Банкрот по доброй воле

ГРАЖДАНЕ СПАСАЮТСЯ ОТ «ФИНАНСОВОЙ» УДАВКИ

В Арбитражный суд республики подано порядка 350 заявлений о признании гражданина банкротом (закон действует с первого октября 2015 года). Управление Росреестра по Чувашии провело анализ причин обращения в суд с такими заявлениями.

– В основном у граждан возникает задолженность перед кредитными организациями – по потребительским кредитам, кредитным картам, оформленным через онлайн сервисы, договорам поручительства, а также по договорам займа, – пояснила начальник отдела контроля (надзора) в сфере СРО Управления Росреестра Ольга Левина. – Люди берут на себя непосильную ношу и, не рассчитав свои возможности, попадают в долговую яму. Признание себя банкротом для таких граждан – это, порой, единственный законный способ освободиться от долгов.

Процедуру банкротства ведет финансовый управляющий. Его кандидатуру утверждает арбитражный суд по представлению самого гражданина, конкурсного кредитора или уполномоченного органа (налогового). Управление Росреестра участвует в заседаниях по утверждению кандидатуры арбитражного управляющего, а также в собраниях кредиторов.

– Мы принимали участие в собрании кредиторов, где рассматривалось дело молодой семейной пары. Они взяли первый кредит на свадьбу, затем несколько – на свадебное путешествие, и еще не один – на погашение предыдущих кредитов. Долг супругов в пяти банках со всеми процентами составил около миллиона рублей, расплатиться они не смогли, родственники отказались помогать. Вот и решили молодые супруги признать себя банкротами. Все бремя ответственности перед кредиторами тогда взял на себя муж, – сообщила Ольга Николаевна.

В республике из 350 человек банкротами признаны уже 30 граждан. По остальным делам, поступившим в суд, процедура банкротства еще не завершена.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Закон о банкротстве позволяет гражданам, попавшим в сложную ситуацию, освободиться от финансового бремени. Он предоставил право, а в некоторых случаях обязал должника обратиться с соответствующим заявлением в арбитражный суд. В свою очередь и тот, кому физлицо задолжало, может обратиться в суд с заявлением о признании гражданина банкротом и тем самым инициировать процедуру банкротства с целью получить денежное удовлетворение по заключенным с ним, но неисполненным сделкам.

«Банкротное» дело в отношении физических лиц может быть возбуждено при наличии определенных признаков: размер требования к гражданину должен быть не менее 500 тыс. рублей и если оно не исполнено в течение трех месяцев.

Коллаж Ларисы СОРОКИНОЙ

? Свадьба в кредит может довести до банкротства.