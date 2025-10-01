Врач — крепость между недугом и человеком

17 октября ежегодно отмечается День участкового терапевта — профессиональный праздник ключевых специалистов в системе первичной медицинской помощи. Работа терапевта требует широких знаний и ответственности, а главное — человечности и сопереживания. Именно такими качествами обладает врач общей практики Центральной городской больницы Елена Иванова.

«Почему медицина?» — с таким вопросом мы обратились к Елене Николаевне. Доктор призналась, что никогда не представляла себя в другой сфере, ведь с самого детства она не выпускала из рук фонендоскоп. А всему причиной — бабушка и мама, всю жизнь посвятившие любимому делу. Мама, кстати, до сих пор работает в больнице.

«С детства помню ее рассказы и переживания за больного, радость и бесконечно лучезарную улыбку, когда пациент выздоравливал. Однажды в коридоре больницы маму остановили пациенты, благодарили и очень долго не отпускали ее руки», — с теплотой вспоминает Елена Иванова.

«Я тоже могу помогать людям», — думала наша героиня тогда. Эта мечта стала маяком, к которому она шла сначала в школе, где ей нравились биология и химия, а позже — в вузе, где также жадно впитывала знания, которыми делились опытные преподаватели. Как рассказала Елена, ей всегда казалось, что знаний недостаточно, и она старалась запомнить как можно больше полезной информации. Ведь все это обязательно пригодится, когда придется сойтись лицом к лицу с болезнями…

Сегодня за плечами Елены Николаевны 11 лет стажа, она ценный и профессиональный сотрудник, которым гордится больница. И яркий тому пример — спасенный на днях пациент, обратившийся на прием с жалобами на боль в животе. В ходе осмотра и беседы доктор сразу заподозрила неладное — больному незамедлительно сделали ЭКГ, которая показала инфарктное состояние.

«Времени мало, вызывай скорую!» — сказала я своей медсестре, а сама начала проводить мероприятия неотложной помощи. К приезду бригады скорой помощи состояние стабилизировалось, а позже в стационаре диагноз подтвердился. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, это для меня самое главное», — рассказывает врач.

В своей работе Елена Николаевна то и дело сталкивается с тем, что люди не настроены настороженно к своему самочувствию, откладывают посещение врача, даже испытывая недомогание и боль. Совсем недавно на прием пришла женщина с жалобами на кровь в стуле. После осмотра врач направила ее на фиброколоноскопию. Процедура не из приятных, но в больнице ее можно пройти под наркозом совсем без боли и дискомфорта. Обследование показало онкологию на ранней стадии, пациентка уже прооперирована и очень благодарна доктору за профессионализм и оперативные действия.

— Когда я смотрю анализы, слушаю жалобы пациента, узнаю наследственные факторы, образ жизни, привычки, в голове сразу возникают предположения и возможные диагнозы, которые дотошно проверяю, стараясь не допустить запущенности, вовремя выявить болезнь. А для этого направляю пациентов на диспансеризацию, провожу занятия в Школах здоровья, прошу пациентов вести «дневники здоровья», — делится участковый терапевт нюансами своей работы.

Кстати, Елена Николаевна — не только компетентный врач, но и добрый друг для своих коллег. Она активно участвует в профсоюзной жизни больницы, организовывает конкурсы, концерты, праздничные и спортивные мероприятия. Сама подготовка, яркие впечатления и воспоминания — все это вдохновляет и в работе, которой она относится очень серьезно.

«Болезни не стоят на месте, как и медицина. И в этом изменчивом мире остается главный оплот, крепость между человеком и недугом — это врач. На мой взгляд, врач — самая достойная профессия! Я встаю каждое утро с решимостью сделать добро, принести пользу, вылечить, вернуть здоровье. Тогда мой пациент будет счастлив, а у меня на душе — спокойствие и тепло», — говорит врач-терапевт Елена Иванова.

Виктория Смелова