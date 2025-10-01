Продолжительность жизни выросла

А жалоб стало меньше

В нынешнем сентябре через электронные площадки обратной связи от жителей республики поступило 6263 сообщения, по специальным сетям — 2941, через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» — 3322. Об этом доложила руководитель Центра управления регионом Чувашии Татьяна Немцова на еженедельном правительственном совещании под председательством и.о. премьер-министра Сергея Артамонова.

Среднее время первичного ответа на обращения составило 4 часа 36 минут. Всего с начала года ЦУР обработал 74,8 тыс. сообщений — это меньше на 21,3% к прошлогоднему уровню, причем по большинству основных направлений. Более чем на 60% снизилось число жалоб, в частности, на работу телевидения, примерно на столько же — по теме социального обслуживания. Благодаря оптимизации процессов оказания соцподдержки упало количество обращений по выплатам многодетным семьям на приобретение школьной и спортивной формы.

Меньше стало вопросов по культуре, образованию, обращению с отходами, сказала докладчик. По теме безопасности, правопорядка снижение составило 30,7%. В то же время чаще стали жаловаться на нарушения правил дорожного движения. Наиболее активные в плане обращений жители Чебоксар, Новочебоксарска, Алатырского округа. Самые популярные темы — дороги, благоустройство, ЖКХ. Жителей центральной части Шумерли продолжают беспокоить низкие темпы устранения аварии по засорению канализационного коллектора.

Рекомендовано несколько тем для превентивной отработки в сентябре. Это, в частности, возможные нарушения организации выборов, перенос завершения капремонта школ. Таких обращений, впрочем, не было, хотя обсуждались другие ЧП. К примеру, грубое отношение охранника одной из столичных школ к ученику. По мнению Немцовой, в октябре возможен рост жалоб по ЖКХ, дорогам, благоустройству — в части недостаточного освещения.

Вопрос этот очень важный, констатировал Сергей Артамонов. Он предложил более системно подходить к решениям, правильно прописывать поручения. Обращено внимание на множество открытых ям в Чебоксарах — начали работу, да вовремя ее не закончили. Главам округов вместе с депутатами надо пройтись по таким адресам и принять меры.

И.о. премьер-министра заострил внимание и.о. главы Шумерлинского округа Ольги Красновой на проволочках с устранением последствий коммунальной аварии на канализационных сетях. На это были выделены деньги из резервного фонда, как они осваиваются? Смета не проходит госэкспертизу, без этого нельзя заключить контракт, хотя все материалы имеются, доложила Краснова. Сергей Артамонов поручил решить вопрос немедленно, Минстрой должен предоставить докладную.

О декаде, посвященной Дню пожилых людей, рассказала и.о. министра труда и социальной защиты Алена Елизарова. В республике проживает около 284 тыс. граждан старше трудоспособного возраста: 5700 из них достигли 90-летия и 99 лет, 90 человек перешагнули 100-летний юбилей. В 2024 году средняя продолжительность жизни составила 73 года — на два года выше, чем было в 2020-м. К 2030 году данный показатель должен подрасти до 77 с лишним лет.

Для поддержки пожилых реализуется федеральный проект «Старшее поколение». Одна из ключевых задач — формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала старшего поколения и проявление заботы. В Чувашии принята программа «Активное долголетие», основной акцент сделан на росте продолжительности жизни. В регионе ежегодно проводится диспансеризация старшего поколения, только в нынешнем году ею было охвачено более 131 тыс. человек. На базе спортивных учреждений проводятся групповые занятия на бесплатной основе. В культурно-досуговую деятельность в нынешнем году планируется вовлечь около 28 тыс. пожилых людей.

В республике действуют 34 организации, предоставляющие услуги в форме социального обслуживания на дому и стационарно.

С 2023 года реализуется программа долговременного ухода за пожилыми, утратившими полностью или частично способность самостоятельно передвигаться. До 2030 года намечено увеличивать число граждан, за которыми предусмотрен уход.

День пожилых людей напоминает нам о важности заботы о них, сказала Елизарова. В каждом клубном учреждении пройдут тематические праздничные программы, выставки. На 3 октября в Шумерле намечен четвертый республиканский форум «серебряных волонтеров».

И.о. министра образования Дмитрий Захаров доложил о старте культурно-образовательных проектов. У министерства уже есть опыт вовлечения школьников в такую работу: «Сурский рубеж», «Дети войны», «Солдатский треугольник». Запущен проект «Книга памяти СВО «Парк героев» с предполагаемым охватом не менее 3 тыс. учащихся.

Будет проведена республиканская научно-исследовательская конференция. На очереди также проект «Дороги доблести Чувашии».