Справились на «отлично»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Чувашского ГАУ

Команда Чувашского государственного аграрного университета приняла участие в V Всероссийской студенческой олимпиаде «Энергия и мастерство».
Соревнование прошло в Самаре. Студенты демонстрировали знания по электротехническим дисциплинам и практические навыки в работе с электрооборудованием. Представители Чувашии оказались лучшими при выполнении задания «Монтаж провода СИП». В личном первенстве отличились Семен Ермаков и Леонид Федотов. Наши студенты уже третий год подряд добиваются достойных результатов на олимпиаде, сообщает пресс-служба вуза.

Опубликовано: 16 октября 2025 г.


