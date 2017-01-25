ЧУВАШСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
2 февраля. Концертный зал. Камерный оркестр. Солист – лауреат международных конкурсов Евгений Брахман, фортепиано (Нижний Новгород). В программе Й. Гайдн, Д. Шостакович (0+).
Начало в 18.30. ЧУВАШСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ») Г. НОВОЧЕБОКСАРСК
30 и 31 января. Снежное шоу «Веселый снегопад» (6+).
Начало в 13.00. ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
31 января. «Деньги глаза слепят» (12+).
1 февраля. «Потерявшие сон» (12+).
2 февраля. «Любовь и тыква» (12+).
3 февраля. «Суженая сама пришла» (12+).
4 февраля. «Женитьба Дядюкина» (12+).
5 февраля. «Моя звезда на небе» (16+).
Начало в 18.30. РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
1 февраля. А. Островский «Бешеные деньги» (12+).
2 февраля. Я. Скоморохова «Чехов CLUB» (12+).
3 февраля. Я. Пулинович «Птица Феникс возвращается домой» (12+).
4 февраля
М. Камолетти
«Боинг-Боинг» (16+).
5 февраля (днем)
И. Широбокова
«Одни в городе, или Веселые уроки ОБЖ» (6+),
(вечером). «Женитьба» Н. Гоголь (12+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30. ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
1 февраля
С. Прокофьев «Золушка» (0+). Начало в 18.30.
3 февраля
Школа юного театрала. П. Чайковский. «Щелкунчик» (0+). Начало в 17.00.
5 февраля
П. Чайковский «Щелкунчик» (0+). Начало в 12.00.
На фото – сцена из балета. ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ
4 февраля. В. Иовлев «Наш отец женится» (12+).
Начало в 18.30.
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