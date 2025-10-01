«Шаг к здоровью» возобновится следующим летом

Около 70 тысяч жителей прошли в этом году медицинское обследование рядом с домом

В Чувашии завершил работу проект «Шаг к здоровью», который инициировал Глава республики Олег Николаев. Главной задачей было сделать профилактику заболеваний доступной каждому, независимо от места жительства. Для этого в городах и селах республики работали специальные выездные «Пункты здоровья».

В них можно было пройти базовое обследование, сделать флю-орографию и маммографию, а также получить консультацию врачей. В проекте были задействованы терапевты, педиатры и узкие специалисты: кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, урологи, гинекологи, хирурги, отоларингологи, дерматологи, инфекционисты, стоматологи и гастроэнтерологи. Состав выездной бригады формировался индивидуально для каждого населенного пункта. Более ста волонтеров помогали в проведении мероприятий.

Особую значимость проекту придают впервые выявленные случаи заболеваний. Всего их зафиксировано 1570, среди которых: 1032 случая артериальной гипертонии, 220 случаев сахарного диабета и 25 случаев злокачественных новообразований. За этими цифрами — спасенные жизни и реальный шанс для людей на полноценное будущее благодаря своевременной диагностике и лечению.

Яркий пример — история Сергея Калинина из деревни Мутикасы Чебоксарского района. Мужчина вел обычную жизнь: работал слесарем, занимался хозяйством, но постепенно стал замечать упадок сил и одышку. К врачам он не обращался, считая, что раз ничего серьезно не беспокоит, то и помощь не нужна. Все изменилось, когда в село приехала мобильная бригада проекта «Шаг к здоровью». Сергей прошел обследование, и результаты ЭКГ вызвали у медиков тревогу. Ему настоятельно рекомендовали госпитализацию, но мужчина долго отказывался. Благодаря настойчивости фельдшера Марины Григорьевой он все же согласился лечь в больницу. Обследование показало тяжелое заболевание сердца, потребовавшее сложной операции в Республиканском кардиологическом диспансере, которая спасла ему жизнь.

Для удобства жителей в акции были задействованы передвижные медицинские комплексы, где можно было сделать флюорографию и маммографию. Флюорографию прошли 4227 человек, при этом у 282 из них выявлены изменения в легких. Маммографию сделали 1434 женщины, у 81 обнаружены изменения в молочных железах.

Цифра 69917 человек приняли «Пункты здоровья» в этом году.

Большое внимание в рамках проекта уделялось и здоровью детей. Малыши могли пройти осмотр у педиатров и детских стоматологов. Из 1112 осмотренных детей 154 получили от педиатра направление на дополнительное обследование. Детские стоматологи проверили 707 ребят, из них 114 нуждались в ортодонтическом лечении, а 386 — в санации полости рта.

Стоматологи также тщательно обследовали взрослых, проявляя особую онконастороженность. За время проекта они осмотрели 9664 человека с помощью стоматоскопа на предмет выявления новообразований слизистой полости рта. В результате 76 человек с подозрением на заболевание были направлены на дополнительные обследования.

Лариса Тарасова, министр здравоохранения Чувашской Республики: «У 25% участников проекта выявлено высокое артериальное давление, у 22,9% — повышенный уровень холестерина в крови, 12,6% имеют повышенный уровень глюкозы в крови, 40,7% обследованных имеют избыточную массу тела и ожирение и 1,2% пациентов имеют повышенное внутриглазное давление. По результатам осмотра у терапевтов и узких специалистов более 22 тысяч пациентов получили направления на дополнительные обследования».

Врачи-дерматологи провели осмотр кожных покровов с помощью дерматоскопа у 9342 человек. На дообследование направлен 471 пациент. Среди них — 86-летняя жительница Новых Лапсар. Женщина обратилась в «Пункт здоровья» с новообразованием на коже верхнего века, которое появилось еще в 2024 году. Болевых ощущений не было, поэтому к врачу она не шла. Дерматолог Центральной городской больницы сразу направил пациентку в Центр амбулаторной онкологической помощи, где после биопсии был поставлен диагноз «базалиома» (рак кожи). Сейчас женщина готовится к операции в Республиканском клиническом онкологическом диспансере.

Одной из ключевых инициатив проекта стала «Школа здоровья», где все желающие могли получить важные знания о том, как сохранить свое здоровье. Занятия проводили квалифицированные врачи, которые делились опытом и отвечали на вопросы. Лекции были посвящены профилактике артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. Также слушателей обучали принципам здорового образа жизни. Всего в «Школе здоровья» занятия посетили 35568 человек.

Кстати

На втором Чебоксарском медицинском форуме вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов подчеркнул важность проекта «Шаг к здоровью» для жителей региона и объявил, что акция возобновится уже следующим летом. При этом он призвал всех желающих проявить заботу о собственном здоровье и записаться на прохождение диспансеризации.

Филипп Афанасьев