Живые строки с фронта

В Чувашии издали книгу, основанную на материалах, собранных учащимися

В республике вышла в свет книга «Солдатский треугольник». Это результат масштабной исследовательской работы, которую провели обычные школьники и студенты. В течение полугода, с сентября 2024 по март 2025 года, более пяти тысяч юных жителей республики изучали семейные архивы, чтобы найти и сохранить фронтовые письма своих предков.

Инициаторами акции, приуроченной к 80-летию Великой Победы, выступили Министерство образования Чувашии и региональное отделение Российского военно-исторического общества. Были собраны и оцифрованы 555 бесценных писем, написанных в 1941–1945 годах — на русском, чувашском, татарском и других языках.

«Акция «Солдатский треугольник» — не просто научный проект, это живая связь поколений, это дань памяти и уважения к тем, кто ценою своей жизни подарил нам мирное небо. Через эти письма мы видим человеческое лицо войны и чувствуем ту силу духа, которая помогала народу выстоять и победить», — отметил в своем видеообращении представитель Российского общества «Знание» Георгий Будный, поблагодарив участников за неравнодушие, за любовь к истории своей страны и своего народа.

Среди находок — послания от известных поэтов и писателей Чувашии: Якова Ухсая, Леонида Агакова, а также первого ректора Чувашского госуниверситета Семена Сайкина. Каждое письмо — это не только исторический артефакт, но и личная история, позволяющая узнать о боевой обстановке, фронтовом быте и настроениях солдат.

В основу сборника «Солдатский треугольник» легли лучшие исследовательские работы. Помимо расшифрованных текстов писем, в него вошли биографии воинов, сведения об их боевом пути, наградах и послевоенной судьбе. «Мы научили детей основам исторического исследования, чтобы они могли профессионально подходить к работе с архивными документами. Более пяти тысяч школьников были вовлечены в этот процесс, они работали с семейными архивами, и благодаря их усилиям мы спасли от забвения более полутысячи фронтовых писем. Этот проект позволил не только сохранить их, но и ввести в научный оборот», — подчеркнул министр образования Чувашии Дмитрий Захаров.

Презентация книги прошла в Театре юного зрителя. На торжественном мероприятии юным авторам-исследователям вручили экземпляры издания. Книгу также получат все школьные библиотеки республики.

Глава Чувашии Олег Николаев, поблагодарив всех участников, назвал «Солдатский треугольник» символом уважения и вечной благодарности ветеранам. «Считаю важным, чтобы каждый гражданин глубоко осознавал великий подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, в том числе — сотен тысяч героев из Чувашии. Сегодня наши воины достойно продолжают эту героическую традицию, стойко защищая Родину. Наш долг — бережно хранить и передавать эту память через уроки истории, книги, культурные мероприятия и выставки. Так создаем прочный фундамент для будущего нашей республики и всей страны», — сказал он.

Эта важная работа будет продолжена в рамках федерального проекта «Без срока давности», чтобы память о подвиге предков оставалась живой.

Василий Григорьев