Чебоксарам нужно своё арт-пространство

Креативщики города в поисках бесплатного помещения для реализации оригинальных творческих проектов

Литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака», открытое в Санкт-Петербурге в начале прошлого столетия, вошло в историю как один из самых популярных культурных очагов эпохи Серебряного века. В подвале этого заведения бывали Владимир Маяковский и Федор Шаляпин, Анна Ахматова и Александр Вертинский, Николай Гумилев и другие представители «братства творческой элиты», объединенные идеей поиска новых форм в искусстве. Повезло же им! А вот в столице Чувашии такой площадки нет. Хочется надеяться, что только пока.

Изначально мысль о создании творческого кластера (специального арт-пространства, где собираются артисты, модельеры, художники, фотографы, музыканты и прочие деятели креативных индустрий) родилась у Александра Аркадьева — актера, режиссера, лауреата Республиканского конкурса «Узорчатый занавес», руководителя известной в Чебоксарах детской ТВ-ТЕАТР студии «ВанГоги». За его плечами множество успешно реализованных проектов, но мечты о месте, куда бы можно было приходить, как к себе домой, репетировать, приглашать друзей и всех тех, кому небезразлично состояние современного искусства, так и остаются мечтами.

Оказалось, что коллег из смежных сфер творчества этот вопрос волнует не меньше. «Чем активнее мы будем предлагать обществу альтернативные варианты культуры, тем больше людей, включая и молодое поколение, начнут смотреть на мир сквозь призму прекрасного», — считает художница Инна Бритвина, по чьей инициативе в Чебоксарах несколько лет назад был создан «Театр Искусств». Основное направление его деятельности — арт-терапия, то есть психоэмоциональная разгрузка посредством музыки, поэзии, пластики, танца, живописи и драматической сцены. Зрители делятся друг с другом ситуациями из собственной жизни, выплескивая все, что беспокоит и наболело, а актеры-импровизаторы придумывают их образно-художественное воплощение и превращают каждую историю в настоящий перформанс. Таким образом, человек находится не внутри проблемы, а получает возможность взглянуть на нее со стороны, что помогает найти верное решение и не зацикливаться на негативе.

Обрести свой «угол», чтобы наконец-таки отпала необходимость перевозить с места на место музыкальные инструменты, аппаратуру и сценическое оборудование, не прочь и лидер рок-фанк-этно-хоп-группы «Квалия» Нина Айрапетян. Слушатели полюбили ее за уникальный голос мягкого обволакивающего тембра и темпераментную игру на джембе (западноафриканском барабане из дерева и кожи). Коллектив с удовольствием выступает на улицах и опен-эйрах, благодаря чему его популярность среди горожан и туристов растет со скоростью света. «Ту неповторимую атмосферу свободы, творчества, яркого самовыражения, притягательную для гостей города, создают именно уличные музыканты, художники и танцоры», — отмечает солистка. Но, при всем этом, найти творческое пристанище ребятам не помешает.

Как выяснилось, дизайнеры тоже «в теме» и крайне заинтересованы, чтобы в Чебоксарах появилась площадка для демонстрации новых коллекций одежды. Елена Корнилова — одна из них. Ее студия ARTatelier выполняет широкий спектр работ по пошиву и fashion-дизайну, начиная с конструирования сценических костюмов для театрально-концертных учреждений республики и заканчивая моделированием вещей для повседневного гардероба, в том числе и с чувашскими элементами. А чтобы о трендах национальной моды и о том, что древние орнаменты и узоры способны звучать свежо, стильно и модерново, узнавало все больше молодежи, как раз и нужна такая точка бесплатного доступа к искусству в самых разных его проявлениях.

Одним словом, наши творческие единомышленники задумали создать единую культурную локацию, где будут проводиться спектакли и концерты, литературные вечера и выставки, модные показы и многое другое. Особое внимание обещают уделить организации праздников для ребят с ограниченными возможностями здоровья и такому важному и нужному сегодня направлению, как «больничная клоунада» (деятельность по социально-культурной реабилитации детей). У Александра Аркадьева уже есть опыт постановки таких спектаклей на базе Благотворительного фонда имени Ани Чижовой (его директор Ирина Лапшина тоже служит «больничным клоуном», принося радость сотням подопечных и заставляя их улыбаться, несмотря на тяжелую болезнь).

Что ж, теперь дело за малым — найти свободное помещение для безвозмездной аренды. Своими силами тут не обойтись — остается надежда на помощь застройщиков, спонсоров и Правительства региона. Кстати, в конце сентября Государственным Советом Чувашской Республики был принят закон о развитии креативных индустрий, цель которого — стимулирование и поддержка творческого бизнеса, сохранение культурного наследия и его трансформирование в современные проекты и востребованные продукты.

«Уважаемые чиновники, градостроители и меценаты! — говорят представители культурного комьюнити. — У нас масса интересных проектов, которые помогут сделать творческую жизнь Чебоксар еще более оживленной, насыщенной и яркой. Надеемся, что после прочтения этой статьи у вас появится желание нам помочь, а мы, в свою очередь, постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы искусство в нашем городе стало доступнее, обширнее и заиграло новыми гранями».