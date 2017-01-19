Росгвардия – на страже порядка

НОВОЕ ВЕДОМСТВО ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ

«Завершился первый этап формирования Федеральной службы войск национальной гвардии России. В минувшем году в республике был сформирован Отдел Росгвардии. В его состав вошли подразделения ОМОН, СОБР, лицензионно-разрешительной работы, вневедомственной охраны, которые ранее были в составе Министерства внутренних дел. Налажено взаимодействие со всеми органами власти республики», – выступил с докладом врио начальника Отдела Росгвардии по Чувашии подполковник полиции Андрей Каринкин на совещании в актовом зале администрации Чебоксар.

Напомним, новое ведомство было сформировано осенью 2016 года. Оно призвано участвовать в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности при проведении массовых спортивных, общественных мероприятий.

929 сотрудников составляет штатная численность Отдела Росгвардии по Чувашии с 1 октября 2016 года

Спецподразделения Росгвардии оказывают силовую поддержку в ходе операций, проводимых МВД по Чувашии, например, по задержанию преступников и правонарушителей.

«Новая структура создана с учетом вызовов времени, непростой обстановки в мире», – подчеркнул Глава Чувашии Михаил Игнатьев, который принял участие в совещании. Он также отметил, что в 2016 году количество зарегистрированных в республике преступлений значительно уменьшилось, а число преступлений, совершенных на улицах, сократилось почти на 26 процентов.

Заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии РФ Евгений Березин поблагодарил Главу республики и МВД по Чувашии за совместную плодотворную работу. Генерал-майор доложил, что в ПФО созданы 11 управлений и 3 отдела Росгвардии, укомплектованность сотрудниками составляет 95 процентов, и это пока лучший показатель в стране.

Уже успевшим отличиться сотрудникам республиканского Отдела Росгвардии были вручены награды.

ДОСЛОВНО

Михаил ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:

– Перед бойцами Росгвардии сегодня стоит ответственная задача – сохранить доверие людей. Когда граждане видят нашу с вами работу, они уверены в своей безопасности. Это важно и с точки зрения инвестиционной привлекательности республики. Чувашия – это регион, где можно спокойно и комфортно жить и работать.

Фото cap.ru

? В 2016 году сотрудниками специальных подразделений ОМОН и СОБР выполнено 572 задания по проведению различных спецопераций с привлечением 7502 сотрудников. Задержано 107 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, из них 10 находились в розыске, в том числе один вооруженный преступник. Из незаконного оборота изъято 8 единиц огнестрельного оружия, 102 единицы различного вида боеприпасов; 5,5 кг взрывчатых и свыше 5 кг наркотических веществ.