Вехи уходящего года

Визит Председателя Правительства России Дмитрия Медведева в Чувашию хоть и был шестым, но стал не менее важным для республики и страны в целом. Именно в Чебоксарах на совещании, посвященном рынку труда, Дмитрий Медведев сообщил о подписании плана действий правительства в экономике на 2016 год. В эти дни эксперты утверждали, что Чувашия была выбрана для серьезного разговора не случайно – наша республика может поделиться опытом результативной работы в сфере содействия занятости и профессиональной подготовки. Премьер-министр посетил Центр занятости населения в г. Чебоксары и Чебоксарский электромеханический колледж. Сопровождали его полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, вице-премьер федерального правительства Ольга Голодец, министр труда и социальной защиты Максим Топилин и Глава Чувашии Михаил Игнатьев. СЪЕЗД ГОДА

С сентября нынешнего года в республике появилась Ассамблея народов Чувашии. Учредил ее первый в истории республики съезд народов, проживающих на ее территории. В работе съезда принял участие 631 делегат, они представляли 43 национальности. Основная задача, которая ставится перед новой общественной организацией, – дальнейшее сплочение многонационального населения республики. Напомним, сегодня в Чувашии проживают представители 128 народов и 8 этнических групп. ОТКРЫТИЕ ГОДА

Пункт «безубийственного» временного содержания животных, пользующийся государственной поддержкой, наконец-то появился в Чебоксарах. Три года назад подобная «передержка» была открыта на частные средства, но без необходимой финансовой подпитки на энтузиазме она долго не продержалась. Зато совместными усилиями зоозащитники и местные власти способны добиться резкого сокращения бездомных животных на городских улицах не только путем строительства передержек и приютов, но и воздействуя на безответственных хозяев собак и кошек. СЕМЬЯ ГОДА

В семье Уткиных из деревни Чувашские Ишаки Батыревского района воспитываются девять приемных сыновей. А если считать родных уже взрослых двух дочерей и сына, то всего в этой семье целая дюжина детей. Семью отличает большое трудолюбие, сплоченность и взаимовыручка во всех делах. Не случайно в этом году многодетным родителям объявлена Благодарность Главы Чувашии Михаила Игнатьева и вручена общественная награда – медаль «За любовь и верность». А на республиканском конкурсе лучших семей Уткины удостоились почетного звания «Семья года – 2016». ДЕЛО ГОДА

В уходящем году к самым «громким» уголовным делам (если иметь в виду должностной ранг фигуранта) можно отнести дело бывшего руководителя Госслужбы занятости населения республики Сергея Викторова. Суд признал его виновным в получении взяток по четырем эпизодам на общую сумму свыше 240 тыс. рублей. «Благодарили» чиновника руководители двух коммерческих фирм за оказание им содействия в заключении госконтрактов со службой занятости на поставку программного обеспечения. Суд приговорил его к двум с половиной годам условного лишения свободы и к штрафу в 600 тыс. рублей. СТРОЙКА ГОДА

Первый звонок на урок в новой школе на улице Гладкова в Чебоксарах, которая рассчитана на 1100 учеников и станет самой большой в республике, прозвенит первого сентября следующего года. В рекордные сроки, почти за полгода, строителям удалось возвести «коробку» здания. Сейчас в школе полным ходом идут отделочные работы, строители работают в две смены и без выходных. Новая школа позволит разгрузить две другие школы Ленинского района города, где дети учатся в две смены: № 10 и 24. В ней будут блоки младших и старших классов, два спортзала и 25-метровый бассейн. ДОРОГА ГОДА

За несколько дней до Нового года на двухуровневой развязке, соединяющей проспект Г. Айги с улицей Ю. Фучика, открыли движение транспорта. Срок сдачи четырехполосной дороги длиной почти 3 км переносили несколько раз из-за проблем с проектно-сметной документацией. Теперь по новой дороге ездят не только автомобилисты, но и три маршрута общественного транспорта. На развязку возлагают большие надежды по ликвидации «пробок» на этом напряженном дорожном участке. КОРПУС ГОДА

