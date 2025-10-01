Чебоксарские проекты оценили

В Санкт-Петербурге в рамках XIII Международного форума здоровья подвели итоги всероссийского конкурса «Здоровые города России-2025». Столица Чувашии отличилась в номинации «Лучшая муниципальная программа по укреплению здоровья детей и подростков». Первое место занял проект «Народные и патриотические спортивные игры как средство приобщения к здоровому образу жизни», третье место — проект «Работа инструкторов по спорту по месту жительства». «Особенно ценно, что это признание мы получили в условиях серьезной конкуренции — более ста заявок из 20 регионов России», — отметил в своем телеграм-канале врип главы города Чебоксары Станислав Трофимов.