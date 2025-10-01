Олег Николаев, Глава Чувашской Республики:

«Чувашия начала работу на Международном форуме «InRussia» в Минеральных Водах — два насыщенных дня, чтобы показать наш промышленный потенциал и наладить ключевые связи между бизнесом и властью. На нашем стенде республику представляют ведущие предприятия, такие как «Бреслер», индустриальный парк «Машзавод», ЧЗСА, «Двери-МАГ», «Стройкерамика» (Аликам). Здесь мы демонстрируем наши уникальные разработки — специализированные комплексы сварки от «Сеспеля», микропроцессорный блок от ЧЭАЗа, терминал релейной защиты от «Релематики» и многое другое. Такие площадки открывают новые возможности для наших компаний и всей Чувашии. Продолжаем объединять усилия для конкретных результатов и новых контрактов. Уверен в успехе и желаю всей команде продуктивной работы!»