Новый хирургический корпус Республиканского онкологического диспансера открылся в сентябре уходящего года. В нем развернуты 3 отделения, 6 операционных с системой видеофиксации, которая позволяет в онлайн-режиме консультировать сложных пациентов у ведущих онкологов страны. А также уникальное реабилитационное отделение. На открытии побывали министр здравоохранения России Вероника Скворцова, главный онколог страны Михаил Давыдов. В Чувашии один из самых низких показателей смертности от новообразований среди регионов ПФО и России. НАДЕЖДА ГОДА

Назначение федерального министра образования и науки Ольги Васильевой с воодушевлением встретили педагоги страны. Одними из первых о ее планах услышали делегаты III Всероссийского съезда учителей сельских школ, прошедшего в Чебоксарах. Пока надежды педагогов оправдываются – с трибуны Васильева пообещала сделать прозрачнее начисление им зарплаты, избавиться от засилья бумаг в школах, озвучила планы по сокращению тестовой части ЕГЭ и негативно отозвалась об огромном количестве существующих для начального звена учебников. МУСОР ГОДА

Письмо обычной горожанки в редакцию «СЧ», которая пожаловалась на то, что «Канаш превращается в свалку», вызвало широкий резонанс. Обращение поддержало немалое число жителей, которые рассказали, что МУП «Чистый город» месяцами не вывозит мусор с улиц. Во время рабочей поездки в Канаш Глава Чувашии Михаил Игнатьев проверил проблемные места, в том числе частный сектор. По итогам работа городской администрации была названа неудовлетворительной. И хотя мусор начали вывозить, сами горожане опасаются, что ситуация может скоро повториться. ШОУ ГОДА

Это захватывающая, вошедшая в спортивные анналы дуэль прыгуний с шестом Елены Исинбаевой и Анжелики Сидоровой в рамках проходившего в Чебоксарах чемпионата России по легкой атлетике. Она состоялась 21 июня при большом стечении зрителей на центральном стадионе «Олимпийский» и закончилась победой Елены Исинбаевой с лучшим результатом сезона в мире – 4 метра 90 сантиметров. После соревнований зрители специально для победительницы устроили флешмоб, хором спели Гимн России. ПОБЕДА ГОДА

Имя 26-летней стреляющей лыжницы из Чебоксар Татьяны Акимовой буквально в одночасье стало известно не только в России, но и во всем мире. Совсем недавно, в декабре, на этапе Кубка мира в чешском Нове Место чувашская биатлонистка дважды взошла на пьедестал почета: в спринтерской гонке она завоевала золото, а в гонке преследования – бронзу. Победа Татьяны примечательна еще и тем, что наконец свела на нет продолжительный период «затишья» в женском биатлоне России. КОМАНДИРОВКА ГОДА

В декабре Михаил Игнатьев побывал в Токио в составе официальной делегации, которую возглавлял Президент России Владимир Путин. Глава Чувашии принял участие в работе форума «Российско-японский бизнес-диалог», выступил с презентацией экономического и инвестиционного потенциала республики, провел ряд деловых переговоров с представителями бизнес-сообщества Японии. В частности, состоялась встреча с директором компании JFEEngineeringCorporation Масайя Хиротсунэ, на которой обсуждались перспективы строительства на территории Чувашии тепличного комплекса или «разумного» сельскохозяйственного завода. Но многие источники одним из результатов этой командировки называют то, что Михаил Игнатьев запретил чувашским чиновникам говорить «Я не могу». ВЫБОР ГОДА

В сентябре жители Чувашии сделали выбор, определивший их будущее на ближайшие годы. Были избраны представители региона в Госсовете республики и Госдуме России. Большинство голосов ожидаемо завоевала «Единая Россия». Члены этой партии получили 36 из 44 мандатов парламента Чувашии и из пяти депутатов, защищающих интересы нашего региона в Государственной думе России седьмого созыва, двое – единороссы. Можно отметить и высокую явку на прошедшие выборы – пришли на избирательные участки и приняли участие в голосовании около 60 проц. избирателей.

