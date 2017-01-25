ЧУВАШСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

2 февраля. Концертный зал. Камерный оркестр. Солист – лауреат международных конкурсов Евгений Брахман, фортепиано (Нижний Новгород). В программе Й. Гайдн, Д. Шостакович (0+).

Начало в 18.30.

ЧУВАШСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ») Г. НОВОЧЕБОКСАРСК

30 и 31 января. Снежное шоу «Веселый снегопад» (6+).

Начало в 13.00.

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА

31 января. «Деньги глаза слепят» (12+).

1 февраля. «Потерявшие сон» (12+).

2 февраля. «Любовь и тыква» (12+).

3 февраля. «Суженая сама пришла» (12+).

4 февраля. «Женитьба Дядюкина» (12+).

5 февраля. «Моя звезда на небе» (16+).

Начало в 18.30.

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

1 февраля. А. Островский «Бешеные деньги» (12+).

2 февраля. Я. Скоморохова «Чехов CLUB» (12+).

3 февраля. Я. Пулинович «Птица Феникс возвращается домой» (12+).

4 февраля

М. Камолетти

«Боинг-Боинг» (16+).

5 февраля (днем)

И. Широбокова

«Одни в городе, или Веселые уроки ОБЖ» (6+),

(вечером). «Женитьба» Н. Гоголь (12+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

1 февраля

С. Прокофьев «Золушка» (0+). Начало в 18.30.

3 февраля

Школа юного театрала. П. Чайковский. «Щелкунчик» (0+). Начало в 17.00.

5 февраля

П. Чайковский «Щелкунчик» (0+). Начало в 12.00.

На фото – сцена из балета.

ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ

4 февраля. В. Иовлев «Наш отец женится» (12+).

Начало в 18.30.