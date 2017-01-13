Сохранять традиции, развивать сотрудничество

На этой неделе Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с председателем Совета старейшин при Главе Чувашской Республики и Совета региональной общественной организации «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Чувашской Республики» Львом Кураковым.

Михаил Игнатьев поблагодарил Льва Куракова за конструктивное взаимодействие Совета старейшин и Ассамблеи представителей народов Чувашии с институтами государственной власти и гражданского общества, а также за организацию мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа республики. «Ваши предложения и пожелания, вопросы, которые вы ставите, значимы для нас, поскольку позволяют минимизировать ошибки при принятии управленческих решений. Уважительное отношение к ветеранам, их поддержка – наша принципиальная государственная позиция, добрая традиция, которую мы будем только укреплять», – сообщил он.

Лев Кураков высоко оценил озвученное в праздничные дни решение о создании Фонда развития промышленности и поддержке прорывных проектов в сфере несырьевого экспорта, подчеркнув, что оно согласуется с приоритетами, обозначенными Президентом России, и послужит повышению инвестиционной привлекательности Чувашии. А Глава республики отметил, что эта мера помимо экономического должна дать и социальный эффект: перед правительством Чувашии стоит задача создания новых высокотехнологичных рабочих мест и повышения уровня средней заработной платы в регионе до 30 тысяч рублей, что невозможно без дальнейшего развития реального сектора экономики.

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Глава Чувашии провел также рабочую встречу с председателем Чебоксарской городской национально-культурной автономии «Еврейская община» Иосифом Винокуром.

Иосиф Винокур рассказал, что приехал в Чувашию в 1955 году по окончании строительного факультета Пензенского индустриального института. «Город вырос на наших глазах и стал одним из самых комфортных для жизни», – заметил он.

В ходе беседы, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, Михаил Игнатьев и Иосиф Винокур обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия с национально-культурной автономией. Михаил Игнатьев поблагодарил Иосифа Винокура за вклад в развитие региона, достойное воспитание молодого поколения и за активную жизненную позицию. Он также отметил, что в Чувашии в мире и согласии проживают представители 128 национальностей, созданы благоприятные условия для сохранения народных традиций и устоев.

Глава Чувашии напомнил, что Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода посещали республику в январе 2010 года. А в декабре 2016 года, в ходе рабочей встречи в Кремле, Михаил Игнатьев и Берл Лазар обсудили вопросы обеспечения прав верующих, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. В официальном письме, адресованном Главе Чувашии, Главный раввин России высоко оценивает стремление органов государственной власти республики сохранять национальные ценности, образовательный и интеллектуальный потенциал народов страны.