений о сотрудничестве.

Подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной сферах между Чувашской Республикой и провинцией Сычуань, а также городом федерального значения Чунцин.

Достигнуты договоренности об участии компании «Сычуань РэйэлвэйИнвестментГруп» (SichuanRailwayInvestmentGroupCo., LTD) в реализации проекта строительства агропарка в Чувашии; компании «Лутяньхуа (Групп)» (Lutianhua (Group) Co., Ltd.) и «Сычуань БэйерКэмикал» (SichuanBeierChemical (Group) Co., Ltd.) примут участие в создании производства глифосата и его производных в Чувашской Республике.

В рамках договоренностей ПАО «Химпром» приступило к реализации проекта «Строительство первого в СНГ производства гипохлорита кальция мощностью 15 тысяч тонн в год» по технологии компании DezhouChemticsChemicalCO.

Между образовательными организациями высшего образования Чувашии и вузами Китая действует 8 договоров и соглашений о сотрудничестве, 2 из которых были заключены в 2016 году.

В рамках соглашения по обмену преподавателями и студентами между Чувашским государственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева и Гуйчжоуским педагогическим университетом студенты ЧГПУ проходят обучение в Китае.

Студенты Чувашии принимали участие в китайско-российском молодёжном форуме «Волга-Янцзы», который проходил с 28 июля по 8 августа 2015 года в г. Чэнду провинции Сычуань в рамках мероприятий Годов дружественных молодёжных обменов между Россией и Китаем.

С 2012 года на базе Чувашского государственного университета действует Центр китайского языка и культуры. В 2016 году в ЧГУ им. И.Н. Ульянова открыт Китайский культурный центр. В церемонии открытия приняла участие делегация провинции Аньхой (Китайская Народная Республика) во главе с заместителем губернатора провинции Аньхой госпожой Лю Ли. Дни Чувашии в 2015 году прошли на базе Аньхойского университета.

В мае 2016 года в рамках проекта «Волга – Янцзы» официальная делегация Чувашии приняла участие в работе форума «Китайско-российский диалог» в городах Пекин, Хэфэй (столица провинции Аньхой), Хуаншань, Шанхай. Была проведена презентация инвестиционных условий и экономического потенциала субъектов РФ, в том числе и Чувашии, перед чиновниками провинции Аньхой и представителями бизнеса. В ходе переговоров китайская сторона высказала заинтересованность в развитии туризма, молодёжном образовательном обмене, размещении предприятий на территории РФ, участии в инфраструктурных проектах.

19 июля 2016 года в Ульяновске под председательством полномочного Представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ян Цзечи состоялось первое заседание Совета по сотрудничеству регионов ПФО и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР в формате «Волга-Янцзы». В ходе заседания Глава Чувашии Михаил Игнатьев представил информацию о взаимодействии и перспективах сотрудничества республики и регионов Верхнего, Среднего течения реки Янцзы.

Российско-китайское деловое и политическое сообщество при поддержке РАСПП, Moutai и CCPIT отпраздновало открытие нового делового года. Представители элиты обоих стран подтвердили заинтересованность в двухстороннем экономическом и политическом сотрудничестве.

Интерактивный опрос гостей мероприятия показал, что, по мнению китайцев, основными проблемами делового сотрудничества являются социокультурные различия и административные барьеры, в то время как россияне считают главным препятствием непонимание нормативно-правовой базы страны-партнера. Характерно, что 54% представителей китайской элиты обозначили инвестиции как самое перспективное направление российско-китайских экономических отношений в 2017 году. Также опрос показал высокий интерес китайского бизнеса к российским инфраструктурным проектам.

Запомнились жителям города Чебоксары и гостям столицы выступления в Чувашии творческих коллективов Китая и монахов Шао Линь на зарядке со звездой в 2014 году.