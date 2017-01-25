ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
15:10 24.01.2017
Подписано соглашение о сотрудничестве между Чебоксарско-Чувашской епархией и Чувашской ГСХА
12:51 24.01.2017
Чувашские самбисты привезли с первенства России пять медалей разного достоинства
12:10 24.01.2017
На обеспечение жильём молодых семей в Чувашию поступят из федерального бюджета средства в размере 133,1 млн рублей
11:48 24.01.2017
В Чувашии выявлен факт незаконной охоты
17:01 23.01.2017
В 2017 году капитальный ремонт запланирован в 22 больницах Чувашии
16:31 23.01.2017
Авиаперелеты в Турцию из г. Чебоксары возобновятся весной
16:24 20.01.2017
 1
Открытой тренировкой юных самбистов в Чебоксарах начал работу Всероссийский форум «Дни самбо в Приволжье»
13:39 20.01.2017
Дом Дружбы в Чебоксарах откроют на День народного единства
13:29 20.01.2017
В Чувашии откроется биатлонный комплекс
13:23 20.01.2017
 1
Чувашия – в лидерах экологического рейтинга страны
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Культура
Репертуар

ЧУВАШСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
2 февраля. Концертный зал. Камерный оркестр. Солист – лауреат международных конкурсов Евгений Брахман, фортепиано (Нижний Новгород). В программе Й. Гайдн, Д. Шостакович (0+).
Начало в 18.30.
ЧУВАШСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ») Г. НОВОЧЕБОКСАРСК
30 и 31 января. Снежное шоу «Веселый снегопад» (6+).
Начало в 13.00.
ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
31 января. «Деньги глаза слепят» (12+).
1 февраля. «Потерявшие сон» (12+).
2 февраля. «Любовь и тыква» (12+).
3 февраля. «Суженая сама пришла» (12+).
4 февраля. «Женитьба Дядюкина» (12+).
5 февраля. «Моя звезда на небе» (16+).
Начало в 18.30.
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
1 февраля. А. Островский «Бешеные деньги» (12+).
2 февраля. Я. Скоморохова «Чехов CLUB» (12+).
3 февраля. Я. Пулинович «Птица Феникс возвращается домой» (12+).
4 февраля
М. Камолетти
«Боинг-Боинг» (16+).
5 февраля (днем)
И. Широбокова
«Одни в городе, или Веселые уроки ОБЖ» (6+),
(вечером). «Женитьба» Н. Гоголь (12+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
1 февраля
С. Прокофьев «Золушка» (0+). Начало в 18.30.
3 февраля
Школа юного театрала. П. Чайковский. «Щелкунчик» (0+). Начало в 17.00.
5 февраля
П. Чайковский «Щелкунчик» (0+). Начало в 12.00.
На фото – сцена из балета.
ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ
4 февраля. В. Иовлев «Наш отец женится» (12+).
Начало в 18.30.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Культура, .

25.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 73 queries in 3,118 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев