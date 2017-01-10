Лесные ресурсы требуют рачительного подхода

О состоянии дел в лесопромышленном комплексе Чувашии шла речь на вчерашнем совещании с участием Главы республики Михаила Игнатьева.

Как отмечалось, по ряду показателей в отрасли наблюдается положительная динамика. В минувшем году, в частности, выросли объемы переработки древесины, в целлюлозно-бумажном производстве и издательско-полиграфической деятельности. Объем отгрузки предприятий по переработке древесины в январе – ноябре увеличился на 19 с лишним процентов. Такие темпы нельзя снижать на фоне пока низкой – 13,5 тыс. рублей – среднемесячной зарплаты в отрасли, подчеркнул Глава Чувашии.

В целом о предварительных итогах года в ЛПК и его дальнейших перспективах доложил вице-премьер, министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Наиболее заметно развивалась целлюлозно-бумажная отрасль. Одна из главных задач здесь сегодня – модернизация мощностей.

Обсуждены также вопросы освоения лесосечного фонда и перспективы обеспечения лесными ресурсами лесопользователей. Более подробно на эту тему будет рассказано в ближайшем номере газеты.