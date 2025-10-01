Аттракционы уходят в зимнюю спячку

Но колесо обозрения будет работать

В октябре уличные сооружения, предназначенные для массового развлечения, подлежат так называемой консервации — технологическое оборудование демонтируется и перемещается на отапливаемые склады, объекты укрываются специальными чехлами, пленками. Самое время готовиться к зимовке, летний сезон аттракционов завершен.

Однако прекрасными зимними видами Чебоксар с высоты птичьего полета все же смогут любоваться и жители республики, и гости — колесо обозрения на заливе открыто для посетителей круглый год. Да и аттракционы в торговых центрах продолжат работать. А вот парковые развлекательные устройства проведут зиму в бездействии, в консервации. Это обеспечит сохранность оборудования и его безопасную эксплуатацию в следующем году.

По словам начальника Гостехнадзора Чувашии Владимира Димитриева, все объекты проходят ежегодное техническое освидетельствование специализированной аккредитованной организацией, что позволяет минимизировать риски. «К счастью, в этом сезоне инцидентов не допущено», — отметил Димитриев.

Кстати, за последние три года в инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники республики поставили на учет 59 аттракционов. В планах у местных предпринимателей установка американской горки, родельбана и других не менее веселых аттракционов.