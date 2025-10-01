Справились на «отлично»

Команда Чувашского государственного аграрного университета приняла участие в V Всероссийской студенческой олимпиаде «Энергия и мастерство».

Соревнование прошло в Самаре. Студенты демонстрировали знания по электротехническим дисциплинам и практические навыки в работе с электрооборудованием. Представители Чувашии оказались лучшими при выполнении задания «Монтаж провода СИП». В личном первенстве отличились Семен Ермаков и Леонид Федотов. Наши студенты уже третий год подряд добиваются достойных результатов на олимпиаде, сообщает пресс-служба вуза.