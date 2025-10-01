Спортсмен из Новочебоксарска вошёл в историю

Воспитанник новочебоксарской спортшколы № 1, представитель сборной Чувашской Республики Сергей Кузнецов удостоен звания «Лучший спортсмен десятилетия» по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, сообщили в пресс-службе Правительства Чувашии. Такое решение было принято на съезде Федерации спортивного туризма России в Москве. Отметим, что за свою спортивную карьеру Сергей Кузнецов одержал 24 победы на чемпионатах России. Кроме того, он пять раз побеждал на чемпионатах мира и становился чемпионом Европы.

Опубликовано: 16 октября 2025 г.
Спорт


