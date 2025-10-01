На плантациях Цивильского аграрно-технологического техникума началась высадка хмеля

Сотрудники и студенты Цивильского аграрно-технологического техникума начали масштабную высадку хмеля на площади в сто гектаров. Подготовка началась еще летом: были установлены шпалеры и поперечная проволока для создания идеальных условий роста культуры.

С ходом работ ознакомился министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. «Это — наш уверенный старт в реализации важной задачи, которую поставил перед нами Глава Чувашии Олег Николаев, — прокомментировал руководитель ведомства в своем телеграм-канале. — Стоит отметить, что это лишь первый этап большой программы: к 2030 году мы планируем освоить под хмельники внушительные 500 гектаров на базе наших техникумов».

Дмитрий Захаров также отметил, что в этом году в Ядринском филиале учебного заведения впервые открыта новая специальность — «Мастер растениеводства (хмелеводства)». Это позволит готовить квалифицированные кадры для развивающейся отрасли.