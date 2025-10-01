Продукты сомнительного качества до покупателей не дошли

За девять месяцев 2025 года ветеринарные станции Чувашии изъяли из оборота 73,2 тонны продукции, которая не прошла строгий контроль качества.

Больше всего забраковано субпродуктов — более 53 тонн. На втором месте — овощи и фрукты — 13,8 тонны. Далее идут мясо и мясные продукты — 3,9 тонны, рыба и рыбные продукты — 1,6 тонны, молоко и молочная продукция — 0,8 тонны, а также 1888 яиц.

Как сообщили в Госветслужбе Чувашии, причины изъятия самые разные: истек срок годности, нарушена упаковка. Также были обнаружены загрязнения и установлены вредные примеси.