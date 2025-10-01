Сергей Артамонов, Председатель Кабинета министров Чувашской Республики:

«Делегация Чувашии начинает свою работу на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в московском «Тимирязев Центре». Планы участия обширны. Не только презентовать регион, но и найти потенциальных бизнес-партнеров, инвесторов, заключить ряд соглашений о сотрудничестве в сфере хмелеводства, экспорта, цифровизации и автоматизации сельхозработ. Кроме того, больше 25 сельхозпроизводителей республики презентуют свою продукцию и применяемые передовые технологии на стенде региона. Многие аграрии также прибыли, чтобы перенять опыт других регионов на круглых столах, конференциях и дискуссиях. Главное агрособытие проходит 8-11 октября».