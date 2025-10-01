Михаил Мишустин, Председатель Правительства Российской Федерации:

«Правительством реализуется национальный проект «Туризм и гостеприимство». В его рамках возводятся и реконструируются сотни объектов по всей стране. В том числе гостиницы, аквапарки, горнолыжные комплексы и круглогодичные курорты. <…> Дополнительно выделим на эти цели 4,5 млрд рублей. А всего в текущем году — порядка 25 млрд. Мы рассчитываем, что такое финансирование позволит в первую очередь расширить именно туристическую инфраструктуру. Сделать ее более удобной, что даст возможность путешественникам увидеть больше достопримечательностей и природных красот, которых так много в нашей красивой и любимой России, по достоинству оценить нашу многонациональную культуру и гостеприимство. И, конечно, поможет увеличению количества поездок по всей стране. Такую задачу нам поставил глава государства».